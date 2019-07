Confirman la condena de 3 años y 9 meses de prisión para Julieta Silva por haber atropellado a su novio

La Sala II de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó este viernes la condena a 3 años y 9 meses de prisión y ocho años de inhabilitación para conducir contra Julieta Silva por la muerte de su ex pareja Genaro Fortunato, quien murió luego de ser atropellado por ella.

Según la Justicia, la joven de 30 años mató a su novio de manera accidental, aunque la familia de Fortunato sostiene que las cosas se desencadenaron con intención, por lo que pretendían que hoy la Corte resolviera una pena mucho mayor.

El terrible hecho ocurrió en septiembre del 2017, cuando a la salida del boliche “Mona Bar” Silva atropelló a Fortunato con su auto luego de una discusión. La defensa de la sospechosa aclaró que el accidente se produjo porque la joven se subió al auto sin anteojos, lo que no le permitió ver el momento en que pasó por encima a su novio. Cuando un cuidacoches de la zona le empezó a gritar que parara, ella detuvo el auto y cuando se bajó, se dio cuenta que el rugbier estaba tirado en el piso con graves heridas.

Durante el juicio declararon vatios testigos, y finalmente el 3 de septiembre de 2018 el Tribunal condenó a la acusado por "homicidio culposo", aunque fiscal que investigó el caso, Fernando Guzzo, había pedido 14 años de prisión para ella por "homicidio agravado por el vínculo".

Por su parte, la familia de Fortunato pretendía que la acusada fuera condenada a prisión perpetua, ya que para ellos y sus abogados defensores, Silva atropelló a la víctima con intención de matarlo. Como el fallo no dejó conforme a la defensa de la joven ni tampoco a la fiscalía, ambas parten apelaron el fallo, que en los últimos días volvió a ser analizado por la Suprema Corte de Mendoza.

Así, la Sala II de la Corte, conformada por los jueces José Valerio, Mario Adaro y Dalmiro Garay, decidió esta mañana mantener la condena dictada por juzgado de San Rafael y ratificaron los 3 años y 9 meses de prisión para Silva, lo que descartó el pedido de la fiscalía y el de la defensa, quienes pretendían que la joven fuera absuelta.

En el fallo, el tribunal resolvió "no hacer lugar a los planteos casatorios deducidos por el representante del Ministerio Público Fiscal y por la defensa de Julieta Silva", y con indignación, la familia de Fortunato se retiro de la sala porque esperaban una pena mucho mayor.

"Con la fuerza intacta, con la esperanza un poco más rota. Hoy seguimos por vos, como al principio, como siempre", escribieron los hermanos del chico fallecido, y pidieron "Justicia por Genaro".

El hecho

Según Julieta Silva, la noche en que ella y su novio salieron a bailar resultó complicada desde el inicio, porque Genaro Fortunato había estado "peleando y discutiendo con varias personas" en el boliche La Mona.

De acuerdo al relato de la joven, esa noche su novio le dijo "cosas feas", por lo que ambos decidieron irse y se subieron al auto de ella, aunque él se bajó para volver al local bailable. "Me pasé el asiento del conductor. Él me golpeó la ventanilla dos veces y después se apartó como dejándome ir. Arranqué, y me arrepentí de haberlo dejado porque tenía en mi mochila su celular. Hice una ‘U’ y me volví. Sentí un movimiento, como si hubiera pisado un pozo, y ahí el cuidacoches me dijo que lo había atropellado", aseguró.