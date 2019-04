Conmoción en el fútbol: encontraron sin vida al exfutbolista y entrenador Julio César “Huevo” Toresani

El deportista Julio César “Huevo” Toresani fue hallado en un departamento de la Liga Santafesina de Fútbol sin vida y, según las primeras informaciones, se trataría de un suicidio. Años atrás había superado un cáncer en los ganglios linfáticos, pero su presente económico y profesional era complicado, sumado a una denuncia por violencia de género que lo separó de sus seres queridos. En estos momentos la Policía trabaja en el departamento realizando pericias.

En febrero de 2019, el "Huevo" fue separado del cargo de director técnico de Rampla Juniors de Uruguay por "razones estrictamente extradeportivas", tras dirigir apenas dos partidos, que terminaron en derrotas. El exjugador Xeneize, según la prensa uruguaya, tuvo una fuerte discusión con el presidente del club, Ignacio Durán, a quien habría desafiado a pelear, lo que derivó en su despido por parte de la comisión directiva. A eso se le sumó distintas denuncias de su ex pareja por episodios de violencia de género que desembocaron en el pedido de una restricción perimetral para evitar que se acercara a su hijo.

Sus allegados aseguraron que el ex mediocampista atravesaba un profundo cuadro depresivo. De hecho, la semana pasada había sido hospitalizado de urgencia por un intento de suicidio con pastillas. Le realizaron un lavaje de estómago y en 48 horas le dieron el alta. Según trascendió, ayer por la noche escribió en su estado de What´sApp distintos mensajes para los que "le soltaron la mano", tal como los definió antes de terminar con su vida.

Toresani hace 6 años había superado un cáncer en los ganglios linfáticos, que según declaró lo logró gracias que se aferró a la fe. "Me aferré a mi familia y a Dios. Soy muy creyente y recé mucho. Dios es grande y existe. Estaba en sus manos y en las del médico", dijo en una entrevista a Olé en 2013. Pero los problemas económicos comenzaron a golpearlo y poco tiempo después de su recuperación se separó de la mujer, por lo que comenzó a vivir de prestado en el predio de la Liga Santafesina, ubicado en el norte de la ciudad.

SU HISTORIA CON MARADONA

El futbolista había nacido en Santa Fe el 5 de diciembre de 1967, comenzó su carrera en Unión de Santa Fe y pasó por Instituto de Córdoba y River Plate. En un repaso por su historia, se lo recuerda por protagonizar la famosa disputa de "Segurola y La Habana" con Diego Armando Maradona, ya que compartió plantel con el 10 cuando llegó a Boca Juniors en 1996.

Maradona y Toresani habían tenido un partido complicado. Jugaban Boca y Colón y chocaron, se insultaron y pelearon. El conjunto santafesino volvía a la máxima categoría del fútbol argentino y se enfrentaba con el "Xeneize", que tenía la presentación de Maradona a Boca. El encuentro terminó 1-0 en favor a Boca, pero el resultado quedó en la anéctoda.

Al "Huevo" lo expulsaron en el medio de un tumulto. En el final del partido dijo ante los medios: "A mí me echó Maradona. Y lo que diga Maradona cuando escuche esto, no me importa un carajo. Pero quisiera tenerlo de frente para ver si me dice las cosas qeu me iba a decir, que me iba a agarrar afuera. Está bien, yo me la banco: lo iría a buscar a la casa".

El "Diego" tardó un poco en reaccionar pero cuando lo hizo, regaló una frase para la historia: "A Toresani le dije que vivo en Segurola y La Habana 4310 séptimo piso. No tengo ningún problema en que me venga a buscar. Estoy cansado de los del pico. que de acá son todos guapos, pero cuando hay que poner la cara quieren separar. Que le pregunten la Lamolina a ver si tiene cara. A Toresani, lo vuelvo a repetir: Segurola y La Habana 4310 séptimo piso, y vamos a ver si me dura 30 segundos". Pero no pasó nada entre ellos, solo quedaron enojados.

En en el 2004 se retiró y comenzó a dedicarse a la dirección técnica.

[NOTICIAS EN DESARROLLO]