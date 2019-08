Contradicciones, pruebas borradas y la defensa de Fabbro: las claves del juicio por abuso contra el futbolista

El jueves de la próxima semana el juicio contra Jonathan Fabbro llegará a su final, ya que luego de tres audiencias cargadas de declaraciones y pericias, el Tribunal Oral Criminal N°12 de Capital Federal finalmente dará a conocer el veredicto. El ex futbolista está acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina menor de edad durante varios años, por lo que la querella pidió que sea condenado a 24 años de prisión y la fiscalía solicitó una pena de 12 años de cárcel, mientras que la defensa sostuvo que el imputado es inocente, por lo que consideraron que debe ser absuelto de todos los cargos.

En diálogo con BigBang, el abogado de Fabbro, Federico Albano, explicó que pidió la libertad de su cliente porque durante todo el proceso aparecieron graves contradicciones en las declaraciones de los testigos, varias pericias arrojaron resultados a favor del jugador, algunas pruebas fueron borradas y, sobre todo, aunque no puede dar demasiada información, quedaron expuestos muchos detalles de la compleja vida familiar que lleva la víctima.

La declaración de Fabbro

Este jueves que pasó tuvo lugar la tercera audiencia del juicio, y por primera vez, el ex jugador pudo hacer su descargo. Ante los jueces, intentó ubicar los hechos en tiempo y forma y rechazó las acusaciones en su contra. "Él (Fabbro) volvió a reiterar su inocencia. Aclaró muchas circunstancias en relación con el tiempo y el espacio, algo que no había podido hacer en la etapa de instrucción", indicó el letrado.

Según él, la querella sostuvo en reiteradas ocasiones que cada vez que Fabbro ingresaba a la Argentina, durante el periodo que la niña lo acusó de abusarla, lo hacía con el propósito de encontrarse con su sobrina, y en ocasiones, aprovechaba eso para sobrepasarse.

Por eso mismo, el imputado quiso aclarar desde un principio que cuando venía al país, lo hacía únicamente para jugar algún torneo de fútbol internacional, por lo que solía venir para trabajar, pero muy poco para visitar a su familia. "Él dijo que venía y estaba concentrado, y que no podía salir porque eran muy estrictos con ese tema. Incluso declaró que solo en dos oportunidades lo fueron a ver sus familiares a una concentración, y que en una de esas veces estuvo la nena, pero con la familia", dijo Albano.

Como explicación, el ex Boca dijo que en los años en que la nena denunció que él la abusó, se encontraba jugando en el exterior, por lo que venía muy poco a la Argentina, y solo lo hacía cuando su equipo viajaba.

"Particularmente, él arrojó luz sobre un hecho que habría ocurrido en un aeropuerto de Argentina, no sabemos cuál porque la nena no lo pudo precisar. Sobre esto, ella dijo que él la había llevado a ella y a una prima menor para buscar una valija que se había extraviado y que en el auto la había abusado, lo cual Fabbro negó, porque dijo que nunca pasó una cosa parecida", comentó el letrado, quien además aclaró que Anabel Fabbro (hermana del deportista) en su declaración también aseguró que esa situación nunca ocurrió.

Sobre esto, el deportista dijo que en cada viaje que hizo al país, nunca trajo valijas para despachar en la bodega. "Yo viajaba con una valija de mano y una mochila", manifestó el acusado, quien en una hora y media de declaración contestó preguntas de la fiscalía, la querella y la defensa.

Pericias

Durante las dos primeras audiencias del proceso fueron citados a declarar los peritos, tanto médicos como tecnológicos. Por su parte, la médica ginecóloga y forense afirmó que la niña no fue víctima de abuso sexual con acceso carnal, aunque no pudo precisar que no haya sufrido manoseos. "La médica fue concluyente, dijo que no existió ningún tipo de abuso con penetración", aclaró el abogado.

Del mismo modo, el perito tecnológico confesó que nunca le costó tanto poder recuperar material borrado de un teléfono, pero de todos modos especificó que no se encontró material sexual en el celular. "El celular había sido tocado, usaron programas de borrado", sumó Albano.

Contradicciones de los testigos y la mala relación de Fabbro con su hermano

Según el defensor, la mamá de la nena, su papá, su hermano (ya mayor de edad) y su abuela incurrieron en "burdas" contradicciones en sus relatos, dato que utilizó en su alegato para explicar que los testimonios tenían errores. "Fueron muchas las contradicciones, por eso nosotros atacamos los testimonios, los relacionamos y mostramos dónde estaban las equivocaciones", contó.

Anteriormente, Albano deslizó a este portal que durante años Darío Fabbro (hermano del imputado) fue el representante de Jonathan, hasta que algo pasó entre ellos, lo que los llevó a distanciarse. "Hubo ciertos roces por temas de dinero, hay un mensaje de Whatsapp en el cual Darío le hablaba a Fabbro y le decía que su vida dependía de él, y que las cosas las iban a resolver como él quería, dando a entender que quería plata", reveló.

Los supuestos chats de Fabbro con su sobrina

El ex Boca y River está imputado por los delitos de abuso sexual agravado, debido a que en el 2017 su sobrina, hija de su hermano Darío, lo denunció ante la Justicia por abuso sexual.Según dijo la menor, su tío la atacó sexualmente desde los seis hasta los diez años, y lo hizo en cada oportunidad que vino de visita a la Argentina, mientras que por mensaje también le pedía imágenes o le hacía comentarios fuera de lugar.

La niña que ahora tiene 13 años, no participó del proceso, pero sí declaró en cámara Gesell, en la cual contó los detalles de cada uno de los episodios donde su tío la habría atacado.

Según el abogado, el chat que apareció en los medios, en el cual se lee que Fabbro le pide a su sobrina que le mande una foto subida de tono, es totalmente falso, porque en base a las pericias tecnológicas realizadas en el celular de la menor se determinó que esa conversación nunca existió.

“Eso es un screen de pantalla, una captura, no está la conversación. En las pericias no se encontró ningún chat, ni fotos, lo único que sí apareció fue esa captura de pantalla en el celular de la nena", aseguró, y luego agregó que en esa conversación se ve una manera de escribir que es no la de su cliente.

Con pruebas, testimonios y varias acusaciones, el juicio contra Jonathan Fabbro llegará a su fin el próximo jueves 29 de agosto, cuando a las 12.30 el tribunal de comienzo a la última audiencia y haga finalmente público el veredicto.