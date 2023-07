Contrató a dos mujeres y lo durmieron: le robaron 14 mil dólares y 130 mil pesos

Un hombre de 53 años denunció ante la justicia que contrató a dos mujeres, las citó en su domicilio en la Ciudad de Mendoza y que, al despertar, se dio cuenta que le robaron 14 mil dólares (más de siete millones de pesos al cambio de dólar blue), 130 mil pesos y un teléfono celular.

El episodio ocurrió el martes alrededor de las 18 horas y fue denunciado por el hombre, quien se comunicó con la línea de emergencias 911 para alertar que sufrió un robo en su domicilio, ubicado en la intersección de la avenida Boulogne Sur Mer y Luzuriaga, en las cercanías del Parque San Martín.

El mendocino se encontró con dos trabajadoras sexuales en su departamento y luego se quedó dormido. Cerca de las 23 horas, el denunciante se despertó y notó que las mujeres ya no estaban. Al revisar en donde guardaba sus ahorros, advirtió que el lugar había sido forzado y le faltaba todo el dinero que escondía.

De acuerdo con su relato, el hombre dijo que buscó a las mujeres en la confluencia de las calles Las Heras y Patricias Mendocinas del centro de la Capital. Los efectivos realizaron un rastrillaje por las inmediaciones, pero no lograron localizar a las mujeres. Hasta el momento, se van a investigar las cámaras de seguridad de la zona para poder identificarlas. La instrucción de la causa está a cargo de la Oficina Fiscal 2 de la Comisaría 6°.

Otro robo a mano de viudas negras

En marzo de este año ocurrió un hecho similar a un turista que fue víctima de un robo. Según el relato del hombre, lo sedujeron, lo drogaron y le robaron objetos de valor.

La víctima detalló lo sucedido: “Estábamos en el balcón y en un momento necesitaba cargar mi copa de vino y ellas se ofrecieron a llenarla por mí”. En ese momento, se dio cuenta que había caído en la trampa: “Me lo tomé y me dio mucho sueño, me llevaron adentro, a la cama, ahí se empezaron a reír y todo se apagó”.

Debido al registro de las cámaras de seguridad se pudo divisar al hombre y a las dos mujeres ingresar al edificio de la calle Guatemala al 5800, ubicado en el barrio de Palermo Hollywood, tres horas más tarde, se observa que sólo salen las dos asaltantes.

“Me desperté al otro día, no tenía zapatillas. Por suerte, tenía el cinto puesto y la ropa también. No me lastimaron. Mi pasaporte y las tarjetas estaban, pero mis dispositivos electrónicos no y la plata tampoco”, comentó el turista.

Este hombre había ido a un boliche por el barrio de Palermo donde conoció a las presuntas ladronas: “No hablaban bien inglés, fue todo en español. Una dijo que tenía 23 o 24 años y que se llamaba Romina. Otra dijo que vivía a un par de cuadras”.

Cuando se dio cuenta lo que le había sucedido fue a ver a sus amigos a contarle y a pedir ayuda, porque ese mismo día tenía el vuelo de regreso a su casa. Tuvo que ir con el único par de zapatos que le quedaba, unas ojotas.

Sin embargo, lo que más le importaba al turista era su cuaderno donde tenía registrado todo su viaje: “Estaba aterrado, avergonzado, preocupado por cómo iba a poner todo en orden cuando llegue a casa. Reaccioné como pude. Pero tuve mucho tiempo para pensar. Siento un par de cosas. Primero que el mundo es un lugar bellísimo, pero también muy sucio. Y fue curioso que no se llevaran el diario. Lo tomo como que se llevaron mis cosas, pero no se llevaron mi experiencia aquí. Amo Argentina y volvería, definitivamente”, afirmó.