Corazza apeló a la prisión preventiva y buscará la domiciliaria

Pasaron dos meses de que detuvieron por segunda vez a Marcelo Corazza por una causa que se lo implica de corrupción de menores, abuso sexual y coautoría de una asociación ilícita y por el momento, pocas son las probabilidades de que salga en libertad. Aun así, en las últimas horas se dio a conocer un factor clave que realizó el ex productor de Telefe y a través del mismo, debió apelar a la prisión preventiva para poder conseguir al menos la domiciliaria.

A mediados de marzo el ex participante de Gran Hermano fue detenido en su casa ubicada en la localidad de Tigre en una causa de investigación por corrupción de menores. Tras quedar en libertad, pasó poco tiempo después y a fines de mayo, él mismo junto a sus abogados, decidió entregarse y quedar nuevamente detenido y a disposición de la justicia, algo que al parecer hoy lamenta demasiado.

El 31 de mayo Corazza se entregó de manera voluntaria y lleva preso en un Servicio Penitenciario de Ezeiza dentro de una celda donde se encuentra completamente solo. “Desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana duerme, porque no puede salir de la celda individual. Ahí tiene una letrina, una cama y un escritorio. Además pueden tener otro tipo de equipamiento que le alcanzan sus familiares y debe estar autorizado”, había comentado el periodista Martín Candalaft hace pocos días.

Además, agregaron que el lugar en el que está es mucho más “tranquilo” que otras cárceles, ya que comparte pabellón con personas de 50 años como mínimo de edad y que quedaron detenidos por problemas que no tenían que ver con robos, asesinatos o similares. En el mismo, se detalla que es un “módulo universitario” porque por lo general la mayoría de los que está allí busca profesionalizarse para el día que consigan su libertad.

¿Cuál fue el pedido que realizaron? Tras apelar y saber que la libertad no es un panorama factible, el pedido es poder contar con al menos la prisión domiciliaria y tobillera electrónica. Para esto, presentaron “argumentos” por los cuales sostienen que él “no tiene nada que ver con la banda de los explotadores infantiles” y tienen un mínimo de esperanza con que la justicia les conceda el pedido.

Aun así, las noticias pueden ser del todo buenas o del todo malas y no habrá un punto intermedio entre ellos. De ser derrocado el pedido, el ex productor podría estar preso como mínimo durante dos años más o hasta que se defina la fecha de su juicio oral, algo que no se sabe cuánto tiempo podría pasar.