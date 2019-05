Crimen de la instructora de fitness: condenaron por el homicidio al marido de la víctima

Claudia Salgán tenía 40 años, era madre de tres chicos y trabajaba como profesora de educación física y como instructora de fitness en su gimnasio de La Plata. Sin embargo, el 8 de julio de 2015 fue hallada sin vida en su casa de Gorina, y según determinó luego la autopsia, la víctima fue brutalmente golpeada en su cabeza, estrangulada con una bufanda y apuñalada con un destornillador, lo que le produjo una herida en sus pulmones que resultó mortal.

El marido de la mujer fallecida, Marcelo Núñez, aseguró en una primera instancia que su esposa había sido víctima de un robo, aunque finalmente terminó por aceptar que la había matado luego de haberse enterado de que ella supuestamente le había sido infiel.

El juicio contra Núñez comenzó en La Plata a principios de mayo, y finalmente este miércoles llegó a su fin, después de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 lo encontrara responsable del homicidio de su esposa. Aunque los jueces solo dieron un adelanto del veredicto condenatorio, en la audiencia de esta tarde sí indicaron que el detalle de la pena y los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo lunes 3 de junio. "Los alegatos se hicieron esta mañana, y supongo que esta decisión de los jueces tiene que ver con que en el poco tiempo que se tomaron para dar el veredicto, no pudieron resolver la pena", aseguró a este portal la abogada de la querella, Sofía Caravelos.

Esta mañana, en el fuero Penal de La Plata la fiscal Victoria Huergo pidió en sus alegatos la pena de prisión perpetua para Núñez, mientras que la abogada querellante, que representa a la mamá y a las hermanas de Salgán, solicitó también la pena de perpetua, ya que para la letrada el crimen se trató de un femicidio, porque ocurrió en un contexto de violencia de género.

Respecto a esto, Huergo indicó que el sospechoso debía ser condenado por el delito de "homicidio doblemente calificado por el vínculo y en un contexto de violencia de género", ya que según los testimonios aportados por la familia de Salgán, la víctima sufrió violencia durante los 23 años de su matrimonio.

Respecto esto, la fiscal también aclaró en su alegato que Núñez no sufrió un cuadro de emoción violenta al atacar a su esposa, sobre todo porque después del hecho intentó ocultar la situación y hasta alegó que Salgán había sido golpeada por ladrones que habían entrado a la vivienda que compartía el matrimonio junto a sus hijos.

"Hoy terminó el juicio y nos dieron un veredicto resumido", explicó a BigBang Laura Salgán, hermana de la fallecida, quien además agregó que el próximo 3 de junio se leerá la sentencia completa y se definirán los agravantes. "Nos queda sabor a poco, pero confiamos en que los jueces darán una sentencia acorde al día que eligieron", dijo en referencia a que todos los 3 de junio en la Argentina las mujeres salen a la calle para pedir #Niunamenos.

Según la abogada de Salgán, los magistrados no lograron ponerse de acuerdo acerca de si la pena para Núñez debía contemplar o no un posible femicidio, por lo que pasaron la decisión para dentro de diez días. "Esto debe ser porque hay una discusión entre ellos. En el breve tiempo que se tomaron para decidir, no pudieron resolver la pena. Así que arreglamos que, como se iban a tomar un plazo mayor al que dice la ley para dar el fundamento de la sentencia, por lo menos adelantaran el veredicto", explicó la letrada.

Sobre esto, aclaró que Núñez será seguramente condenado a prisión perpetua, ya que tanto la fiscalía como la querella pidieron por eso, aunque lo que falta definir es el agravante de femicidio. "Hoy la familia no se fue conforme. Tienen un sabor amargo de una larga espera, que siguen postergando", contó Caravelos, quien además aseguró que desde que ocurrió el crimen hasta poco antes de que asumiera la nueva fiscal, ningún representante del ministerio público le pudo decir a la familia de Salgán que lo que le había pasado a Claudia era parte de un femicidio.

"No hay empatía, no hay humanidad, no se entiende lo que es la espera de una respuesta que no llega", dijo dolida la abogada, mientras que la hermana de la fallecida le envió un mensaje directo a los jueces: "Ellos tienen las pruebas en sus manos".

Por su parte, Marcelo Núñez está detenido en el penal de Olmos desde que declaró que había matado a su esposa, y por lo pronto, se cree que ahora que fue condenado, seguirá alojado en la misma cárcel.