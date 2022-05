Crimen de Lucia Pérez: el juicio será en 2023 y la familia considera que "es una tomada de pelo"

Finalmente el Tribunal Oral Nª 2 de Mar Del Plata dispuso fecha para el segundo juicio penal por el femicidio de Lucía Pérez, ocurrido en 2016, para el 7 de febrero de 2023. "Es una tomada de pelo a la familia y es seguir vulnerando los derechos de Lucía", dijo con una mezcla de enojo y tristeza Marta Montero, mamá de Lucía, a BigBang.

Leonardo Arévalo, el fiscal del caso y la familia de Lucía Pérez habían pedido a Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz, jueces del Tribunal, que el proceso judicial se llevara a cabo durante la feria judicial de julio de este año. Sin embargo, la fecha que se estipuló para comenzar con el nuevo juicio es el 7 de febrero de 2023. Está previsto que dure 15 audiencias, 15 días hábiles.

El intercambio con los jueces comenzó a las 14.30 horas y duró casi dos horas, pero no fue lo esperado por la familia ni por los allegados de la joven de 16 años que fue asesinada en 2016 y que aún no tiene justicia. "Ya hace 6 años que la mataron y tenemos qué esperar 9 meses más para tener justicia", expresó Montero a este sitio. Recordemos que este caso conmocionó a todo el pueblo de Mar del Plata, y por eso integrantes de la Campaña Nacional Somos Lucía y varias organizaciones a favor de los derechos de la mujer y grupos de familiares de otras víctimas de femicidio estuvieron en la puerta del tribunal para apoyar a los padres de Pérez.

El femicidio de Lucía fue un hecho bisagra, en el cual una Justicia lenta y con impunidad demoró pruebas. "La fecha coherente y pedida por nosotros era para la feria de julio. Esto es una agonía que nunca termina", expresó la mamá de Lucía. Y siguió: "Demorar el juicio hasta febrero es una locura".

Sin embargo, parece que la Justicia marplatense sigue estirando un litigio que ya debería tener los culpables tras las rejas, aunque no sé sabe el porqué de esa injusticia. "No se por qué la Justicia demora tanto el juicio, no se qué intenciones hay detrás, solo sé que ya hace 6 años que pedimos justicia", dijo dolida Marta.

Por el femicidio ya fueron juzgados y absueltos Matias Farías y Juan Pablo Offidani y también fue investigado como encubridor Alejandro Maciel, quien murió tiempo atrás. "Ese tipo se murió y no pago la muerte de Lucía", expresó con resignación Marta.

Cuando BigBang consultó por una posible movilización por esta fecha del juicio, comentó que no se realizará ninguna movilización y que los pasos a seguir son el "el jury que hay que seguir impulsando para conseguir que den la audiencia preliminar". En este caso, la sociedad pide respuestas y el castigo a la inoperancia de los jueces que con mentiras y falacias no permitieron llegar a la verdad de este femicidio.

La ex fiscal y su macabra hipótesis sobre el femicidio

En octubre de 2016, la fiscal que estaba a cargo del caso, la doctora María Isabel Sánchez, reveló en una conferencia de prensa que el asesinato de Pérez había sido "inhumano". "Estaba todo preparado para que pareciera una sobredosis, pero los resultados de la autopsia fueron contundentes. Fue sometida a los más bajos instintos. La violación no sólo fue perpetrada por el miembro viril masculino", dijo y así dio a entender que la joven había sido empalada, y que además había muerto por el dolor que la agresión le había provocado.

Finalmente, durante el juicio declaró una junta médica, y según explicaron los profesionales que hicieron la autopsia, la chica no murió por empalamiento, y ni siquiera se pudo determinar que Pérez hubiera sido violada, ya que no se encontraron en su cuerpo lesiones típicas de un abuso sexual. Lucía murió por una asfixia tóxica, tras consumir drogas que fueron dadas por Farías.

El encubridor Alejandro Maciel

Durante el primer juicio, el ex abogado de la familia, Gustavo Adolfo Marceillac, sostuvo la acusación de "encubrimiento agravado" contra Alejandro Maciel, ya que se consideró que ayudó a Matias Farías y Juan Pablo Offidani a ocultar la droga que ambos vendían, y que a la misma vez, se encargó de lavar el cuerpo de Pérez antes de que fuera llevado a la salita de emergencia donde ya llegó sin vida.