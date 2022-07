Crimen de Nora Dalmasso: el fiscal dijo que no puede acusar a Macarrón y pidió que sea absuelto

Julio Rivero, el fiscal que llevó adelante la acusación contra Marcelo Macarrón por el crimen de Nora Dalmasso, brindó este martes sus alegatos en los Tribunales de Río Cuarto ante un jurado popular y, finalmente, no acusó al viudo y pidió que sea absuelto.

El femicidio fue cometido en noviembre de 2006 en la casa que la víctima tenía en un country de esa localidad cordobesa y en la que vivía junto a su hijo y su esposo. Macarrón era el único imputado y estaba acusado de haber contratado a un sicario para que asesinara a la madre de sus hijos mientras él estaba en un torneo de golf con amigos en Punta del Este, Uruguay.

Según el fiscal Rivero, el viudo contrató a un sicario que sorprendió a Nora durante la madrugada en su vivienda, la tomó del cuello "ejerciendo una fuerte presión con sus manos, anulando así toda posibilidad de defensa", tras lo cual "utilizó el cinto de toalla de la bata de baño que se encontraba en la habitación, realizando un ajustado doble lazo alrededor del cuello, ocasionando la muerte por asfixia mecánica".

"Al final, probablemente y como parte del plan criminal, ordenó la escena con la finalidad de simular un hecho de índole sexual, tras lo cual se retiró del lugar, sin dejar rastro alguno de su persona", dijo al inicio del proceso, meses atrás.

Sin embargo, este martes luego de un alegato que comenzó a las 10 de la mañana, el funcionario judicial concluyó que las pericias no arrojaron datos comprometedores contra ningún sospechoso: "No puedo sostener que la mató un sicario no porque no hay prueba sino porque hay prueba de que fue consentido. El sexo consentido hecha por tierra un acuerdo criminal”.

"No puedo acusar por acusar. Seria irresponsable oportunista y cobarde acusar. Como soy un fiscal íntegro y no un fiscal dañino, yo voy a pedir la absolución", sumó, mientras que Macarrón rompió en llanto y comenzó a secarse sus lágrimas con un pañuelo. Cerca de él, sus hijos, Valentina y Facundo, se levantaron a abrazarlo. También estuvo presente Juan Dalmasso, el hermano de Nora, quien se mantuvo cerca de ellos.

Así, el jurado popular no deliberará porque no se cumplen los requisitos establecidos para que el tribunal condene en caso de considerarlo culpable, ya que en este proceso no existía una querella particular y el único que había acusado era el fiscal.