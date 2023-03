Crimen de Vicente López: al final la empleada doméstica fue sobreseída y apuntó a Martín del Río

En el marco del sobreseimiento de la causa por el asesinato del matrimonio Del Río, ocurrido el pasado 24 de agosto en Vicente López, María Ninfa "Nina" Aquino Chamorro brindó una conferencia de prensa y afirmó que estar presa fue una tortura que el hijo e imputado por el homicidio le “arruinó la vida”.

“Por nada del mundo lo perdonaría. Me hizo mucho daño Martín. Es una mala persona. La pasé mal los 13 días que estuve detenida. En mi vida me llevaron a un calabozo. Una cuando está presa no está bien. Quiero que pague por lo que hizo”, afirmó Aquino. Por otra parte, la mujer reveló que ya no cree en las leyes y considera injusto que la hayan hecho pasar 13 días en la cárcel: “Yo no puedo creer en la justicia. Me hicieron mucho daño también. Me maltrataron, me hicieron cosas que no corresponden. Directamente me acusaron de cosas que no cometí”.

No obstante al accionar de la justicia para con ella, Aquino afirmó que ejercieron violencia para con sus hijos, y que los querían obligar a hacerse cargo del crimen: “A mis hijos los metieron en el calabozo. Los revolcaron desnudos para que digan que fueron ellos los que mataron a los señores. Fue muy injusta la Justicia con mi familia y conmigo”.

La ex acusada de ser partícipe del asesinato reveló que ella desconfió desde un primer momento del hijo de la familia: "Sospeché de Martin del Río. Que Dios me perdone, pero desconfié. Yo no sé qué hizo él con los padres, pero sí sé lo que me hizo a mí". Por último, fue consultada sobre su cotidianidad respecto a lo laboral, a lo cual respondió: “Yo no pido muchas horas ni muchos días, porque el cuerpo no me da. Estoy muy arruinada. Dormir arriba de esa piedra en el calabozo no me hizo bien. Me arruinó”.

Cabe recordar que la empleada doméstica fue la primera sospechosa del caso, ya que fue quien encontró los cuerpos, y quien llamó al acusado del crimen por teléfono. También, era quien había pasado las últimas horas trabajando en el hogar, motivo que hizo que en ese entonces se dudara de su relato. Luego de varios días detenida, la mujer fue liberada por falta de pruebas en su contra. Tras seis meses de lo ocurrido, la justicia determinó su inocencia.

“Llegada esta instancia del proceso, advierto que se configura un cuadro de certeza negativa que me permite afirmar que la Señora Aquino Chamorro no ha participado en el hecho ocurrido el 24 de agosto de 2022 en el cual se diera muerte a José Enrique del Río y María Mercedes Alonso, no sólo por haberse desvirtuado la incriminación que le realizara Martín del Río, hijo de las víctimas y quien se encuentra detenido imputado como autor de ese hecho, habiéndose dictado su prisión preventiva el 7 de octubre de 2022; sino también por haberse corroborado el descargo que aquella ensayara al deponer en forma injuriada, rechazando esa imputación. Siendo ello así, corresponde hacer lugar al sobreseimiento total”, detallaron en el expediente.