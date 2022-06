Crimen en Mar del Plata: por qué los dos menores imputados seguirán presos en el correccional

Martín Mora Negretti viajó de Buenos Aires a Mar del Plata para celebrar sus 30 años en su ciudad natal durante el pasado fin de semana extra largo de junio que se vivió en Argentina. Sin embargo, no pudo regresar. Fue asesinado alrededor de las dos de la madrugada del domingo (cerca de la esquina de las calles Sarmiento y Rawson), cuando caminaba con su novia y una pareja amiga para tomarse el colectivo después de festejar su aniversario.

Fue en ese momento cuando notaron que desde el séptimo piso del departamento ubicado en Sarmiento al 2800 unos jóvenes arrojaban objetos contundentes hacia la calle. De acuerdo a la palabra del fiscal, Leandro Arévalo, "los menores estaban tirando bolsas de hielo a la calle” y cuatro de ellos participaron del incidente: dos mayores, de 21 y 23 años (la novia del acusado), y dos menores de edad. Todos de la misma familia: el tío, su novia y los dos sobrinos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según explicó el representante del Ministerio Público, a partir de las filmaciones incorporadas al expediente, el video muestra que cuatro personas salieron del edificio y arremetieron con armas blancas contra las dos parejas. Y aclaró: “La imputación es a las cuatro personas que bajaron con la intención de agredir y ninguno intentó impedir que el hecho se consumara. Ahora tendremos que determinar qué participación y qué rol tuvo cada uno".

El asesino, su novia y sus sobrinos

De acuerdo a las pruebas hasta ahora recolectadas, el autor material del hecho fue identificado como Julio César Bibbo (21). En su prontuario figura que estuvo detenido en cinco oportunidades. La última vez, del 11 de marzo de 2021 al 10 de octubre de 2022, en el penal de Batán, donde quedó alojado tras ser acusado de hurto agravado en grado de tentativa.

Fue él quien le propinó cortes y una puñalada por la espalda al fallecido Martín Mora Negretti. Según la justicia, habría actuado en complicidad con su novia, Marylin Brisa Vera González (23), quien también aparece en el video. Están acusados de homicidio e intento de homicidio.

El resto de los imputados son dos sobrinos del acusado. Tienen 13 años y aunque no participaron del ataque o del cuchillazo, continúan detenidos en el Instituto de Contención marplatense por no haber hecho nada para detener el fatal episodio. Por este hecho serán evaluados por psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales. Deben determinar qué responsabilidad les cabe por el asesinato.

"Nosotros tenemos otras imágenes que son las edificio interno y que son las que investigamos en este fuero. Ahí se ve claramente que Bibbó es el que baja con las armas blancas en la mano", agregó el fiscal penal juvenil, Yañez Urrutia.

Aún así, tal cual reveló una fuente investigadora a Infobae, “las calificaciones en los menores inimputables no tienen mucho sentido. Si el hecho no fue muy grave, por ejemplo un robo, no estarían presos. Pero como el hecho en principio es grave se trabaja con ellos privados de su libertad”.

Por su parte, el padre de la víctima, Luis Mora Negretti, declaró que “mientras los políticos y los jueces garantistas festejaban el Día del Padre, yo estaba llorando a mi hijo". Y agregó: "Me destruyeron la vida. Después de esa noche yo ya no era padre, era un ente caminando por la ciudad”.

Habrá más novedades en los próximos días.