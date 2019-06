Crueldad extrema: un hombre mantuvo cautiva y encadenada a su mujer durante 20 años

Un hombre de 57 años fue detenido en Rosario en las últimas horas, después de que su esposa lo denunciara por haberla mantenido cautiva durante 20 años en su propia casa. Según contó la víctima, sufrió de violencia de género durante todo su matrimonio, ya que solamente podía salir a la calle si lo hacía en compañía de su marido. Sin embargo, después de haberse querido escapar, el agresor decidió encadenarla a una cama, y desde entonces, la mujer de 42 años vivió encerrada en la vivienda.

La causa está a cargo de la fiscal de Violencia de Género, Luciana Valarella, quien pidió la prisión preventiva por 60 días para el acusado. Como la Justicia accedió a lo solicitado, la fiscal lo imputó por privación ilegítima de la libertad agravada. Aunque hasta el momento evitó declarar, lo cierto es que su esposa sí lo hizo.

Según detalló, los maltratos empezaron en la pareja luego del casamiento. De a poco, el sospechoso comenzó a golpearla, hasta que un buen día no le permitió que saliera de la casa que compartían si no era con él. Como la familia de la víctima notó que algo raro pasaba, intentaron ayudarla y sacarla de la locura en la que vivía, pero el acusado se encargó de encadenar a su mujer a la cama, para que no saliera.

Si ella quería huir o no le hacía caso, Oscar la amenazaba con dañar a su familia o a sus hijos. Como la víctima insistía, él prefería atarla con candados para quedarse tranquilo de que nunca se iba a ir.

"Cuando la familia intenta intervenir, él corta todo tipo de relación. En los primeros años la tuvo encadenada a la pata de la cama, y después la dejaba encerrada en la casa con llave. Si salía a hacer un mandado, era en presencia de él y con muchas medidas de seguridad", dijo la fiscal en diálogo con TN, y agregó que "los familiares dijeron que varias veces intentaron rescatarla, pero que él siempre los amenazaba".

En algunas ocasiones lo dos salían juntos para ir a hacer alguna compra, pero cada vez que la mujer dejaba la casa, tenía que cambiarse el nombre, vestirse con ropa de varón y cortarse el pelo para no ser reconocida.

En su declaración, ella también dijo que anteriormente había logrado escaparse de la casa, y que incluso fue a parar a un hospital, a donde su marido después la fue a buscar. "En esta oportunidad, después de una discusión, él se siente mal y se encierra en el baño, sin darse cuenta que la puerta estaba abierta. Ella agarró dinero y se tomó un taxi y fue hasta una estación de servicio. Cuando llegó pidió que llamaran a su familia", contó la fiscal Valarella.

En base a lo que se pudo reconstruir con el testimonio de la víctima y los vecinos, se descubrió que el acusado tenía un taller mecánico en su casa, y que por eso mientras trabajaba cerca de su mujer. "Él ejercía violencia física y psicológica, porque le decía que le iba a hacer daño a su hijo, que era de otro matrimonio anterior. Ella se vio obligada a vivir bajo el sometimiento de este hombre", contó la fiscal.

Afortunadamente, la víctima ya se pudo reencontrar con su hijo y su familia, mientras que Oscar está detenido, con prisión preventiva.