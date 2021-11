"Cuando me levanté, Lucas tenía un balazo en la cabeza": el testimonio de uno de los chicos que iba en el auto

Avanza la investigación por el asesinato de Lucas González, el joven de 17 años que murió luego de que efectivos de civil de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires le dispararan dos veces en la cabeza. Mientras se espera que el Gobierno porteño ponga a disposición las cámaras de seguridad, uno de los jóvenes que viajaba con la víctima en el auto relató qué fue lo que sucedió el miércoles por la mañana, momento en el que fueron atacados cuando regresaban en auto de probarse en el club Barracas Central del que Lucas ya era jugador en las inferiores.

"Estábamos cerca de la plaza, cuando el semáforo se pone en rojo y un auto nos cruza. Bajaron chorros que venían a robarnos, mientras nos apuntaban con armas. Lucas estaba de frente y encima tenía la ventanilla baja", recordó Niven Huanca, en diálogo con Telefe Noticias.

De acuerdo al testimonio del joven, los efectivos nunca se identificaron como policías, tal y como establece la ley. "En ningún momento se presentaron como policías. Parecían chorros. Yo dije: 'Acá me roban todo'. Porque no parecían policías. Salieron con la pistola para robar".

"Nuestro conductor intenta doblar para la izquierda. Ahí yo me agacho y escucho cinco disparos. No levanté la cabeza hasta que paró el auto. Cuando me levanto, veo que Lucas tenía una bala en la cabeza y Joaquín grita: 'Está muerto, lo mataron'", continuó.

Los chicos habían ido a probarse al club Barracas Central. "Es cerca de una villa. Me ofrecieron llevarme. Yo conocía a Joaquín, que iba atrás y fuimos. Compramos dos jugos en el kiosco. Estábamos normal. Cuando vamos, cerca de la plaza, se pone en rojo el semáforo y un auto se nos cruza".

Luego del ataque, los jóvenes aceleraron para intentar escapar de los presuntos ladrones y encontraron a dos policías, también de la Ciudad, a pocas cuadras. Les pidieron auxilio y les explicaron que acababan de escapar de un intento de robo, pero a los pocos segundos los policías de civil estacionaron atrás y ordenaron la detención de todos los menores. Lucas fue trasladado al hospital, pero falleció el jueves por la tarde.