"Cuando no había nadie en casa me manoseaba": la denuncia de una joven de 14 años contra su tío

La localidad de General Tobada, en la provincia de Santiago del Estero, se encuentra en estado de perplejidad después de que se conociera que una adolescente de 14 años desde hace una década es abusada sexualmente por su tío, que fue detenido en las últimas horas hasta que la Justicia determine si corresponde que siga o no con prisión preventiva.

Lo que sorprendió a los habitantes de esta pequeña localidad, en donde viven 36.683 personas de acuerdo al último censo, es que nadie sospechaba nada. Sin embargo eso comenzó a cambiar el pasado 27 de octubre cuando la joven, angustiada por todo lo que estaba viviendo y buscando una forma de que se terminen los reiterados abusos sexuales, le confesó todo a una profesora de su escuela.

Frente a ella contó por primera vez que era abusada por su tío desde que tenía cuatro años. “Cuando no había nadie en casa él me manoseaba. Siempre me dijo que era un juego; que no cuente nada; después, que no la pasaría bien si hablaba y así", fueron las palabras que le dijo a la docente de acuerdo a lo que consta en partes del expediente judicial publicado por el diario El Litoral de la mencionada provincia del norte del país.

En el relato a su profesora, la adolescente de 14 años incluso llegó a contar que en una ocasión su madre encontró a su tío abusando de ella en su casa. "Un día mi mami nos vio en la cama y creo fue todo confuso para ella”, relató en otro de los pasajes de la charla con la docente de la institución.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por protocolo cuando alguien de la comunidad educativa recibe ese tipo de declaraciones por partes del alumnado debe avanzar con una denuncia en sede judicial, algo similar a lo que sucede con los médicos ante los casos de niños abusados. Inmediatamente la causa recayó en la fiscal Cecilia Rímini, quien ordenó una serie de medidas de pruebas entre ellas poner a la adolescente frente a una cámara gesell.

Cuando fue entrevistada con ese método por los psicólogos de la Justicia, la joven agregó que en su familia había integrantes que no sólo sabían de los abusos sino que además lo consideraba como una de las “normas de convivencia” familiares. Incluso llegó a contar el nivel de obsesión que tenía su tía con ella.

Es que como consecuencia de su trabajo, el ahora imputado por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente”, tuvo que mudarse a la Ciudad. Sin embargo regresaba paulatinamente a General Taboada para visitarla y abusar de ella.

Con todas estas pruebas en su contra, la fiscal solicitó la detención del tío de la adolescente luego de imputarle el mencionado delito. Todo esto que sucedió en un plazo de un mes de investigación tiene ahora una de las etapas clave de la instrucción.

La jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, que viene otorgando prórrogas a la detención del acusado, tiene entonces que definir si habilita o no la prisión preventiva por los delitos que se le imputaron.