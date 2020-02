Cuándo se romperá el "pacto de silencio" de los rugbiers y por qué no declararon

Se rearma el scrum. Catorce días después del homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, los diez imputados por el crimen del joven de 18 años permanecen detenidos en el penal de Dolores y podrían ponerle fin a la "defensa en bloque" que, tras su detención, llevan adelante los abogados Horacio Henricot y Hugo Tomei. Tal como anticipó BigBang, al menos tres ya requirieron asesoría penal externa a uno de los abogados penalistas más reconocidos del país. Cuándo se quebrará el "pacto de silencio", la pelea interna y qué estrategia separada analizan para "bajar su condena".

"Todos tienen en claro que la situación procesal es complicada y es muy difícil, por no decir imposible, que no sean condenados. Lo que están viendo ahora es que algunos pueden tener penas más leves y por eso se están asesorando", precisa a este medio uno de los abogados consultados por los familiares de los imputados "disidentes".

Lo más probable es que esperen a la acusación de la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, para cambiar de representante legal. Eso sería recién en quince o veinte días. Al momento, sus representantes consiguieron la autorización para poder mostrarles a los imputados las imágenes de la golpiza incorporadas como carga probatoria en su contra. De eso depende, explican, cuándo y quiénes podrían llegar a solicitar una declaración indagatoria.

Las visitas de sus padres -muchos de los cuales no están de acuerdo con la "defensa en bloque"- y el traslado de la comisaría de Pinamar al penal de Dolores dividieron al grupo. Al momento, hay dos bandos. Por un lado, los "más complicados" encabezados por Thomsen, quienes insisten en la "unión". Atrás de él se encolumna Ciro Pertossi, también sindicado como "coautor del homicidio"; su hermano menor, Ciro -quien fue ubicado por testigos en el momento del homicidio y es sindicado como el arengador del 'roce' dentro del boliche Le Brique-; y Lucas Pertossi, primo de ambos.

"La resistencia se la están presentando dos de los chicos que menos complicados están. De hecho, pese a que se dijo que uno había sido reconocido por los testigos, en la causa no figura eso", advierten. ¿Quiénes son los que comenzaron a romper el scrum? Alejo Milanesi, secundado por Matías Benicelli y Blas Cinalli. "La reunión con el abogado fue justamente para intentar mantenerlos unidos, pero hay una ruptura. Probaron el sabor amargo de la cárcel, pese a que están en un sector resguardado, y empezaron a caer en la realidad de que pueden enfrentar una pena máxima si siguen en bloque".

El quiebre también se vio el jueves, cuando los familiares se acercaron a visitarlos por primera vez al penal de Dolores. La madre de Milanesi se mostró visiblemente quebrada, mientras que el padre de Thomsen volvió a realizar polémicas declaraciones, en las que insistió en la inocencia de su hijo y negó el asesinato de Fernando, por el que está imputado su hijo.

"No sé qué le pasó por la cabeza, esto fue una tragedia; no son asesinos. No lo justifico, me dijo que estaba alcoholizado y que no se acuerda de la pelea", aseguró ante los medios apostados en la puerta de la cárcel Marcial Javier Thomsen. El hombre no sólo habló de "tragedia" y no de "asesinato", sino que volvió a reivindicar la posición de la "pelea", pese a que la autopsia confirmó que Fernando no pudo siquiera oponer resistencia al ataque y que abordado "a traición" (por la espalda).

La estrategia "paralela" que podrían llevar adelante

El objetivo de los "rugbiers disidentes" es el de instalar la figura del homicidio preterintencional, cuya pena va de los ocho a doce años de cárcel; mucho menos que la de reclusión perpetua que hasta ahora solicitarían la Fiscalía y la querella. De separar su defensa, lo harán más adelante; después de que la Fiscal formalice la acusación.

"Existe la carátula de homicidio preterintencional cuando hablamos de un delito que se lleva adelante sin saber que el resultado puede ser una muerte. El famoso 'se nos fue de las manos'. Muchos de los chicos pueden alegar que tuvieron miedo de interceder por la ferocidad de la golpiza, por ejemplo", explicó a este medio el abogado Miguel Ángel Pierri.

De acuerdo al análisis del letrado, la acusación de la fiscal será clave para el armado de una posible nueva estrategia. "Si se suma a la estrategia que plantea la defensa del particular damnificado (llevada adelante por Fernando Burlando) de la coautoría funcional, eso va a terminar beneficiando con el transcurso de la investigación a los que tuvieron otra participación".

Pierri detalló, además, las etapas judiciales que llegarán después de la primera acusación de la Fiscalía. "Cuando la Cámara revise la calificación va a ajustar la calificación con la que se va a juicio. Ese es el primer fallo, el segundo será la sentencia del juicio oral". En línea con la exposición mediática de la causa, el abogado destacó el trabajo hasta ahora realizado por quienes representan a la familia de Fernando: "Es trascendente la presencia y la participación de Améndola y Burlando; sino otra hubiera sido la suerte de esta causa".

"No sólo impusieron la calificación, sino que además marcaron el ritmo procesal. Otro hubiera sido el ritmo si no hubieran estado estos abogados", destacó el penalista.