Cuatro inocentes muertos en San Miguel del Monte por una persecución policial

Impotencia, dolor, tristeza, bronca y el pedido de Justicia se repiten entre los familiares y vecinos de Carlos Aníbal Suárez (22), Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Danilo Sansone (13), las cuatro víctimas de un confuso choque ocurrido el lunes en San Miguel del Monte.

El episodio ocurrió a la 1 de la madrugada del lunes, cuando cinco jóvenes a bordo de un Fiat Spazio gris chocaron contra un acoplado estacionado al costado de la ruta nacional 3, en San Miguel del Monte. Como consecuencia del impacto, murieron Suárez, Domínguez, López y Sansone, mientras que Rocío Guagliarello, de 13 años, se encuentra internada en estado grave.

Los vecinos de la localidad bonaerense no lo dudaron: en una protesta vecinal, los habitantes de Monte responsabilizaron a la policía por el choque al asegurar que los chicos fueron víctimas de una violenta persecución policial. Por esta razón la Justicia investiga si tres policías bonaerenses tuvieron relación con la muerte de los cuatro jóvenes a raíz de este choque faltal. Ya se le secuestraron sus armas reglamentarias y sus teléfonos para ser analizados.

Al mismo tiempo, el Auditor General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, Guillermo Berra, analizaba también en el marco de un sumario interno diversos elementos para saber si hubo responsabilidad policial en el desenlace del hecho, como sostienen los vecinos. Dicen que la mala actuación de la policía provocó la muerte de los adolescentes.

A raíz de esta investigación, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, desafectó a los tres policías involucrados en el episodio que culminó con el trágico accidente. “Si el accionar policial no fue el que corresponde queremos que a los efectivos les caiga todo el peso de la ley. No habrá protección de la Provincia”, sostuvo el funcionario.

Se trata del subcomisario Julio Franco Micucci, el capitán Rubén Alberto García y el oficial Leonardo Daniel Ecilape, quienes fueron apartados de sus cargos hasta tanto se culminen las pericias y la justicia resuelva sus responsabilidades en el hecho.

Durante la protesta vecinal en la comisaría de Monte, en la que se cortaron calles y arrojaron piedras, Noemí Ester Baigorria (27), que trabaja en la comisaría 1° de Lobos sufrió graves heridas al recibir un golpe en la cabeza: está internada en terapia intensiva, con fractura de cráneo, en la clínica Fitz Roy de Villa Crespo.

La oficial debió ser operada de la cabeza y su estado es grave. El padre de Danilo Sansone, una de las víctimas, fue contundente en su testimonio. "El fue a encontrarse con las amiguitas en la plaza, a las once de la noche. Vino el chico este (NdR: por Aníbal Suárez, de 22 años, otro de los fallecidos) y los llevó a dar una vuelta, como cualquier auto que sale”, contó.

Y sumó, en diálogo con TN: “El patrullero le hizo una seña de luz y el chico no frenó, aceleró un poquito. Uno saca el cuerpo y le empieza a tirar tiros". Al mismo tiempo, entre lágrimas reveló que una vecina encontró “cuatro vainas de .9mm. Los hicieron chocar contra el camión. En vez de hacerle un cerrojo, como tiene que ser, me lo siguieron corriendo hasta que lo hicieron meter abajo de un camión, porque tenían miedo los chicos. Les iban tirando con balas, no con piedritas".

Conmoción en San Miguel del Monte: El video clave de la causa.



Testigo. "Se escucharon unos tiros dónde está la policía" pic.twitter.com/s4qEXGshp1 — C5N (@C5N) May 22, 2019

Por otra parte, la mamá de Camila López, Yanina Zarzoso, envuelta en lágrimas y mucha tristeza, contó que su hija y la adolescente que lucha por su vida eran amigas. Habían estado toda la tarde juntas y le había pedido permiso a su mamá para que se quedara a dormir en su casa y pudieran ir juntas al colegio al otro día. Era de noche, estaban sentadas en la vereda, cuando decidieron irse con sus dos otros amigos a "dar una vuelta" en el auto de Aníbal, el joven de 22 años.

"Camila y Rocío eran como hermanas, estaban todo el tiempo juntas. Ella me pidió permiso para que Rocío se quedara a dormir para el otro día ir a la escuela. Las escuché reírse en la cocina, esto eran diez y pico de la noche. Vino Rocío y Cami se levantó, porque nos habíamos acostado. Dejaron su campera, todo en la cocina. Me dormí y no escuché cuando salieron. No tenían pensado irse, porque si te vas te ponés la campera", recordó la madre de Camila López.

Yanina, frente a las cámaras de televisión, lo único que pidió fue justicia, aunque no dudó denunciar el mal trato que recibió de parte de los médicos que le dieron la triste noticia del fallecimiento de su hija. "El médico me trató de mala madre y me dijo que los perseguían porque habían estado robando", dijo sobre el momento que vivió al reconocer el cuerpo.

Por su parte, Susana, la madre de Gonzalo Domínguez, le pidió a los testigos que no tengan miedo de declarar. "Los cuatro chiquitos salieron y se subieron al auto de un conocido de ellos. Salieron a dar una vuelta, a divertirse. Se ve que andaba la policía haciendo no sé qué", detalló.

"Lo único que pido es que se haga Justicia y que se presenten todos los testigos y digan todo lo que vieron, por favor. Que lo hagan en forma anónima, que no tengan miedo. Con este dolor no se puede más. Eran unos nenes, que estaban en su plaza de todos los días. Iban a rapear. Quiero que cada uno de los culpables pague", remarcó en conversación con Arriba Argentinos (El Trece).

En las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del barrio se logra ver a la policía disparándole al Fiat Spazio . "Lo único que me imagino es la última imagen de mi hijo, pensando en mí. 'Mamá, tengo miedo'. Por este dolor necesito que se haga Justicia", siguió Susana.

Por lo pronto, los familiares de las víctimas compartieron una imagen de captura del video, en la que se ve a un oficial asomarse por la ventanilla del patrullero y apuntar contra el Fiat. Aunque según la versión policial, el policía intentaba identificar la patente del Fiat.