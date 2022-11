Cuatro soldadas denunciaron por acoso y abuso sexual a un sargento del Ejército

Acoso, abuso sexual y abuso de poder. Los desagradables y terroríficos episodios que tuvieron que atravesar cuatro mujeres de entre 19 y 20 años por parte de un sargento del Ejército, quien es 10 años mayor que ellas.

El siniestro ocurrió dentro de la cocina del Casino de Suboficiales del regimiento ubicado sobre las avenidas San Martín y Leandro N. Alem, ya que todos los implicados trabajan ahí. El acusado desempeña las tareas de responsabilidades dentro de la cocina, y las víctimas se dedicaban a ser mozas y realizaban tareas de limpieza en el lugar. Lo que comenzó de una manera más "disimulada", terminó en el peor de los escenarios.

Las cuatro mujeres que recién están comenzando su carrera dentro de las Fuerzas Armadas denunciaron la semana pasada al hombre a raíz de atravesar diversos episodios en los cuales en ninguno había consentimiento. Según lo que declararon las jóvenes en las primeras veces que esto sucedió el denunciado solo les hacia comentarios fuera de lugar y era todo verbal. Pero a medida que pasaron los días, resultó aún peor.

Comenzó a manosearlas y a tocarlas, convirtiéndose así en un abusador sexual y de poder. Les llegó a tocar los glúteos y los pechos incluso cuando le pedían que lo deje de hacer. Gracias a la rápida acción de las autoridades de la brigada del Regimiento de Monte XII, quienes lo apartaron inmediatamente de su cargo e iniciaron un sumario contra él para investigar la causa paralelamente a la justicia, las mujeres pudieron reintegrarse a su lugar de trabajo de una manera más amena.

La denuncia fue realizada el 11 de noviembre, y los datos fueron coincidentes en señalar al sospechoso y en los abusos que sufrieron. Tras lo cual se realizó una inspección general interna ordenada, por los responsables del regimiento, que también realizaron el acompañamiento para que realizaran las denuncias en el Juzgado Federal de Posadas.

Sergio Jurczyszyn.

El comandante de la Brigada, Sergio Jurczyszny confirmó que acompañaron a las víctimas tal y como lo indica el reglamento institucional y reveló que no permitiría bajo ningún punto que en su ámbito laboral sucedan estas situaciones: "En el ejercito las únicas relaciones que se permiten son profesionales y cada varón que no entienda como debe tratar a sus compañeras será expulsado rápidamente". Además, agregó: "No se tolerará ningún acosador o abusador sexual en el Ejercito. Hasta el momento el hombre continúa siendo investigado.