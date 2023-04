Culatazos, cortes y robo a mano armada: atacaron a tres colectiveros en el Conurbano

La violencia contra los colectiveros no cesa y los controles de Gendarmería parecen no ser suficientes. A una semana del asesinato de Daniel Barrientos y mientras que los colectiveros de la línea 620 no terminan de llorar la pérdida de su colega, tres choferes de distintas líneas de colectivo fueron atacados durante la madrugada de este miércoles, lo que derivó en una nueva medida de fuerza y la suspensión del servicio en algunas líneas del transporte La Perlita.

La primera de las agresiones ocurrió cerca de la medianoche, cuando un chofer de la empresa La Perlita de la localidad de Moreno se dirigía a realizar un recorrido a la localidad de Cuartel V, donde limitan los municipios de Moreno y José C.Paz.

En ese momento, dos delincuentes pararon el colectivo, se subieron y, luego de un par de cuadras, le robaron y lo agredieron. “Cuando se fueron le pegaron un culatazo en la cara y le cortaron el rostro. Él les había entregado todo, hasta las zapatillas le robaron”, contó uno de los compañeros de La Perlita.

La empresa emitió un comunicado y manifestaron que “el chofer se encuentra con un corte en el pómulo derecho y buenas condiciones de salud”. “Por el momento y hasta el nuevo aviso, el cuerpo de delegados ha interrumpido la prestación del servicio como protesta por el hecho de inseguridad ocurrido”, lamentaron.

Unas horas después, un colectivo de la línea 57 de Camino del Buen Ayre fue atacado a pedradas por tercera vez en los últimos días. El ataque se dio en la localidad de General Rodríguez, pero los choferes denuncian que las agresiones son recurrentes y que los delincuentes arrojan piedras para asaltar a las unidades. En este caso, por fortuna, no hubo heridos.

El asalto que cierra la lamentablemente tríada ocurrió por la noche en un interno de la línea 161. A las 23 del martes, a la altura del barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, dos delincuentes armados subieron al colectivo y le robaron las pertenencias a todos los pasajeros. Al chofer le pegaron un culatazo en la cabeza.

Por los constantes ataques a los colectivos, tanto la línea 161 como la empresa La Perlita se encuentran de paro por tiempo indeterminado. La medida de fuerza se suma al paro de 24 horas que realiza la empresa de colectivos Metropol y que afecta a 23 líneas. En total son más de 30 las líneas de colectivos que están de paro.

La nueva medida de fuerza de la firma Metropol afecta a 23 líneas en total.