Cumplió una condena, volvió a robar y usó a su hijo de dos años como escudo en una persecución

Braian Rubén Ferras tiene 20 años, había cumplido una condena hacía dos días y venía de firmar la libertad condicional en Cañuelas cuando volvió a ser detenido nuevamente en Monte Grande por robar un auto Daewo verde estacionado sobre la calle Lara y San Martín, a metros de la comisaría, con su bebé de dos años en brazos.

Fue la dueña del vehículo, identificada como Carolina Suárez, quien dio aviso a la policía y tras un arduo rastreo por la zona, los efectivos lograron encontrarlo en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 66, donde se inició una persecución. Ferras se tiró del auto en movimiento en la calle Tucumán al 2400 e intentó escapar a pie con su hijo de dos años en sus brazos, al que no dudó en utilizar como escudo.

"Al ver que mi auto no estaba, me cruzo a la comisaria para avisar lo que había pasado. Se tiró con la criatura en brazos, una locura terrible. Al tipo no le interesaba su vida ni la vida de su hijo. Cuando lo vi con una criatura en brazos no lo podía creer. Estaba totalmente drogado y repetía que no me robó el auto. Estuvo detenido la noche del 24 y la del 31 por robo en Cañuelas”, contó la dueña del auto en diálogo con el noticiero de El Nueve.

Finalmente, fue detenido a los pocos metros por la Policía. De acuerdo con las cámaras de la zona, al momento del robo Ferras estaba acompañado por su concubina, de 27 años, y su otro hijo de tan solo meses de edad. El hombre dejó a la mujer en la estación de tren antes de ser detenido, quien se dio a la fuga con el menor de sus hijos. La causa, a cargo de la Fiscalía 1 de Cañuelas, está caratulada como "hurto calificado de automotor".