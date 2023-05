D’Alessandro reconoció la negligencia de la Policía porteña y acusó falta de recursos

“No se estarían dando los presupuestos necesarios que necesita una brigada (de civil) para actuar. No cumplieron la ley”. El ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, declaró esta mañana en el juicio por el asesinato de Lucas González, el joven de 17 años acribillado por efectivos de civil de la Policía de la Ciudad en Barracas. El feroz cruce con Gregorio Dalbón y la reacción de Alejandro Issassi, uno de los imputados que presenció toda la declaración.

Eran las 10 de la mañana cuando el ministro ingresó a la octava audiencia del juicio que tiene a 14 policías de la Ciudad imputados por el crimen del menor de 17 años asesinado en noviembre del 2021. Acompañado de dos personas, uno de ellos menor de edad, D’Alessandro juró decir la verdad y mirando al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional, comenzó a declarar.

“Los policías siempre deben identificarse con sirenas, chalecos y credenciales que los identifiquen. Nosotros cuando vimos las imágenes del hecho no hacemos un prejuicio del tema (Sic). Pero no se estarían dando los presupuestos necesarios que necesita una brigada”, indicó D’Alessandro cuando fue consultado respecto al accionar ilegal de la brigada de civil que atacó a Lucas y sus amigos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Uno de los momentos más tensos de la audiencia tuvo lugar cuando Gregorio Dalbón, abogado querellante, le solicitó al TOC 25 la reproducción del audio que el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán, envió durante el operativo policial y en el cual el imputado expresó: “Fue un mocazo. Le volaron el frasco”. Cabe destacar que durante al menos cinco minutos, la defensa de varios de los imputados cuestionó la presentación del audio, aunque el Tribunal no dio lugar a su pedido.

Las palabras resonaron con fuerza en la sala de audiencias al punto que Gabriel Issasi -uno de los imputados más complicados- por primera vez agachó su cabeza. También se lo notó nervioso e incómodo a D'Alessandro cuando Dalbón lo interpeló por el tono en el que hablaban los policías a su cargo.

GD: "¿Algo para expresar sobre el audio? ¿Es un diálogo común entre policías?".

"¿Algo para expresar sobre el audio? ¿Es un diálogo común entre policías?". MD: "Hay que ver cuándo fue el audio y en qué momento. No es un diálogo que yo haya escuchado. En función de cuándo fue el audio, va teniendo más conocimiento de la causa. Jamás había escuchado este audio. No creo que haya una animosidad al momento de hablar. Es una terminología".

"Hay que ver cuándo fue el audio y en qué momento. No es un diálogo que yo haya escuchado. En función de cuándo fue el audio, va teniendo más conocimiento de la causa. Jamás había escuchado este audio. No creo que haya una animosidad al momento de hablar. Es una terminología". GD: "¿Se enteró de que encontraron un arma?"

"¿Se enteró de que encontraron un arma?" MD: "Cuando actúa una fuerza, el trabajo pericial lo realiza otra fuerza para mantener la transparencia. Lo que me informan es que habían encontrado en el vehículo un simil arma, que después terminó siendo una réplica".

“Cuando actúa una fuerza, el trabajo pericial lo realiza otra fuerza para mantener la transparencia del proceso. Lo que informan es que habían encontrado en el vehículo un símil arma, que después terminó siendo una réplica”, concluyó D’Alessasndro respecto a si había visto el arma que se encontró en el auto de las víctimas y que según los testigos fue plantada por la Policía de la Ciudad.

Cabe recordar que, además del asesinato de Lucas, el Tribunal también juzga el encubrimiento del crimen. Es por eso que D'Alessandro se encargó de resaltar cada vez que pudo que, dos días después del homicidio, la investigación quedó en manos de la Policía Federal.

Tal y como consta en actas, la investigación siguió a cargo de la Policía porteña en las 48 horas posteriores al crimen y fueron muchos los testigos que declararon haber visto el importante despliegue de efectivos de la Ciudad en la escena del crimen y su participación en las primeras pericias.

De hecho, esto fue algo que declaró la perito que se encargó de recolectar las pruebas el 17 de noviembre del 2021, quién en la sexta audiencia afirmó que los policías de la Ciudad intentaban ingresar a su vehículo e insistían para saber cómo continuaba la investigación.

“Lo que me dicen es que había habido una persecución en la cual en un enfrentamiento había sido abatido un delincuente. Esto me lo contó el jefe de la Policía. A partir de ahí recaude todas las pruebas, las envié y le dije que la situación no era como me la planteó al principio”, testificó D’Alessandro respecto a cómo se enteró de lo sucedido.

Antes de que se retire de la audiencia, Dalbón le agradeció a D’Alessandro por “haberle dado las condolencias a la familia de la víctima y haberse contactado con ellos” cuando ocurrió el asesinato. El testigo asintió con la cabeza y sonrió de costado. Luego, mientras que el abogado querellante hablaba en nombre de Héctor "Peca" González (papá de Lucas), Cinthia (mamá) y los tres sobrevivientes y amigos de Lucas, Isassi volvió a mirar el piso.

Por último, también declararon Martín Orlando Ledesma e Ignacio Torres Gallardo, policías de la misma comisaría que los imputados, quienes estuvieron presentes el día del crimen, “ayudando” a los comisarios. Ledesma, al igual que todos los testigos que pasaron hasta ahora, afirmó que en el lugar había “muchísimo personal policial” de la Ciudad.