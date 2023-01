"¡Dale, guacho, dale!": el brutal video que complica a Thomsen y a los hermanos Pertossi

La banda de Gesell. Así se llamaba el grupo de WhatsApp que Fernándo Báez Sosa y sus amigos habían armado para comunicarse durante la semana de vacaciones que iban a disfrutar en la Costa Atlántica. Tal como declararon ante la Justicia, aquellos chats daban cuenta de una pequeña pelea dentro del boliche Le Brique. Lucas Filardi, uno de los amigos que se encontraba con Fernando durante aquella dramática madrugada en Villa Gesell, declaró que los acusados le dieron "piñas" a la víctima en primer lugar y luego de que cayó al piso, lo siguieron golpeando con "patadas en el pecho y en la cabeza". Así lo demuestra, además, uno de los videos clave en la causa.

Al inicio de la segunda jornada del juicio contra los ochos rugbiers acusados del homicidio de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado frente a un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell en enero de 2020, se proyectó uno de los tres videos extraídos del celular de Lucas Pertossi, uno de los jóvenes imputados, que los muestra cuando fueron expulsados por patovicas de la disco Le Brique, la previa al crimen.

Luego, comienza una riña en la calle. "Había cuatro o cinco personas pegándole, esos dos seguro", dijo Filardi señalando a Máximo Thomsen y Luciano Pertossi, dos de los ocho acusados que estuvieron sentados en la sala. Ante la pregunta de Fernando Burlando, aseguró que lo golpearon a Fernando, “firme, fuerte, a la cara”. “Yo en su momento, en mi declaración, no sé si me puedo referir a ella, pude identificar a alguien por cómo estaba vestido”, dijo el amigo de la víctima.

Y agregó: “Ahora no me acuerdo, pero por la forma de la cara y el cuerpo, en base al video que veo ahora, es Luciano Pertossi. Fue un instante que vino gente gritando y le pegaron, y se cae el piso. No hubo acto de defensa, fueron piñas. Eran seis, siete. Había tres o cuatro pegándole a Ferni, y un par evitando que nos acerquemos nosotros". Ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, el joven advirtió: “Ninguno de nosotros nos pudimos acercar”.

De acuerdo con Filardi, Máximo Thomsen “fue el que más tiempo golpeó a Fernando”. También, describió uno de los videos más conocidos de la golpiza, donde se ven los momentos finales. El amigo de Fernando reconoció a Luciano Pertossi como quien le dio “la última patada” al joven asesinado y lo señaló también por haberlo agredido a él mismo para evitar que defendiera a su amigo. “En un momento vi un bullicio y vi que a dos de mis amigos los sacaban afuera. Fer tenía la remera rota”, describió el testigo en el inicio de su declaración. Además, describió que "Un desconocido vino a ayudar a Fer, le tomó el pulso y dijo 'no tiene'".

Tras constatar que no tenía signos vitales, el joven explicó que le empezaron a hacer reanimación a su amigo. "Fernando estaba con torso al aire y lo tapamos. Tenia la cara inflamada y cortes. No sé quien empezó porque es todo confuso, pero despacio le empezaron a hacer RCP". “‘Paren, por favor’, les dije. Y ahí uno de ellos me pegó y me tiró encima de un capot”, contó el joven. Mencionó que su agresor fue Luciano Pertossi y también mencionó a Ciro Pertossi. “Yo, que estaba mas cerca, veía cómo le pegaban patadas cuando él estaba en el piso. Primero fue una piña para hacerlo caer, y después siguieron patadas. Le daban patadas en el pecho y la cabeza”, remarcó.

Antes de la audiencia, Fernando Burlando, que representa en el juicio a los padres de Fernando Báez Sosa, aseguró que la decena de amigos de la víctima que declararán hoy en la segunda audiencia del debate "son claves". "Son testigos presenciales que nos van a aclarar cómo fue la mecánica del abordaje a Fernando" explicó y agregó: "Muchos reconocen a los autores del crimen".

Consultado sobre si podría haber alguna rueda de reconocimiento durante la audiencia, Burlando aclaró que eso ya se hizo durante la instrucción de la causa, aunque no descartó que hoy "pueda haber una identificación". En ese sentido, adelantó podrían pedirles a los acusados "que se bajen el barbijo" que lucieron ayer durante toda la primera audiencia.