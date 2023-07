Dani Alves rompió el silencio desde la cárcel: "Le pregunté si le gustaba y me dijo que sí"

Pasaron casi seis meses de aquella mañana en la cual Dani Alves quedó detenido. Sucedió el 20 de enero cuando el ex futbolista fue arrestado en Barcelona por un presunto abuso sexual con acceso carnal a una joven de 23 años en el baño de un boliche. Y hoy, cuando ya el juicio comienza a entrar en la recta final en donde se deberá decidir qué pasará con el futuro del Brasilero, salió a la luz un audio de él negando absolutamente todo lo ocurrido. “Le pregunté si le estaba gustando y me dijo que sí”, declaró.

El hecho ocurrió en la discoteca Sutton en la noche del 30 de diciembre. Dani se encontraba junto a sus amigos y la víctima, con sus compañeras. Pero en medio de la noche, se toparon en el mismo VIP y mientras todos disfrutaban de la música y la compañía. El brasilero de 39 años cruzó a la víctima en cuestión, se acercó, la agarró de la mano y comenzó el infierno.

Si bien la víctima realizó la denuncia correspondiente al día siguiente de los hechos y brindó testimonios sobre lo ocurrido, el ex jugador de Sao Pablo negó absolutamente todo y dio una última versión de lo vivido. “No ha sucedido nada que nosotros no quisiéramos. Siempre la traté con mucho respeto”, confesó.

En el mismo, contó cómo comenzó aquella noche de terror para la víctima, que según él estuvo todo consensuado bajo mucho respeto. Según pudieron recopilar los datos, ambos se encontraban en el mismo salón pero de manera separada. Para unirse en la misma mesa, no fue Alves quien la llamó, sino un tercero en la acción. “Fuimos custodiados a la mesa seis de la discoteca que está abierta a toda la sala. Hablé con Bruno (su amigo) y volvimos a hacer un gesto al camarero, y el camarero enseguida invitó a tres chicas. Nos estábamos divirtiendo y enseguida una atracción sexual”, dijo.

Lo que él define como “atracción sexual”, en el descargo, la joven comentó que fue él quien rápidamente puso las manos de ella sobre su entrepierna. De igual manera, el ex Barcelona analizó su propia historieta. “Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente uno del otro. Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones. Le ayudé a quitarme los pantalones. Ella me sentó en el retrete y empezó a hacerme una felación”, aseguró.

Aunque la carátula que lo tiene tras las rejas dice que es por un presunto “abuso sexual”, Alves determinó que se trató de algo arreglado entre los dos. “Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí. Y fue cuando ella se incorporó de espaldas a mí, juntando nuestro sexo en penetración. Al finalizar la levanté, que estaba encima de mí y me corrí fuera de su sexo. Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción”, planteó.

A pesar de que sus declaraciones venían siguiendo un hilo conceptual memorizando hecho tras hecho, Alves confirmó que la joven salió enojada del baño después de aquella situación. “Yo le dije de ir al baño y trasladar todo lo que estábamos viviendo ahí. Simplemente eso y ella me dijo que sí. Después, me salí al reservado. Y después salió ella. Supongo que enfadada por mi actitud. Yo fui siempre un cómplice de las ganas que tenía o de las ganas que yo tenía”.

Aun así, contó la realidad de por qué su primera declaración no concuerda con lo que está declarando esta vez, ya que en la primera instancia, optó por negar absolutamente todo para que su esposa no se entere que le fue infiel. En su momento, creyó que no iba a concluir en prisión, por lo cual se la jugó para salvar “el amor”. “No puedo ratificar mi primera declaración. Ese día yo tenía una obsesión que era proteger mi matrimonio, proteger a la mujer que amo”, manifestó Alves.

Luego de su monólogo, la fiscal comenzó a realizarle preguntas con hechos que él no mencionó pero la víctima así. De esa manera, la primera pregunta fue: “¿Usted le refirió para ir al baño explicándole que iban a ir a un baño?” A lo que contestó: “Yo le dije de ir al baño y trasladas todo lo que estábamos viviendo ahí, al baño. Simplemente eso. Y ella me dijo que sí”. En la misma línea, repreguntó: “Vale. ¿Y le dijo que era un baño?”, lo cual el ex jugador de la Selección, respondió: “Le dije literalmente que era un baño y ella me dijo que sí”.

Sobre las heridas de las cuales la víctima hizo referencia, analizó: “Insistió en la herida de la rodilla. ¿Usted no vio que se causara esa herida?” y lejos de hacerse cargo, Alves constató que no vio ninguna herida en ella. Sin embargo, para cerrar, la fiscal terminó el interrogatorio con dos consultas puntuales. “¿No es cierto que usted le diera unas cachetadas en la cara? ¿Ni que la cogiera y que la pusiera contra el suelo?”, lo cual en ambas oportunidades, Alves remarcó su respuesta negativa a través de un “jamás”.