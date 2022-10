Darthés dio su versión de los hechos y Thelma advirtió: "Ahora que hable la Justicia”

El día tan esperado por Thelma Fardin llegó: Juan Darthés declaró por primera vez en la causa que la actriz le inició por abuso sexual agravado en diciembre de 2018 en Nicaragua. “Juan negó los cargos que se le imputan, negó la acusación y dijo la verdad de lo que ocurrió. Aprovechó para decir toda la verdad que estuvo oculta durante cuatro años porque nadie se ocupó en escucharlo. Hoy dio una declaración para que no queden dudas contra la acusación”, explicó Euro Bento Maciel, abogado defensor. Thelma denunció que fue víctima de abuso y violencia sexual durante una gira que realizó con el elenco de Patito Feo en Nicaragua el 17 de mayo de 2009, cuando él tenía 45 años y ella 16.

Si bien evitó contestar preguntas de la fiscalía y de la querella, el actor dio su versión de los hechos durante dos horas ante el juez federal Ali Mazloum, quien lleva adelante el juicio en San Pablo, Brasil. Incluso, su abogado explicó que "a partir de ahora, el juez deberá cumplir una serie de ritos procesales con la defensa y el Ministerio Público sin plazos definidos". El testimonio de Darthés fue seguido de cerca por la propia Thelma, quien observó al actor en todo momento desde las oficinas de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), donde estuvo acompañada por sus abogados, Martín Arias Duval y la letrada brasileña Carla Junqueira.

En ese sentido, Duval sostuvo que "sucedió lo que anticipamos: dio su versión, contestó preguntas de la defensa, pero no de la Fiscalía ni de nuestra querella". El letrado evitó revelar "el contenido" de la declaración del actor debido a que rige en la causa un estricto "secreto de sumario" y consultado sobre cómo cree que finalizará el caso ante la justicia brasileña, explicó que están en la última etapa del juicio y que "faltan solo los alegatos". "Siempre la víctima tiene un impacto… el caso está en la justicia brasileña. Para el mes de diciembre vamos a tener los alegatos de las partes y después el juez puede tomar sentencia inmediatamente o tomarse un tiempo", explicó.

Al salir de la UFEM, Thelma no pudo contener las lágrimas, se abrazó con algunas de sus compañeras, dio una breve declaración y evitó responder preguntas. “Es muy importante que escuchen a los abogados, es muy importante que ahora hable la Justicia”, señaló conmovida. Lo cierto es que horas antes, la propia actriz había asegurado que esperaba "que la Justicia esté a la altura del proceso que recorrimos". "Costó mucho llegar hasta acá, y llego con la expectativa de que la justicia esté a la altura del proceso que recorrimos", había afirmado, acompañada por representantes de Amnistía Internacional (AI) y Actrices Argentinas.

Con respecto al testimonio del actor, Thelma sostuvo que están "tratando de sentar una jurisprudencia, no sólo en este caso sino en todos los casos de todas las personas que se atreven a denunciar violencia sexual con lo revictimizante y lo violento que es atravesar el proceso de Justicia". Una Justicia que, según la actriz, "nos hace millones de pericias a nosotras y que recién después de cuatro años de que yo declarara terminemos litigando en el país que él eligió".

Sin ir más lejos, la actriz tiene la expectativa de que "la Justicia no sólo dé el ejemplo con mi caso, sino que también dé respuesta a todas las personas que denunciaron a partir de este caso y que buscan recorrer un camino de Justicia". "(Este caso) pesó mucho durante todos estos años sobre mis espaldas. Y lo que hicieron conmigo lo hacen con todas: decir que mentimos, que lo hacemos porque nos divierte estar en esta situación", dijo.

Y agregó: "Sin dudas es una lucha desigual, es muy fuerte el poder al que nos estamos enfrentando. Si yo no tuviera todo este apoyo no sé cómo hubiera llegado hasta acá. Si tuve tantas trabas en el camino, qué queda para quienes no tienen todas estas herramientas. La sensación es estar peleando con escarbadientes frente a un poder que se cierra, que se protegen entre ellos porque saben el oleaje que se viene cuando una habla".

Por eso "hay que esperar que la Justicia hable". Recorrimos el camino de la Justicia, con lo agotador que es, pese a quienes dicen que somos un montón de locas". En medio de su reflexión, Thelma señaló que llega "cansada pero fuerte porque tengo la responsabilidad de hacerlo por la cantidad de casos que se ven reflejados en esta historia". "Es muy fácil adoctrinar a muchos a través de una sola figura, me toca ser a mí esa figura", concluyó.

Thelma denunció en 2018 a Darthés por violación ante la Fiscalía de Nicaragua por el delito ocurrido allí en 2009. En ese entonces, ella tenía 16 años y él 45, y formaban parte del elenco de la serie televisiva “Patito Feo”. El juicio comenzó en noviembre de 2021 ante la justicia federal de Brasil, ya que si bien la Constitución de ese país no permite la extradición de nacionales, el Código Penal habilita el procesamiento en su territorio por crímenes cometidos en el exterior. El 7 de febrero de 2022 un tribunal federal de San Pablo había anulado el juicio y determinó por mayoría que debía realizarse en un tribunal estatal, y no en uno de competencia federal. Lo cual no significaba la absolución del actor.

Según la postura de Thelma, la defensa de Darthés buscaba dilatar el procedimiento para ganarle "por cansancio". El proceso judicial había comenzado en diciembre de 2018 cuando Fardin presentó en Nicaragua una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés, por un hecho cometido en 2009 durante una gira de la novela argentina Patito Feo, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.

Pero a mediados de 2019, Nicaragua requirió la apertura de un proceso penal contra el actor por considerarlo autor directo del delito de violación agravada. Entonces, el caso fue acogido por el Ministerio Público Federal (fiscalía) de San Pablo, Brasil. El proceso judicial, del cual participaron tres países -la Argentina, Brasil y Nicaragua-, tuvo 11 testigos, que declararon de manera virtual ante el juez Ali Mazloum, quien interrumpió el debate oral en febrero pasado ante un planteo realizado por la defensa del acusado. Esta resolución fue apelada por Thelma y repudiada por las organizaciones de mujeres logrando que el mismo Tribunal Regional revirtiera su decisión en un fallo histórico.