Darthés habló desde Brasil y encima apuntó contra Thelma Fardín: "Fue mucho tiempo de injusticia"

Después de más de dos años de silencio, el actor Juan Darthés habló por primera vez en Brasil desde que fue denunciado por abuso sexual por la actriz Thelma Fardín cuando ella tenía 16 años y formaba parte del elenco de Patito Feo durante una gira por centroamerica.

Las declaraciones de Darthés sucedieron anoche en el programa Domingo Espectacular, uno de los más vistos de Brasil, en donde a través de un audio respondió una sola pregunta en portugués y aseguró ser “inocente”.

Cabe recordar que Darthés se encuentra en Brasil, país en el que nació, debido a que allí tienen por tradición no extraditar a sus ciudadanos y el actor tiene un pedido de captura de la Justicia de Nicaragua por la denuncia de abuso sexual. Por este motivo las abogadas de la actriz buscaron que la causa se traslade al país vecino, lo que sucedió a principio de abril de este año.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese contexto, Darthés envió un audio al mencionado programa debido a un informe que se armó sobre la causa. “Finalmente me voy a poder defender”, comenzó en el audio. “Desde el comienzo estoy a disposición de de la justicia brasileña. También queriendo ir a Nicaragua. Los abogados no me lo permitieron y menos mal que escuché. No ofrecían garantías para mi vida”, relató.

"No hice nada de lo que me acusan, soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie", continuó el actor, quien había hablado por última vez en diciembre de 2018, en una entrevista con Mauro Viale, días antes de partir hacia Brasil, su país natal.

“Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, de ver sufrir a mi familia. La verdad es que no deseo eso para nadie. Pero gracias a Dios hoy estamos más fuertes y más unidos que nunca”, cerró, en relación con su esposa y sus hijos, con quienes vive en San Pablo.

En el programa brasileño no solo se refirieron a la denuncia penal de Thelma Fardin, sino a las acusaciones mediáticas por acoso y abuso sexual emitidas por Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos. Incluso, mencionaron la circular roja de la Interpol que rige para detener al actor.

Mientras tanto, el periodista de investigación Roberto Cabrini, quien logró obtener respuesta de Darthés, hizo referencia a que las acusaciones contra el actor eran “extremadamente graves”.