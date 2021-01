De Anahí Benítez a Candela: las causas que se resolvieron a pesar de la pandemia

Por la llegada del coronavirus a nuestro país, y todo lo que eso implicó en términos de cuidados y aislamiento, muchas son las causas judiciales que han quedado paralizadas y que debieron posponerse para el año entrante.

Aún así, durante este 2020 hubo muchos procesos que llegaron a su fin y que tuvieron la particularidad de ser resueltos mediante zoom o con una semipresencialidad de los acusados y de las víctimas.

Anahí Benítez fue asesinada por Marcos Bazán.

Tragedia de Ecos

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Tras 14 años de espera, y luego de una larga batalla judicial, la Justicia de Santa Fe condenó al chofer del colectivo en el que viajaban los alumnos y docentes de la tragedia de Ecos por el delito de "homicidio culposo múltiple", con una pena de tres años de prisión en ejecución condicional y cinco años de inhabilitación para conducir vehículos.

En el trágico accidente fallecieron Julieta Posilovich, Daniela Carla De Agostino, Julieta Giataganellis, Delfina Goldaracena, Julieta Hartman, Nicolás Kohen, Benjamin Bravo De La Sena, Lucas Ezequiel Levin, Federico Ecker y Mariana Boye, mientras que además 38 personas resultaron heridas.

El chofer que manejaba el micro de la tragedia de Ecos fue condenado a 3 años de prisión.

La condena para Marcos Bazán

El 27 de mayo de este año el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de Lomas de Zamora condenó a Marcos Bazán por el femicidio de Anahí Benítez, la joven de 16 años que fue violada y asesinada en 2017.

El otro acusado, declarado inimputable al comienzo del debate, era Marcelo Sergio Villalba, quien junto a Bázan llegó al juicio acusado por Fabiola Juanatey, la fiscal a cargo de la instrucción de la causa, como autores de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género.

Villalba también estaba imputado por abuso sexual, ya que su semen fue hallado en las partes íntimas de la joven, lo que lo convertía en el sospechoso con más pruebas en su contra.

Marcos Bazán fue condenado por el abuso y el asesinato de Anahía Benítez.

Condena por el femicidio de Laura Cielo López

En un debate que se llevó a cabo en noviembre pasado en Legislatura de la provincia de Neuquén, un jurado popular compuesto por 12 personas decidió condenar a perpetua a Alfredo Emilio Escobar por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal en concurso real con el delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido para ocultar otro delito y procurar su impunidad y por haber mediado violencia de género" contra Laura Cielo López, la joven de 18 años que en septiembre de 2019 fue abusada sexualmente, descuartizada y sus restos arrojados al río Limay.

En base a lo que se pudo reconstruir durante la investigación preliminar, el terrible hecho ocurrió en Plottier durante la madrugada del viernes 13 de septiembre de 2019, momento en que se cree que el femicida, diez años mayor que la víctima, empezó a mandarle mensajes a López para que se encontraran.

Pocos después, él la pasó a buscar por su casa y desde ahí fueron hasta la vivienda del ahora condenado, donde la abusó sexualmente y la mató de un golpe en la cabeza. Para ocultar lo que había hecho, el agresor descuartizó y descartó el cadáver de la joven horas más tarde, y durante el día domingo unos pescadores encontraron los restos en el río Limay, a la altura del paraje China Muerta.

El femicida de Laura Cielo López fue condenado a perpetua.

Fue enviado a prisión el ex corredor de autos Esteban Piccinin

El ex piloto de TC Esteban Piccinin finalmente fue enviado a la cárcel después de que fuera condenado en 2014 a 5 años y medio de prisión por haber intentado asesinar de un disparo a su esposa, Romina Meneghini.

Meneghini y Piccinin se casaron en 2010, y después de la luna de miel, empezaron los primeros maltratos. Al cabo de tres años de una relación violenta, la víctima decidió romper el vínculo, sin saber que después de eso iba a tener que someterse a 57 operaciones por la terrible herida que le provocó el disparo que recibió en su pierna.

Esteban Piccinin fue enviado a la cárcel tras haber sido condenado hace años.

Juez condenado por corrupción de menores

El ex juez Civil, Comercial, Laboral, Menores y de Familia de la ciudad de Ituzaingó, Corrientes, Walter León Turraca Schou, fue condenado a 28 años de prisión al ser encontrado culpable de los delitos de promoción de la corrupción de menores de 18 años, en ocho hechos, en concurso real.

La sentencia fue dictada el pasado 24 de noviembre por el Tribunal Penal de Santo Tomé, integrado por los jueces María Alejandra Petrucci, Rodrigo López Lecube y Francisco Javier Ramos, quienes le impusieron las costas del juicio y en paralelo ordenaron su detención y alojamiento en la Alcaidía de la URV mientras estén vigentes los plazos procesales para la presentación de un recurso de casación.

El juez Walter León Turraca Schou fue condenado a 28 años de cárcel por corrupción de menores.

Corría una picada y mató a un joven

Gastón Abraham Dlugovitzki, el joven de 23 años que mientras corría una picada con su auto en la zona sur de Mar del Plata embistió y causó la muerte de Fabián Cragnolino en marzo de 2019n fue condenado a 8 años de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir, por ser considerado autor responsable del delito de homicidio simple con dolo eventual.

El hecho ocurrió en la intersección de Garibaldi y San Martín a las 23.15 del 6 de marzo de 2019. Según los testigos, el conductor del Focus circulaba entre 122 y 130 kilómetros por hora mientras corría picadas con otro auto, cuando embistió el lateral del utilitario Renault Kangoo que manejaba Cragnolino.

Un conductor que mató a otro joven en Mar del Plata fue condenado a 8 años de prisión.

Policía condenado por abuso

Un policía de 42 años fue condenado el 29 de septiembre pasado a 11 años y 6 meses de prisión por delitos contra la integridad sexual de una menor de edad. Así lo decidió, por unanimidad, el tribunal compuesto por los jueces Gustavo Urdiales, José Luis García Troiano y Leandro Lazzarini, que además dispuso que se identifique genéticamente a Gabriel Eduardo Jara para su posterior inscripción en el registro nacional de ofensores sexuales.

Los hechos investigados ocurrieron en la ciudad de Santa Fe entre 2012 y 2015, y las agresiones sexuales fueron en el marco de la convivencia que mantuvieron el acusado, su pareja, un hijo en común de ambos y la hija menor de edad de la mujer.

Condenaron a un ex cura ya acusado por abusos

La Justicia de Entre Ríos condenó el 30 de noviembre de 2020 a 11 años de prisión al ex cura Juan Diego Escobar Gaviria por el abuso a un niño de 12 años en un juicio realizado luego de otro proceso en 2017 en el que recibió una pena de 25 años de prisión por abuso y corrupción de cuatro niños.

El proceso judicial, suspendido en cuatro oportunidades, fue encabezado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay integrado por los jueces Alejandro Calleja, Alejandra Gómez y Mauricio Derudi. En tanto el ex cura participó desde la Unidad Penal 5 de Victoria, donde cumple prisión preventiva por la otra condena.

Condenaron nuevamente por abuso al ex cura Juan Diego Escobar Gaviria.

Cuatro agentes de la ex SIDE fueron condenados

El Tribunal Oral Federal N°1 de la Capital Federal condenó en noviembre pasado a prisión perpetua a cuatro ex agentes de la SIDE por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención ilegal de Automotores Orletti durante la última dictadura militar.

Los condenados fueron Eduardo Rodolfo Cabanillas, ex segundo jefe Orletti 18; los ex agentes orgánicos de esa agencia, Eduardo Ruffo y Miguel Ángel Furci; y Honorio Carlos Martínez Ruiz, ex agente inorgánico, y como todos ellos tienen sentencias previas, el tribunal dispuso sus detenciones.

Cuatro agentes de la ex SIDE fueron condenados por delitos de lesa humanidad.

Confirmaron las penas de los condenados por el crimen de Candela

En junio de este año, y pese al aislamiento impuesto, el Tribunal de Casación penal bonaerense confirmó las sentencias de los tres condenados por el crimen de Candela Sol Rodríguez, la niña de 11 años que fue secuestrada y asesinada en 2011 en el partido bonaerense de Hurlingham.

En el caso de Hugo Elbio Bermúdez (63) y Leonardo Daniel Jara (43), ratificaron la pena a prisión perpetua como coautores del delito de “privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte” y los cuatro años de cárcel para Gabriel Fabián Gómez (49) como “partícipe secundario” del hecho.

Quedaron firmes las penas de los acusados de matar a Candela.

30 años de prisión por abusar de sus hijastras

Un hombre de 34 años fue condenado en julio de 2020 a 30 años de prisión por un tribunal de la ciudad de Santa Fe por haber abusado sexualmente de sus dos hijastras.

El veredicto, unánime, condenó a Jonatan Adrián Francisco Servidio a la pena de 30 años de prisión al encontrarlo responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y por ser las víctimas menores de edad. Según quedó comprobado en el juicio, el condenado cometió los ilícitos entre el 2011 y 2016, cuando la madre de las niñas salía a trabajar y las menores quedaban a su cuidado.

Por abusar de sus hijastras, un hombre en Santa Fe fue condenado a 30 años de prisión.

Sobreseyeron a los acusados del crimen de María Marta Belsunce

Antes de que se estrenara el documental en Netflix, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de San Isidro que tuvo a su cargo el juicio por el encubrimiento del crimen de María Marta García Belsunce, cometido en 2002 en el country Carmel de Pilar, sobreseyó en febrero de este año a Horacio García Belsunce y a Juan Hurtig -hermano y hermanastro de la víctima- y al vecino Sergio Binello, al declarar extinguida la acción penal por la preescripción de la causa.

El argumento central del TOC 1, expuesto en el voto del juez Ortolani, es que el delito por el que fueron condenados (encubrimiento agravado) tiene una pena máxima de seis años y que ya pasaron más de ocho sin que los imputados tengan una sentencia firme.

La Justicia sobreseyó a los hermanos de María Marta García Belsunce.

Maestro condenado a 35 años de prisión

Un docente del nivel primario que cumplía funciones en una escuela rural de la puna jujeña fue condenado en junio pasdo a la pena de 35 años de prisión acusado por abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de imágenes pornográficas de menores de edad.

De acuerdo a la acusación fiscal, entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, en una escuela primaria ubicada en una localidad de la Puna jujeña, el imputado se desempeñaba como docente, y habría abusado de tres de sus alumnas y alumnos de segundo y tercer grado. Asimismo, exhibió a los niños vídeos pornográficos, y en ese contexto los habría filmado en situaciones violatorias de su intimidad.