De estafa a homicidio por mala praxis: detuvieron a Aníbal Lotocki por la muerte de un paciente

El cirujano Aníbal Lotocki volvió a estar en el centro de la polémica, luego de haber sido detenido por orden del Juzgado N° 60 acusado de homicidio culposo y mala praxis por la muerte de Cristian Adolfo Zárate, de 50 años. La víctima tenia un hijo de 16 años, se dedicaba al rubro de la construcción y el día jueves se había sometido a una dermolipectomía, cirugía estética en el abdomen, a cargo del polémico cirujano en la clínica CEMECO, ubicada en la calle Colpayo, Caballito.

Aníbal Lotocki fue detenido.

De acuerdo con su familia, Zárate se descompuso al día siguiente de la intervención por un sangrado interno y externo, y una “excitación fuera de lo normal”. Ya en ese momento, el hombre había sido intubado para estabilizarlos a causa de una descompensación previa y finalmente terminó falleciendo tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Además de Lotocki, por el hecho hay otros 8 imputados que forman parte de la clínica privada que el cirujano había alquilado.

Aníbal Lotocki había sido procesado 2017 en una causa que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 11 y en la que se ordenó un embargo de un millón de pesos, por lesiones en una operación de cirugía estética y por estafa. Además, en 2016 cinco mujeres, entre las cuales se ecnontraban Gabriela Trenchi, Silvina Luna y Stefanía Xipolitakis, lo denunciaran por mala praxis y lesiones.

Su última víctima pública había sido su ex mujer, Pamela Sosa, quien luego de muchos años de padecimientos, dolor y frustración decidió denunciarlo y revelar que tiene granuloma por cuerpos extraños, neuritis y diabetes autoinmune debido a las cirugías que le practicó. A pesar de esto, la Justicia no le impidió seguir ejerciendo su profesión, razón por la cual la clínica que tenía en Belgrano siguió funcionando con total normalidad.

Lotocki operó a muchas figuras del espectáculo.

En su descargo ante la Fiscalía N° 1, a cargo de Pablo Recchini, Lotocki se defendió de las acusaciones y resaltó que Zárate "era un paciente difícil que no se dejaba controlar ni atender bien”. El domingo se llevó a cabo una autopsia al cuerpo de la víctima ordenada por el fiscal para determinar las razones que la llevaron a la muerte. Por su parte, su esposa, Romina, se presentó como querellante y declaró esta mañana por Zoom ante el juez.

"No tengo dudas que Lotocki asesinó a mi marido", sostuvo la pareja de Zárate. La defensa de Lotocki pidió su inmediata liberación, argumentando que no existe riesgo de fuga o entorpecimiento de causa. Al mismo tiempo, desde el entorno del cirujano advierten que el fallecimiento del hombre de 50 años se originó a partir de un problema en la intubación, de la cual -aclaran- Lotocki no participó y "no tiene nada que ver".

Por ahora, la Justicia investiga la posibilidad de que el procedimiento haya sido por una hernia que tenía el paciente y que Lotocki aprovechó el momento para hacer además la liposucción sin su consentimiento. Los últimos dos años no fueron los mejores para Lotocki, que fue procesado y enfrenta un juicio acusado de “estafa en concurso real” por la demanda que lleva adelante Gabriela Trenchi.

Cabe recordar que la modelo, luego de ser intervenida por el polémico cirujano, debió enfrentar gravísimos problemas de salud gracias a la intervención del cirujano: la dueña de la casa de ropa Monna Madau, en Ramos Mejía, se realizó una liposucción que le provocó graves problemas de salud, que casi la llevan a la muerte. Hasta debieron coserle uno de los ojos para que pudiera dormir, producto de una parálisis.

Lotocki fue denunciado por "homicidio".

Además, Lotocki también fue procesado por “lesiones culposas” contra las modelos Silvina Luna y Stefanía Xipolitakis, luego de realizarle intervenciones estéticas con materiales no autorizados, provocándoles algunas dolencias. Con respecto a la ex novia de El Polaco, sufrió una serie de inconvenientes severos en su cuerpo tras ser intervenida por el polémico cirujano. Desde entonces, la modelo hace un tratamiento con pastillas para su riñón que le impiden quedar embarazada.