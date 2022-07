De García Belsunce, a los Puccio: quiénes viven hoy en las casas de los crímenes más atroces

Aunque el morbo está a la orden del día, en materia económica no es un buen recurso para recaudar. Lo sabrá bien Carlos Carrascosa, quien tuvo que vender la casa donde mataron a su esposa a un precio 35 % más barato que el resto de las propiedades del country.

Otras casas negativamente significativas, que hicieron historia en Argentina por tratarse de escenas del crimen o ser el hogar donde se criaron los homicidas, también sufrieron una suerte de devaluación por su pasado negro. En esta nota, repasamos cada uno de los hogares donde mataron o vivieron los asesinos más conocidos del país.

La casa del clan Puccio

Arquímedes Puccio fue el líder de la banda criminal que en la década de los 80 secuestró y asesinó gente con el objetivo de recaudar dinero. Vivían en la calle Martín y Omar 544, en el barrio de San Isidro. Desde allí dirigían los operativos donde sus hijos también estaban involucrados, y el silencioso sótano era el escondite dónde encadenaban y escondían a las víctimas a la espera del pago.

Hoy la casa cuenta con inquilinos y debido al oscuro pasado su valor de alquiler es muy inferior al del mercado. Sigue estando a nombre de Epifanía Calvo de Puccio, la ex esposa del jefe del clan, y el contrato cuenta con una cláusula para que la propiedad no pueda ser fotografiada por la prensa.

El Carmel

El country El Carmel, para los que no viven ahí, es sinónimo de la familia García Belsunce. Allí asesinaron a sangre fría a María Marta, el 27 de octubre de 2002. Sin embargo, la propiedad ya no pertenece a la familia. Según se supo, el viudo absuelto tras siete años de cárcel, Carlos Carrascosa, le vendió a su abogado: Gustavo Hechem. Y aunque la vivienda perdió un valor de más del 30 %, por razones obvias: el asesinato, la venta la sirvió a Carrascosa para acomodar sus finanzas.

El nuevo dueño, inmediatamente después de la transacción, mandó a remodelar el inmueble. Aunque por afuera la fachada no cambió en nada, por dentro los ambientes lucen bien distinto.

La casa de Barreda

Sin la suerte de otras viviendas, la casa del femicida más conocido de Argentina se mantiene vacía. Hablamos de Ricardo Barreda y el inmueble donde el odontólogo mató a escopetazos a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas. Fue el 15 de noviembre de 1992, en la calle 48 entre 11 y 12, en La Plata.

Según cuentan desde la inmobiliaria encargada de mostrar la vivienda, la casa no volvió a estar habitada, con excepción de unos okupas que con el tiempo fueron desalojados. Debido a esta maldición (nadie quiere vivir ahí), se habla de un proyecto para transformar ese espacio en un centro de atención a las víctimas de la violencia de género.

La dos casas del Ángel Negro

No son una sino dos las casas donde vivió uno de los mayores criminales de la historia Argentina: Carlos Eduardo Robledo Puch, apodado “Leche Hervida” por sus compañeros de colegio y más tarde bautizado por la prensa como el “Ángel Negro” o el “Ángel de la Muerte”.

Con apenas 20 años, el joven de rizos dorados fue condenado a reclusión perpetua por diez homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, diecisiete robos, dos raptos y dos hurtos.

Aunque esa fama no fue gratuita (está preso desde 1972, y hoy tiene 70 años), los alquileres funcionan mejor que el resto de los inmuebles. La de Villa Adelina, donde vivió hasta los diez años, está remodelada y el inquilino asegura no importarle el pasado negro del ex habitante. Asimismo, en el barrio de Olivos, la casa donde transcurrió su adolescencia sigue perteneciendo a los mismos dueños que le alquilaban al padre del asesino.

La casa donde murió Nora Dalmasso

Mientras supuestamente Marcelo Macarrón se encontraba en Punta del Este disputando un torneo de golf, entre las 20 horas del 24 de noviembre de 2006 y las 3 de la mañana del día siguiente, al menos una persona ingresó en la casa del country Villa Golf, en Río Cuarto, para asesinar a su esposa: Nora Dalmasso.

El homicidio sigue sin condena pero el viudo fue absuelto bajo la carátula "homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria" en el último juicio que terminó hace apenas unos días.

Precisamente, Marcelo Macarrón sigue habitando la casa donde murió su esposa tras la independencia de sus dos hijos. Valentina es nutricionista y vive en Mendoza y Facundo se desempeña como diplomático en la capital de Bélgica.

Aunque la casa no está en venta, un mes atrás volvió a estar en la mira de todos luego de que ordenaran una inspección ocular para que los doce miembros del jurado popular y el tribunal técnico recorran la escena del crimen ocurrido en 2006. A pesar de la pileta, el jardín y los muchos metros cuadrados, la muerte de Nora probablemente ya le bajó el precio a la casa.

¿Quién se anima a vivir ahí?