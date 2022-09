De la chica de San Juan al nómade chileno: las cinco pistas clave que siguió la Justicia por Sofía Herrera

Sofía Herrera desapareció hace 14 años en Tierra del Fuego cuando tenía 3, mientras estaba en un camping junto a sus papás y una familia amiga. Desde aquel 28 de septiembre de 2008, nada más se supo de la pequeña, aunque fueron varias las pistas que se siguieron durante todo este tiempo.

Aunque hubo momentos donde parecía que se estaba cerca de saber la verdad, lo cierto es que hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con la menor de edad, ni tampoco hay datos concretos sobre su paradero. A pesar de eso, su familia no deja de buscarla y mantienen la esperanza intacta.

De hecho, este miércoles se reunirán en una plaza cercana a la vivienda de los padres de Sofía, donde sus allegados le pedirán a la comunidad entera que no se olviden de la niña que hoy ya tiene 17 años.

"Nos juntamos para recordarle a la gente que seguimos buscando a Sofi, y que nadie se olvide ella, porque a la causa hoy en día la mantiene la gente. No hay investigación, solamente se trabaja en datos cuando llegan, o sino cuando sale algo en los medios se activa de nuevo, porque la gente vuelve a recordar y surgen nuevos datos", aseguró en diálogo con BigBang María Elena Delgado, madre de Herrera.

A pesar de que no bajan los brazos, a veces se hace difícil seguir con la lucha, sobre todo cuando aparecen indicios que parecen ser seguros y que finalmente luego son descartados.

La chica de San Juan

De hecho, hace apenas unos meses a la madre de Sofía le llegó un dato crucial: una señora la contactó por Facebook y le comentó que conocía a una chica que podía ser su hija, ya que era adoptada y había llegado a la familia con quien vive en San Juan cuando tenía entre 3 o 4 años.

Aunque en principio María Elena Delgado tomó la novedad con cierta cautela, cuando vio una foto de la chica, todas las dudas se juntaron, ya que la veía muy parecida a Sofía. La Justicia descartó que pueda tratarse de la menor, porque sus padres presentaron toda la documentación correspondiente, pero aún así Delgado sigue pensando que puede ser su Sofi, y pidió que se haga una ADN para descartar del todo la idea. Hasta ahora, el juez de la causa cree que no es necesario hacer ninguna prueba, pero no por eso la madre de Herrera se quedó tranquila.

La pista del nómade

Aún así, lo cierto es que esta no es la única vez que la causa tuvo datos que parecían ser concretos. En septiembre de 2020, el juez de la causa, Daniel Cesari Hernández, lanzó un pedido de captura internacional contra un hombre chileno, llamado José Dagoberto Díaz, quien se cree que pudo haberse llevado a la niña del camping el día en que desapareció.

Este sujeto ya había parecido en los comienzos de la investigación, cuando declaró que una persona que el conocía había atrapado, sin querer, a Sofía en una trampa para zorros. Sin embargo, se descartó que este hombre estuviera involucrado en el hecho, ya que no se encontraba en la provincia al momento de la desaparición.

Aún así, al relato de Díaz no se le prestó atención en ese entonces, y recién hace poco volvió a ser investigado, cuando uno de los hijos de la familia amiga que estaba ese día en el camping junto a María Elena Delgado y Fabían Herrera, aseguró que a Sofía se la llevaron en un auto gris e hizo un identikit que coincide bastante con este nómade chileno.

Aunque Dagoberto Díaz es buscado, hasta ahora no hay rastros de él. Lo que se sabe es que es una persona que no usa tarjetas de crédito, y que no tiene una vivienda fija, sino que va de choza en choza entre la Argentina y Chile.

Los allanamientos que despertaron esperanzas

A raíz de esta situación, los investigadores ordenaron una serie de allanamientos para poder dar con Díaz, y aunque no se lo encontró a él ni tampoco a Herrera, lo cierto es que si se halló en un campo en las afueras de la ciudad de Río Grande, una choza con restos de comida y algunos envases de alimentos que tenía fecha de vencimiento en el 2008, el mismo año que Sofía desapareció.

Además, también se encontró una improvisada vivienda cerca del camping, donde se cree que el nómade pudo haber estado viviendo.

La llamada de México

"Hace poco me llamaron de México para decirme que una familia había criado a Sofía, pero que ellos no sabían que era mi hija y que la buscábamos. Me dijeron que me iba a llamar la misma nena, pero nunca se comunicaron", contó a este sitio Delgado en julio de 2021.

Es que los llamados y las comunicaciones no cesan y, cuando el caso vuelve a estar en la esfera pública, nuevamente aparecen otros datos con gente que cree saber dónde esta la niña.

La denuncia contra la vidente

La vidente Véronica Contreras de los Santos, hace años la acusa a Delgado y a su marido de haber asesinado a su hija y de haberla enterrado en el parque de la casa.

"Esta mujer apareció a los 9 meses de la desaparición de mi hija, diciendo que nosotros éramos los culpables. Lo que decía era un dolor tan enorme que no lo podía escuchar. Hasta el día de hoy me sigue acusando, y sigue nombrando a mi hija. Un día me hizo un escrache en la puerta de mi casa y recién ahí le hicieron una pericia, la cual indicó que esta mujer estaba obsesionada con el caso, que tenía alucinaciones, que no comprendía la criminalidad de sus actos y que además era inimputable. Cinco meses tuvimos que estar con custodia por ella", explicó el año pasado a BigBang la mamá de Sofía.

Sin embargo, eso no fue todo. La vidente hasta llegó a mudarse a Río Grande, donde obtuvo un protagonismo enorme. Iba a los medios de comunicación a decir que sabía lo que había pasado con Sofía, y acusaba abiertamente a los padres de la menor en televisión. Por esto mismo, ellos decidieron que rastrillaran su parque para descartar cualquier duda y, por supuesto, no se encontró nada.

"Nos hemos enterado de que fue a hablar con gente y hasta les ofreció dinero para que declararan en contra nuestra. Lo que hace no ayuda, porque vos mientras estás buscando a tu hija, necesitás que la gente comparta su foto. Además, hace trabajar a la Justicia innecesariamente, porque en nuestro caso hizo llamar a una persona desde Rincón de los Sauces para que declarara que había visto cómo mi marido había enterrado a Sofía. La Justicia nunca hizo nada con ella y tampoco con este hombre, que después se supo que era ex pareja de ella, porque me decían que eso no era lo importante, sino que me concentrara la búsqueda", sostuvo.