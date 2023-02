Enamorarse de un asesino: los rugbiers, Barreda y el trastorno de sentir atracción por criminales

En las últimas horas, después de que uno de los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa rompiera el silencio desde el penal de Melchor Romero, la declaración de amor 2.0 que realizó una joven de 22 años sacudió Tik Tok y se viralizó en cuestión de segundos. El fenómeno de sentir atracción por criminales no es nuevo y fue estudiado en profundidad por el psicólogo John Money, quien lo denominó "hibristofilia".

La hibristofilia, así como lo explica Money, se trata de la tendencia a sentir atracción por personas que han cometido algún tipo de crimen, delito, tienen propensión a hacerlo o suelen estar al margen de la ley. Un ejemplo argentino es el de Berta André, apodada La Pochi, la visitadora solidaria de presos de las cárceles bonaerenses que se enamoró y acogió en su hogar al femicida Ricardo Barreda.

.

Fue más precisamente en la cárcel de Olmos, donde Barreda cumplía su cadena perpetua, que la mujer se conmovió al verlo sentado solo, con una “mirada triste escondida bajo unos grandes lentes”, y nada la frenó. Ni el asesinato que cometió para con su ex pareja, su ex suegra y sus dos hijas. Desde ese día comenzaron a tener una relación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Incluso, cuando a Barreda le otorgaron la prisión domiciliaria, gracias a su buen comportamiento en el penal, André fue su garante y se lo llevó a vivir a su departamento de dos ambientes en Belgrano. Si bien convivieron por más de dos años, la agresividad volvió a resurgir en su vida, y el profesional de la salud dental comenzó a agredirla y maltratarla. Por ese motivo, Berta lo denunció por maltrato, y el homicida volvió a la cárcel por un tiempo más.

Otra historia más actual, es la de Julieta. Una joven de 22 años que reveló en su cuenta de Tik Tok que está enamorada de Blas Cinalli, uno de los ocho condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. “Estoy enamorada de un rugbier. Perdón gente, necesito descargarme con alguien y que me den sus opiniones. Estoy enamorada de Blas Cinalli, pero mucho. Al punto de que sueño con ese chabón. Muy obsesionada con él. Sé que no me puedo enamorar de un asesino, que está preso, pero lo amo. No me juzguen”, reveló.

Por otra parte, y en diálogo con TN Julieta explicó: “Me interesa. Me interesa de verdad. No sé si estará en una relación, no me importa. Jamás pensé que iban a llegarme tantos comentarios, que se iba a hacer tan viral. No quiero tener problemas, me hacen mal las críticas de gente que no conozco. Lo hice para que la gente opine: si estaba mal o no que sueñe con este chico que me gusta. La mayoría me dijo que sí. Pero no es mi culpa sentir atracción por él. Para muchos, para la sociedad, está mal que un preso rehaga su vida amorosa. No sé. Además, quiero aclarar que no apoyo lo que hicieron; solo dije que me gustaba mucho Blas”.

Otro caso que impactó al país entero fue el de Jhonatan Luna, quién secuestró y asesinó en 2016 a Micaela Ortega. Lo más revelador de este estremecedor caso, fue la nula reinserción de este hombre en la sociedad. Luna estuvo en prisión en el 2013 por robo calificado y luego de dos años pudo comenzar a realizar salidas transitorias. Pero no lo hizo solo.

En ese entonces, Luna estaba en pareja con una mujer que vivía fuera de la cárcel y quien se comprometió a ser tutora del condenado. Se lo llevó a vivir a su casa y se “encargó” de que cumpliera con todas las normas que esto implica. Pero lejos de ser así, dos años más tarde el hombre planeó, secuestró y asesinó a la menor de edad de Bahía Blanca.