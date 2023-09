De película: cómo fue el golpe comando con el que liberaron a "La Momia", uno de los reos más temidos

Un tremendo golpe a la autoridad policial de la provincia de Buenos Aires se vivió en la jornada del miércoles 27 de septiembre a las 9.30 de la mañana cuando un grupo de personas liberó a una persona en situación de encierro.

Esta persona no es ni más ni menos que Juan Manuel Montauti Vasallo, más conocido como “La Momia”, cuya popularidad nació después de un millonario robo en Moreno. Corría el día 7 de febrero (de 2023) cuando al menos seis personas interceptaron un camión que llevaba cueros para exportar a España; el motín fue millonario, quedó demostrado que la banda era profesional en la materia y también se acreditó que hubo alguien cómplice “desde adentro” que ayudó a montar la escena del delito. La causa quedó bajo la jurisdicción de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del Dr. Leandro Ventricelli.

Ahora, Montauti Vasallo había caído enfermo y por eso debió ser trasladado esta semana varias veces al hospital de la localidad bonaerense de Campana. Según lo que relatan los policías que estaban a cargo del proceso de protección de “La Momia”, haberlo trasladado tantas veces, podría haber ayudado a la banda a organizar el altercado.

Así las cosas, un camión del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que trasladaba a “La Momia” fue interceptado por un golpe comando del que intervinieron al menos cuatro personas con armas largas.

El hecho ocurrió en la esquina de avenida Belgrano y Liniers. No sólo se robaron las armas reglamentarias de los policías a cargo, sino que también se escaparon en una camioneta Ranger 4x4 negra, rápidamente.

Según lo que se pudo precisar, el paciente estaba siendo trasladado para chequear una afección cardíaca cuando se interceptó el vehículo y personas con fusiles lograron reducir al personal del Servicio Penitenciario bonaerense, robar sus armas y llevarse al reo, que se supo que era el líder de la banda.

Esta secuencia duró muy pocos minutos, no hubo ni un disparo y la camioneta robada escapó en dirección a Exaltación de la Cruz. En cuanto a las armar robadas, la banda las descartó en medio de la ruta y ya están siendo peritadas por el equipo de la Policía bonaerense. La camioneta (con patente que inicia con las letras AF) todavía no se encontró, pero fue vista por última vez en la Ruta 6.

Bombita : a “La Momia” se lo imputa por portación de armas de guerra, resistencia a la autoridad, robo agravado, encubrimiento y falsificación. El último robo por el que cae es el millonario: el robo de los cueros de importación a España.

Golpe comando en La Plata

Sucedió en el barrio Fincas de Duggan que se ubica en la intersección de diagonales 90 y 137. La paz que caracteriza al barrio se vio interrumpida por la aparición de personas fuertemente armadas que burlaron la seguridad del lugar. Sucedió durante la madrugada del 27 de septiembre de 2023.

Uno de los testigos contó: “Todos los ladrones estaban armados. Nos ataron y me exigían plata. Además tengo dos nenes chiquitos (1 y 3 años) y me amenazaban con dispararles si no se las entregaba”.

Al parecer, los ladrones sabían que el vecino tenía una gran cantidad de dinero en su hogar (también se llevaron cadenitas de oro y los anillos de casamiento), en cuanto a eso relató: “Ese dinero era para pagar lo que nos quedaba porque nos mudamos hace poco. En estos días teníamos que pagar los mueles de la cocina y parte del dinero era para emprolijar el jardín”.

Pero la secuencia no terminó ahí, el grupo entró a una casa vecina para vaciarla. Aquí una de las rehenes pudo esconderse en el baño y dar aviso a la seguridad del lugar. Según relatan los testigos, mientras robaban en la primera casa, otro grupo de personas “hicieron un pozo y pasaron por debajo del cerco porque no hay vigilancia”. Gracias al llamado, no pudieron robar nada, pero los ladrones terminaron escapando.

Hasta el momento, todos miran con desconfianza al personal de seguridad del barrio Fincas Duggan.