"¡Deben estar separadas!": cuándo se conocerá la condena de las asesinas de Lucio Dupuy

La Fiscalía encargada de investigar el asesinato de Lucio Dupuy, el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, pidió este lunes ante el Tribunal de Audiencia local la pena de "prisión perpetua" para la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, quienes ya fueron declaradas culpables previamente, y la condena se conocerá recién este viernes al mediodía.

Por otro lado, se aceptó el pedido de la accesoria "por tiempo indeterminado" que la querella de la familia de la víctima presentó, luego de que el 2 de febrero los magistrados Alejandra Ongaro, Andrés Olie y Daniel Sáez Zamora encontrara culpables a las imputadas por el delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y ensañamiento".

Sin embargo, Páez se encuentra más complicada que la madre, por haber sido encontrada culpable del delito de "abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia prexistente, como delito continuado".

Mientras tanto, este viernes al mediodía se sabrá la determinación de los jueces respecto a las penas pedidas por la Fiscalía. "La cesura del debate, es la división del juicio en dos, primero se discute la responsabilidad o no, que es lo que ya pasó con la declaración de culpabilidad", explicó el fiscal Walter Martos, quien integra el equipo del Ministerio Público Fiscal de la Primera Circunscripción judicial, con asiento en Santa Rosa.

Antes de la audiencia, Ramón Dupuy, el abuelo Lucio, había asegurado que iban a pedir formalmente que ambas condenadas sean separadas en su lugar de detención. “Pediremos no haya beneficios y que sean separadas urgente. Me molesta mucho porque no deberían estar juntas. Estuvimos todo el año pidiendo nosotros que sean separadas”, afirmó en diálogo con Crónica.

Y agregó: “Esto es remover todo el mismo sufrimiento y el mismo dolor. Siempre digo que a Lucio no me lo mataron hace un año y dos meses y días, me lo mataron ayer. Nosotros vivimos con el mismo dolor, la herida está latente y no se va a cerrar nunca. Estamos tratando de sobrellevarlo. Las pericias psicológicas y psiquiátricas y los chats entre ellas apunta al odio al género opuesto".

Lucio Dupuy fue asesinado cruelmente a golpes por las dos mujeres que el Tribunal encontró culpables, entre las 17:32 -la última vez que se lo vio- y las 19:40, cuando ambas Páez salió para acompañar al trabajo a Espósito. Según el testimonio que dio, el niño se había "mandado un moco" y ella le dio "unas pataditas", luego su estado comenzó a empeorar y lo metió en la ducha para que se recomponga. Acto seguido el niño se desvaneció de cara al piso y perdió el conocimiento.

A las 21:30 lo llevó a un centro asistencial del Barrio Atuel y llegó ya sin signos vitales a las 21:45 al Hospital Evita. Los peritos determinaron que la causa de muerte fue un edema cerebral como consecuencia de politraumatismos, los cuales se evidenciaban en el cuerpo de Lucio, además de marcas de puños, patadas, palazos y hasta una marca de zapatilla en la espalda, la cual provocó fuertes lesiones internas.

Durante las audiencias donde se demostró la culpabilidad de las asesinas, se registraron decenas de pruebas respecto a la violencia física, sexual y psicológica que la criatura sufrió durante los últimos días de su vida. Allí, además, se desnudaron muchísimos chats entre la pareja que denotaban la molestia que significaba en sus vidas Lucio.

Por otro lado, la jueza Ana Pérez Ballester, titular del Juzgado de Familia y del Menor N° 1 de La Pampa, recibió una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que fue quien le otorgó la tenencia a su madre, en el marco de muchas denuncias en su contra y un historial de maltratos que ya se había evidenciado previamente.