Declaró Papadopulos: “Tuve mucho miedo y como no tenía registro seguí de largo"

Poco a poco comienzan a conocerse más detalles del accidente que terminó con la vida de Isaac Sus, el niño de cuatro años que falleció atropellado la semana pasada. Ahora llegó el turno de la declaración del conductor, Ricardo Papadopulos, de 21 años, que confesó que se escapó de la escena del crimen porque no tenía registro de conducir.

“Tuve mucho miedo, ya que no tenía registro y seguí de largo. Me fui al garage a guardar el auto. No podía creer lo sucedido. Al bajar del auto vi cómo estaba, lo que había pasado y me agarré la cabeza diciendo que no lo podía creer”, declaró ante la Justicia Papadopulos según consignó el sitio Infobae.

El joven está acusado de acusado de atropellar y matar a Sus y herir a su madre Débora, en Flores. Cabe recordar que estuvo varios días prófugo, hasta que se entregó al final de la semana pasada. Ahí fue cuando admitió que era él quien manejaba, contó detalles de los momentos previos y posteriores del hecho y responsabilizó al camión que cruzó en rojo segundos antes por obstaculizarle la visión.

“Ese día estaba yendo a comer con un amigo por la avenida Directorio, con onda verde, normal. Al llegar al cruce con San Pedrito tenía el semáforo en verde. Un camión de tamaño grande paso con el semáforo en rojo, ocupó casi toda la venida. Lo intento pasar ya que tenía el semáforo en verde y en ese momento me distraje pensando cómo podía ser que un camión pase en rojo, en ese momento me di cuenta que me topé con una mujer”, declaró Papadopulos ante la jueza Patricia Guichandut.

“El 24 a las 7 de la mañana hablé con el doctor Herrera y le conté lo que había pasado. Le dije que me quería entregar y me dijo que era lo mejor que podía hacer. Coordinamos que lo haríamos el día siguiente. Me entregué el 25 de diciembre. Yo sé lo que es el dolor de perder a un nene, tengo hijos, soy padre y sé lo que es perder a un hijo. No quería pasar por esa situación”.

En los próximos días en el expediente se irán descubriendo las estrategias de uno y otro lado. Los abogados defensores insistirán con echarle la culpa al camión que cruzó en rojo y pedirán que se cite a declarar al chofer de ese vehículo. También apuntarán a que Débora, la mamá de Isaac, cruzó de manera incorrecta, con el semáforo en verde.

Por su parte, los abogados de la familia Sus harán hincapié en la alta velocidad a la que iba el conductor e intentarán que la imputación se convierta en un homicidio con dolo eventual, es decir que Papadopulos debió haberse representado que yendo a gran velocidad podría haber causado el desastre que hizo, lo cual tiene una pena mucho más alta que la carátula actual.

Rubén Papadopulos, su padre, le pidió "perdón" a la familia de las víctimas y aseguró que "se trató de un accidente que le pudo pasar a cualquiera" "Es terrible lo que está pasando, le pedimos perdón a la familia, que le dé fuerza para seguir adelante. Mi hijo estuvo manejando, no fue a robar, no mató con un revólver a un angelito de Dios", dijo a C5N el hombre en la puerta de la alcaldía de Palermo en la que está detenido su hijo.

"No fue fácil entregarse tras escuchar que hubo un accidente y que murió un angelito de Dios. No es fácil para mí, ni para mi hijo, esto le puede pasar a cualquiera, a un gitano o a un criollo", aseguró.

"Yo sé que va a salir la verdad, están las cámaras, a lo mejor mi hijo pudo estar un poco excedido de velocidad pero eso lo va a determinar la Justicia. Yo pienso que mi hijo venía un poco excedido, pero a mi hijo le quitó la visión un camión que cruzó el semáforo en rojo; era un camión con acoplado, y no quiero culpar a nadie", continuó.

Por su parte, Roberto Herrera, abogado de Ricardo Papadopulos, ratificó que su cliente "no tenía registro" y dijo que el joven de 21 años "no sabe leer ni escribir, porque no fue al colegio".

"Le dio mucho miedo no tener el registro y el no saber el desenlace", dijo en comunicación con el canal A24 el abogado y agregó que el joven "se puso a llorar cuando le pidió reconstruir el accidente”. Según Herrera, el joven no tiene registro porque en el examen psicotécnico no supo dibujar y "lo mandaron al psicólogo”.