Degolló a su mamá y se entregó a la Policía: "La maté porque no me quería"

En lo que va de 2021, ya fueron asesinadas 227 mujeres cis y hubo 10 transfemicidios o travesticidios, de acuerdo con el Observatorio de Feminicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano" a cargo de La Casa del Encuentro. De acuerdo con el organismo, en estos últimos 10 meses hubo un femicidio cada 30 horas. “Si tomamos solo el mes de octubre, la violencia sexista se llevó la vida de una mujer o una compañera trans/travesti cada 23 horas”, señalaron.

Los números también revelan que en el 60% de los casos, el asesino fue la pareja o el ex de la víctima. En este contexto, en las últimas horas se registró un brutal crimen en la provincia de Chubut: una mujer de 69 años, identificada como Doralisa Nahuelcheo, fue degollada por uno de sus hijos, quien al intentar explicar el motivo de su ataque ante las autoridades confesó que mató a su mamá porque ella "no lo quería".

El crimen ocurrió cerca de las 22 en el barrio Tiro Federal de la ciudad de Trelew. Un llamado al 911 de uno de los hijos de la mujer alertó a las autoridades, las cuales rápidamente se dirigieron hacia la casa que compartían la víctima y el agresor ubicada en la calle Ingeniero Cipolletti al 100. Según las fuentes, Matías Javier Anaquín, de 30 años, fue hasta la casa de su hermano y le dijo: “Me mandé una macana”.

Al llegar al lugar, su hermano se topó con la desgarradora escena: Doralisa se encontraba sin vida en el suelo, con cortes en el tórax, el cuello y la cabeza. Según informó el jefe de la policía provincial, Miguel Gómez, fue el propio hermano del sospechoso -registrado en el rubro de la construcción y que ya fue detenido- el que efectivamente encontró luego el cadáver de su madre y avisó a la comisaría lo que había pasado.

De acuerdo con el segundo jefe de la comisaría seccional de la zona, Eduardo Calfuquir, su hijo la habría atacado con un cuchillo de grandes dimensiones causándole 15 puñaladas en diferentes direcciones. "Cerca de las 22.30, recibimos un llamado alertando sobre una persona inconsciente y atacada por su hijo. Inmediatamente acudimos al lugar, donde nos encontramos con un panorama grave dentro de un vivienda humilde", dijo el comisario.

Y agregó: "Había una persona herida, inerte y llena de sangre, y dos más con ella que minutos más tarde confirmamos que eran sus hijos. Uno de ellos acusó al otro. Y este otro asumió que lo había hecho explicando que era porque su mamá no lo quería. Tenía manchas de sangre en la mano". A pesar de esto, la causa quedó en manos del fiscal de Trelew, Enrique Kaltenmeier y la confesión de Anaquín no tendrá valor judicial hasta que él no la reitere ante los investigadores.

Por ahora, se llevará a cabo mañana una audiencia de control de detención para terminar de ordenar la evidencia y los elementos que incriminan al detenido para definir la imputación en su contra. Mientras tanto, el agresor se negó a declarar y Gómez aclaró que no se habían registrado antecedentes ni hechos previos de violencia intrafamiliar. Anaquín vivía con la víctima desde hace varios años en la casa que anteriormente compartía con el resto de sus nueve hermanos.

Los vecinos también confirmaron que nunca habían percibido ni escuchado ningún hecho violento dentro de la vivienda. Según el informe de La Casa del Encuentro, las provincias con más femicidios, trasfemicidios y travesticidios registrados fueron Buenos Aires (77 casos), Córdoba (20) y Santa Fe (19). “Si tuviéramos que realizar una estadística solo basándonos en el mes de octubre deberíamos decir que la violencia sexista se lleva la vida de una mujer o una compañera trans/travesti cada 23 horas en nuestro país, una cifra que no desciende, que nos horroriza y que muestra que las medidas implementadas son insuficientes”, expresaron desde el Observatorio en su cuenta de Instagram.