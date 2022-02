Dejó el auto estacionado en Palermo, no tenía plata y el trapito le “secuestró” los limpiaparabrisas

Indignación, asombro y bronca. Esto fue lo que sintió una mujer al descubrir que un cuidacoches le robó el limpiaparabrisas a su auto, el cual había dejado estacionado en Bulnes y Libertador, por no darle una propina. Para colmo, el elocuente ladrón le dejó una nota explicándole la razón por la que decidió arrancar el elemento de su auto. "Cuando vuelvan les cobro el lavado y les devuelvo los parabrisas”, le aclaró.

La historia fue dada a conocer por el novio de la mujer, identificado como Pablo Siciliano en su cuenta de Twitter, cuyo posteo no tardó en hacerse viral. "Mi novia estacionó el auto en Bulnes y Libertador. Un trapito le pidió plata pero como no tenía efectivo prometió dársela al regreso. Cuando volvió encontró un cartel explicando por qué le había robado el limpiaparabrisas. Increíble”, publicó en la red social del pajarito.

Rápidamente, su comentario alcanzó miles de "likes" y retuits dadas las circunstancias del robo y la carta que dejó el "trapito", la cual decía lo siguiente: “Les dije que a las 5 me iba. Cuando vuelvan les cobro el lavado y les devuelvo los parabrisas”. Lo que más llamó la atención de los internautas, fue que el cuidacoches -labor que está prohibida por ley desde diciembre del 2018 en la Ciudad de Buenos Aires- se tomó el atrevimiento de lavar el auto sin consentimiento de su dueña.

Las reacciones al tuit fueron muchas y muy variadas. Por ejemplo, una internauta contó su experiencia con un cuidacoches y mostró cómo le habían roto uno de los espejos del auto. "No me asombra son delincuentes y patoteros. Estacioné 5 segundos a subir una caja, me salió de atrás de un contenedor un trapito, me pidió plata, le expliqué que no estaba estacionado, por ende me negué a darle dinero, su reacción fue esta y la policía de @horaciorlarreta gracias !", escribió.

Una encuesta difundida a mediados del año pasado por la ONG Defendamos Buenos Aires, advirtió que en los primeros 6 meses de 2021 se produjeron 3.000 denuncias contra los trapitos por robo, hurto, extorsión, lesiones y daños. La ley prohíbe a los trapitos y limpiavidrios en la Ciudad, con la aplicación de multas económicas y días de trabajo de utilidad pública en los casos que se los agarre cometiendo la contravención.

Al mismo tiempo, está determinado el castigo con arresto cuando se compruebe la existencia de una mafia detrás de la práctica, algo que ocurre en el ámbito del fútbol. Javier Miglino, director de Defendamos Buenos Aires, reveló que “más del 90% de los ataques de trapitos y limpiavidrios quedan impunes en Capital y Provincia” y que sus víctimas más comunes suelen ser las mujeres que manejas solas. “Las mujeres que viajan solas a bordo de sus autos lo hacen con terror", dijo.

Y reclamó: Tenemos denuncias de Belgrano, Núñez, Palermo, Retiro y Centro. Detenerse en un semáforo o intentar estacionar puede ser el preámbulo de una pesadilla de una mujer sola que va a trabajar o comprar un medicamento o alimentos”. En diciembre del año pasado, un hombre de 72 años tuvo que ser operado de urgencia en el Sanatorio Otamendi luego de que un “trapito” lo apuñalara por la espalda en el barrio porteño de San Telmo.

La víctima no quiso darle dinero al agresor por “cuidar” de su vehículo. El violento episodio ocurrió el 19 de diciembre por la noche, cuando el jubilado se encontraba estacionando su auto en Humberto Primo al 400. Fue en ese momento cuando un hombre le exigió, bajo amenaza, dinero para cuidar su vehículo. La víctima se negó a pagar, lo que motivó al "cuidacoches" a darle un puntazo en la parte baja de la espalda.