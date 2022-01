Del aplauso a las piñas: paciente acusó a un médico de contagiarlo y le dio una paliza

Desde hace 15 días, cuando los casos de coronavirus comenzaron a multiplicarse en Argentina, miles y miles de personas se volcaron a los hospitales y centros de testeo para saber si estaban infectados. En medio de esa tercera ola de contagios, los trabajadores de la salud, como sucedió en la etapa más dura de la pandemia, fueron los más afectados.

Pero esa complicación no tuvo que ver solo con el aumento de labores sino también con agresiones constantes contra médicos, enfermeros o empleados administrativos. Uno de esos casos ocurrió en General Lavalle.

En el mediodía del miércoles, el médico y secretario de Salud de la ciudad, Marcelo Cachuaga, fue golpeado por un hombre en el hospital Municipal Sagrado Corazón de Jesús. El agresor fue identificado como Diego Cafardo Cantaro y acusó al doctor de haberlo contagiado de coronavirus.

“Este hombre entró al hospital y lo fui a atender para ver qué necesitaba. Cuando me acerco, me dije: ‘¿Te acordás de mí?’. De inmediato, me golpeó en el rostro, caí al piso y me siguió golpeando. Me gritaba que yo lo había contagiado por culpa mía. Yo no sabía quién era. Después me enteré de quién se trataba”, contó el médico.

Y continuó: “Este hombre nos había hecho una denuncia penal que la Justicia desestimó durante el año pasado porque se contagió de Covid. Según él, cuando lo atendimos ya que fue operado por una afección cardíaca, él se contagió y nos echó la culpa”. Además, lo amenazó de muerte y que lo iba a seguir golpeando.

En otro tramo de sus dichos, Cachuaga contó: “A la mujer la llamé a mi oficina para conversar por un problema en un geriátrico y terminamos en buenos términos. Cuando salgo para dirigirme a mi domicilio este señor se me acerca y me golpea. La verdad es que nunca lo atendí, nunca tuve una relación médico-paciente con él. Le dije que la verdad no sabía quién era, y directamente me pegó una piña en la cara, caí al piso y me siguió pegando”.

Ahora el hombre se encuentra demorado en la comisaría de General Lavalle. Además, el departamento de legales del municipio realizó una denuncia penal y pidió medidas restrictivas para que no pueda acercarse a los lugares en donde desarrolla tareas Cachagua.



El agresor le gritó a Cachuaga: “Te voy a matar si te vuelvo a cruzar por el pueblo. Mejor que te vayas de Lavalle porque me voy a ocupar de matarte”. También le dijo: “Cuando te vuelva a cruzar, te voy a dar otra paliza así aprendés. Esto no va a quedar así”.



Otro ataque al personal de salud



El 24 de diciembre, Oscar Szwarcman, el jefe de la Unidad Febril de Urgencia (UFU) del hospital Santojanni, fue golpeado por un hombre que quería ser hisopado. Le fracturaron la nariz y debió ser intervenido. En una entrevista, el médico contó: “Yo estaba sangrando y la gente me preguntaba si por uno que me pegó una piña no iban a ser hisopados. Seguían viendo su propio ombligo”.

El hecho derivó en una medida de fuerza de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que llamó a suspender la atención en las 20 UFU porteñas. “Venimos en un in crescendo de situaciones de violencia. La gente viene cada vez más nerviosa. El mismo tipo de agresión que vive la sociedad, la vivimos en las UFU”, relató Szwarcman.



En ese punto, relató: “Muchos nos decían: ‘¿Cómo me vas a hacer pasar la Navidad sin mi familia?’. A las 12 y pico, cuando avisamos que ya no íbamos a dar más números, las personas se empezaron a violentar. Los médicos y las enfermeras se atrincheraron en la UFU. La gente se violentó”.

Y contó sobre la agresión: “Yo seguía hisopando atrás. Apareció una persona de la nada y me dijo: ‘¿Vos sos el jefe de febriles? Te quiero decir algo’. Me di vuelta y me encontré con el puño en la cara. Aparecieron 10 policías para tratar de frenar la situación y la gente se abalanzó sobre ellos, empujones, escupitajos... Los policías no pueden actuar, porque ante un intento de reprimir se comen ellos un problema. Lo único que hicieron fue tratar de mediar”.