Del "Destripador de Hollywood" al odio racial: los otros asesinos que marcaron a Estados Unidos

La reciente condena a muerte de Michael Gargiulo, conocido mediáticamente como “El Destripador de Hollywood”, volvió a poner en el centro de la escena los asesinatos de los ricos y famosos. Es que Gargiulo fue quien cometió, entre otros, el crimen de Ashley Ellerin quien en 2001 (al momento de su muerte) era la novia del actor Ashton Kutcher.

En el juicio, cuando le tocó declarar ante el juez y el jurado, Kutcher sostuvo que de no haberse demorado en visitar a su novia, llegó dos horas tarde por motivos laborales, Gargiulo no habría tenido tiempo de asesinarla. "La cagué", dijo cuando le tocó declarar.

Pero el homicidio de Ellerin no fue el único de celebrities en los Estados Unidos. Por ese motivo en BigBang te recordamos algunos de los crímenes que marcaron una época.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Selena

Ella era la reina del texmex, su carrera y su fama no paraban de ascender. Yolanda Saldivar era la presidenta de su club de fans, y además, su amiga. El 31 de marzo de 1995 ambas se reunieron para resolver un asunto complejo: la cantante había descubierto que Saldivar la había estafado en el manejo de su boutique. Durante la reunión Selena murió de un disparo en la espalda que le propinó la misma Saldivar.

Condenada desde 1995, la asesina podría obtener el beneficio de libertad condicional en 2025. Se encuentra aislada en prisión por la gran cantidad de amenazas que recibe.

John Lennon:

La historia de la muerte de Lennon es una de las más terribles y conocidas. El ex Beatle volvía a su departamento de Nueva York, frente al Central Park, cuando fue abordado por Mark David Chapman, un fan al que le había firmado un disco. Chapman le disparó cinco tiros y terminó con su vida.

¿Por qué Lennon? “Tenía una lista de personas y él estaba en el tope, me parecía el más accesible. El edificio donde él vivía no estaba tan enclaustrado como los otros lugares”, dijo a la prensa el homicida.

Hoy sigue en prisión y dice que Dios ya lo ha perdonado.

Gianni Versace:

El diseñador era uno de los más reconocidos del mundo, y su firma, una de las más codiciadas. La mañana del 15 de julio de 1997 caminaba a su casa, y al llegar a la puerta, Andrew Phillip Cunnanan le disparó dos veces, una en la frente y otra en el cuello. Al día de hoy no se sabe si Versace y Cunnanan tenían algún tipo de relación, pero luego del crimen de supo que el asesino había matado a otros dos hombres antes.

Ocho días después de haber asesinado a Versace, Cunnanan se suicidó en Miami.

John F. Kennedy:

La imagen del terror del 22 de noviembre de 1963 está en la memoria de todos. El entonces presidente estadounidense John F. Kennedy murió a causa de una bala disparada, supuestamente, por el marine Lee Harvey Oswald, quien había estado internado en instituciones psiquiátricas.

A los pocos minutos del atentado Oswald fue capturado. Dos días después fue asesinado por Jack Ruby mientras era trasladado para declarar. Tiempo después, James Files declaró en el documental "The murder of JFK: confession of an assassin" (1996), que él era el verdadero asesino. Lee Harvey Oswald se declaró inocente hasta el momento de su muerte.





Martin Luther King Jr:

El activista fue asesinado en el balcón del Hotel Lorraine, en Memphis, el 4 de abril de 1968. El culpable fue James Earl Ray, un segregacionista blanco con antecedentes penales.

Ray prófugo por más de dos meses, en los que recorrió Canadá, y Sudáfrica. Finalmente fue atrapado en el aeropuerto de Londres. Murió en 1998, en la cárcel, por una complicación relacionada a la hepatitis C.