Del fracaso de su abogado a la carta que le escribió a su hija: L-Gante seguirá detenido

Las noticias no son buenas para Elián Ángel Valenzuela, el cantante más conocido como L-Gante. Por un lado, deberá seguir en prisión por la causa en la que se lo investiga por amenazas y privación ilegítima de la libertad contra dos vecinos de General Rodríguez, y por el otro, las supuestas pruebas que presentó su abogado Alejandro Cipolla no tuvieron la contundencia que prometió que tendrían. Y por eso, el músico seguirá detenido.

Cabe destacar que la semana pasada, durante un episodio de gripe que atravesó el detenido (llegó a registrar muy altas temperaturas y pasó mucho frío), su letrado pidió que sea trasladado al juzgado de garantías para que corroboren su estado de salud y puedan darle los cuidados que corresponden. Esto, sin embargo, lo hizo fuera de término y no logró que suceda.

"No es factible acceder a lo requerido, dado que dicho procedimiento debe realizarse con un mínimo de 24 horas de anticipación para efectuar el traslado del acusado a esta sede, especialmente considerando que, al ser una figura pública, su traslado debe llevarse a cabo mediante un operativo policial apropiado", contestaron al pedido desde el Tribunal.

Los errores en el procedimiento y en las formalidades que requiere la Justicia, fueron el puntapié inicial que llevó a L-Gante a tomar la decisión de prescindir de los servicios de su abogado, a quien ya reemplazó con Juan Pablo Merlo, representante también de su ex pareja y madre de su hija Jamaica, Tamara Báez.

La decisión de L-Gante llamó la atención por haber apelado a un abogado que defiende a su ex en las cuestiones de familia que lleva contra él mismo, pero a su vez representan el cansancio que tenía el trapero hacia Cipolla y su flojo rendimiento profesional que no logró ninguna de las metas que se propuso para sacarlo de la cárcel.

Vale destacar que esto no es lo que cuenta el ex abogado de L-Gante, quien asegura haber renunciado a todas las causas y expedientes en los que defendía al de General Rodríguez. "Creo que cumplí un ciclo, hay mucho malestar por parte de la prensa en contra de mi persona por lo que creo que esto puede ayudar a descomprimir la imagen de L-Gante", reveló Cipolla a TN Show.

Aun con todas las versiones que hablan de un enojo y decepción por parte Elián, que se reproducen en todo el entorno del cantante, el abogado mediático prefirió asegurar que la relación con su ex cliente sigue "perfecta", aunque reconoció que como todo lazo profesional, "se desgasta luego de tanto tiempo".

La decisión que se tomó en las últimas horas, sí trajo buenas noticias para L-Gante. Es que, el hecho de acercarse al abogado de su ex, también lo acercó a la mamá de su nena. Tamara estuvo acompañando en las redes sociales el reclamo de libertad del cantante, y también se acercó a la vigilia que fueron a hacer el jueves a la noche a la DDI de Quilmes los amigos del músico.

"Te extrañamos", escribió Báez en una historia de Instagram, donde se ven las hojas en las que escribe el cantante cosas como "Tami y Jami las extraño y las amo. Nos vemos". El mal momento que está pasando sirvió para recomponer mucho de lo que se rompió, cuando las historias de infidelidades de Elián comenzaron a hacerse públicas.

Ella fue con el actual abogado de ambos a esas causas, donde Merlo la defiende. Ahora las cosas son distintas, el tiempo pasó y los gestos con su ex pareja privado de la libertad, cambiaron por completo. L-Gante se encuentra detenido desde hace varios días. La prueba que presentó Cipolla no sirvió y no tuvo la contundencia que prometió. Ahora el nuevo abogado tendrá en sus manos conseguir la libertad que tanto busca el cantante.