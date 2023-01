Del "me dicen Croniquita", a las contradicciones de los rugbiers: los momentos clave del juicio

Los rugbiers y el "otro bloque": la estrategia de los padres y el detrás del "operativo victimización"

Una de las declaraciones más crudas fue la de Mauro Pertossi, padre de Ciro y Luciano; además de tío de Lucas Pertossi y de Blas Cinalli, de quien además es padrino. Pero eso no es todo, también es el padre de Emilia, quien trabaja como abogada defensora junto a Tomei (su padrino).

El hombre aseguró que tras el asesinato de Fernando fue forzado a renunciar a la multinacional para la que trabajaba desde hacía 25 años. "Fue tremendo. En el 2020 perdí el trabajo por esto. Después de 25 años me desligaron de la empresa en la que había empezado a trabajar desde chico, que ahora es una automotriz multinacional. Es Toyota. Ahí crecí y trabajé para darle a mi familia un mejor pasar y poder educar a los chicos. Hemos pasado necesidades, para estar como estamos ahora", se quejó.

"Es una desgracia. Uno piensa que las cosas están encaminadas en la vida y esto. Mis hijos no son asesinos. Son chicos y adolescentes. Vagos como les decimos en el barrio, pero no puedo creer lo que está pasando", declaró el padre para intentar quitarle peso a lo sucedido.

Héctor Eduardo Benicelli, papá de Matías, también declaró y continuó con la estrategia planteada por la defensa de victimizar a los imputados y quitarle importancia al homicidio.

"A mi señora en la calle le dicen puta, piden que lo lastimen a mi hijo en el Penal. No encuentro la explicación", confesó Benicelli. "Nunca me imaginé que iba a pasar algo así, sé que mi hijo no salió con esa intención. Trabajó para juntar el dinero para poder ir", agregó.

"No sé cómo definir lo que fueron estos tres años. Mucho dolor y sigue siendo así. Hay mucho dolor de la sociedad acumulado contra nosotros. Pero el dolor no se cura con dolor. Están queriendo curar un dolor terrible, con otro dolor tremendo y no lo entiendo. Lo que pasó (por el asesinato de Fernando) fue terrible, pero si lo curamos con más dolor... no hay un día que me levante sin insultos. He tenido que cerrar mis redes sociales. Es terrible lo que pasó y lo que sigue pasando. No puedo seguir viviendo así, con guardias periodísticas".

María Alejandra Guillén, la mamá de Enzo Comelli, también declaró en las audiencias. "Es tremendo, nos cambió la vida a todos", explicó, continuando con el perfil de víctima de los otros padres. "Desde ese día pienso. Es una agonía constante. No poder salir a la calle, mi marido trabaja en una ferretería e inclusive perdió el trabajo. Yo iba al año siguiente a poner un negocio, pero imposible", expresó.

La tensión en la sala ya era máxima. Uno de los mejores amigos de Fernando, que asistió a todas las audiencias, ya no podía ocultar su malestar. Por momentos, incluso, se paraba y miraba fijo a los rugbiers en señal desafiante. Silvino y Graciela, de brazos cruzados, miraban a cada uno de los testigos convocados por Tomei con indignación.

Tomei: "¿Vos los ayudaste con el alquiler?"

"¿Vos los ayudaste con el alquiler?" Guillén: "Sí, me acuerdo que miramos la casa. Lo hablé con otra mamá".

"Sí, me acuerdo que miramos la casa. Lo hablé con otra mamá". Tomei: "No tengo más preguntas".

"No tengo más preguntas". Guillén: "Si me permiten, quiero decir algo más. Yo trabajaba y no soy ninguna puta. Necesitaba decirlo. Fue tremenda esa palabra".

La madre de Comelli retomó la acusación que el día anterior habían hecho también la madre de Thomsen y de Cinalli, quienes acusaron a Burlando de haberlas tratado de "putas" por haber calificado en los medios de comunicación a sus hijos como "hijos de puta" por el asesinato de Fernando.