Del "me puso la mano abajo de la pollera" al "hay que poner el cuerpo": las denuncias contra Gianola

Fabián Gianola acumula ya varias denuncias en su contra por abuso sexual y, aunque la Justicia dictó la falta de mérito para abrir una investigación, lo cierto es que los testimonios escalofriantes no dejan de aparecer.

"Me puso la mano debajo de la pollera"

La primera que se animó a hablar fue Fernanda Meneses, que no solo hizo en público sino que tuvo el valor de ir ante una fiscalía a relatar lo que había vivido. Según contó, con Gianola fueron amigos durante 20 años y finalmente ella lo denunció tras revelar en un ensayo él puso su mano debajo de su pollera y le tocó las partes íntimas frente a otros trabajadores. Como consecuencia del hecho, recordó que salió corriendo y llorando, de manera que luego el actor le fue a pedir perdón y ella fue contenida por las maquilladoras.

"Me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director. Me tocó, me sonrió y me dijo que estaba más flaca", aseguró Meneses de forma pública y más tarde aseveró y completó el relato ante la Justicia.

"Hay que poner el cuerpo por la profesión"

A su vez, Viviana Aguirre fue otra de las mujeres que lo denunció formalmente, y como Gianola salió a desmentir cualquier tipo de hecho, ella presentó algunos audios que fueron incorporados a la causa y que mostraban como el actor se le insinuaba.

La locutora compartió con el artista un programa en Radio Colonia y durante esta etapa fue donde ocurrieron los hechos denunciados. Según ella misma reveló, mientras el programa estaba al aire, era víctima de abusos. “En pleno aire te manoseaba. Él era el toquetón que te agarraba fuerte y te toca las partes con las manos. Al principio era como que te acariciaba la espalda, pero después era otra cosa. Iba avanzando a medida que una no le ponía los límites. Me gustaba ir a trabajar, pero la pasaba mal. Tenía que correr la cara cuando me daba un beso, y me lo daba en la oreja, en el cuello”, detalló en el programa radial El Show del Espectáculo (Urbana BA).

Así, ahora Aguirre directamente se cansó de ser desmentida, y el canal A24 presentó al aire una serie de audios que forman parte del expediente. “Si hay que poner el cuerpo, Vivi, lo tenés que poner por la profesión. Si hay que poner el c..., ya sabemos, lo ponemos; en este caso, lo ponés vos”, le dijo Gianola en uno de los mensajes que le envió.

Lo cierto es que a pesar de que las denunciantes fueron a la Justicia, aportaron pruebas y relataron lo vivido, finalmente la jueza Ángeles Gómez Maiorano dictó la falta de mérito a Gianola por considerar que "no había pruebas suficientes" para imputar o declarar su inocencia en dos de los 12 delitos en los que fue denunciado.

"Decía que te tocaba el culo sin querer"

De igual forma, Griselda Sánchez, ex GH, también denunció a Gianola, y de hecho contó que la pasó muy mal mientras formó parte de Bien Tarde, un programa que el actor conducía en la trasnoche de Telefe. En el programa había entrevistas y varios sketches, siempre protagonizados por el actor, en los que aparecían mujeres con poca ropa y los chistes siempre eran bien machistas, por ponerles un adjetivo decoroso.

“Era muy asqueroso. Cuando me saludaba, casi me besaba la comisura de los labios y si le decías algo, te hacía quedar como que vos lo estabas imaginando", explicó en una entrevista, sobre el comportamiento diario que Gianola tenía con ella.

Y relató sobre otros momentos que debió vivir con el actor: “Tenía la mano loca, te tocaba el culo sin querer. Me llamaba para pasar un texto y siempre estaba en bóxer, con las piernas abiertas. Iba cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra. Yo tenía 22 años y él era la estrella del programa. Pasé de la admiración a la repulsión”.

"Me empezó a besar y manosear"

De todos modos, las denuncias no pararon. De hecho, hace poco se sumó a la lista de denunciantes las acusaciones de una empleada doméstica que trabajaba en el año 2013 en la casa vecina del actor. La información fue revelada por el periodista Germán Pampa Mónaco, quien además dio detalles del episodio puntual denunciado por la mujer. "Lo conocía porque lo veía en la puerta de la casa, típica reacción de un barrio. Empleada ve salir o entrar al hombre actor, conocido, famoso; y lo reconocés".

El abuso habría tenido lugar dentro de la fastuosa mansión que luego supo alquilarles a Eugenia "la China" Suárez y Benjamín Vicuña cuando comenzaron su relación. "Gianola habría cerrado la puerta intempestivamente y habría empezado a besarla, a manosearla, a decirle que quería tener relaciones con ella", contó.

"La única forma que encontró de sacárselo de encima fue decirle de alguna manera que consentía esa relación pero que, como los patrones estaban al lado, le dijo: 'Dejémoslo para otro día'. Se lo sacó de encima y se fue", detalló Mónaco. Cabe señalar que la empleada se presentó ante la Justicia para declarar y que lo hizo ante la fiscal Mariela Labozzetta.

" 'Vas a estar con Fabián Gianola, negrita', me decía"

Por otro lado, la Justicia de la provincia de Chubut abrió una nueva causa contra el actor por abuso sexual, tras la declaración de una mujer de la que no se dio a conocer su identidad para protegerla. Lo que sí se sabe es que era masajista en un hotel que el actor

visitó en 2012. La empleada había sido contratada por Gianola y en la habitación que ocupaba él, ocurrió el hecho denunciado.

En su relato, la mujer explicó: “Un día me llaman porque Fabián Gianola y parte de su elenco estaban hospedados en el hotel. Y Gianola pidió mis servicios de masajes. Coordinamos la hora y me dirigí al lugar llevando mi camilla muy contenta porque tenía que hacerle masajes a un famoso. Cuando me llevan él estaba esperándome cubierto con una toalla chica en la zona íntima. Era la primera vez que me pasaba con un cliente”.

“Cuando culmino y cierro mi camilla, él estaba semisentado en la cómoda con las piernas abiertas cubierto con la misma toalla pequeña. Me pregunta lo que le sale de costo, le digo y me agarra con las piernas. Me abraza y me empieza a besar. Allí empiezo a hacer fuerza para salir. Estaba muy asustada. Jamás había vivido una situación así, muerta de miedo, sabiendo que podía ser violada o abusada. Me suelta y me dice: ‘¿Sabés quién soy yo? Soy Fabián Gianola. Vas a estar con Fabián Gianola, negrita’. Ahí le respondí: ‘¿Y? Si hubieras querido otra cosa, el hotel te lo hubiera dado’", le dijo.

El actor también sumó denuncias mediáticas que realizaron tanto Andrea Ghidone, Dallys Ferreira y Celina Rucci, como Luciana Salazar, Fabiola Yáñez, Mercedes Funes y Stefanía Xipolitakis. Además Gianola fue suspendido de manera preventiva de la Asociación Argentina de Actores, luego de que la organización Actrices Argentinas exigiera que se lo removiera de esa organización tras las denuncias de abuso sexual. Por ahora, la medida es provisoria hasta que la Comisión Directiva del sindicato lo expulse.