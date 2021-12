Del testimonio de Thelma al grito "abusador" de Calu: "Le aseguraron a Darthés unas fiestas en su casa"

El martes arrancó el juicio contra Juan Darthés por abuso sexual con el testimonio de la víctima, Thelma Fardin. Sin embargo, las audiencias que siguieron el día miércoles de manera remota en São Paulo fueron postergadas para fines de enero, retrasando así toda la resolución del caso que tramita la Justicia federal brasileña. "Le aseguraron a Darthés una fiestas en su casa", disparó la abogada Raquel Hermida Leyenda en diálogo con BigBang.

A las 14 de este martes arrancó el juicio por estupro agravado contra el actor, a raíz de la denuncia que hizo Thelma en Nicaragua. La investigación terminó en el procesamiento por violación agravada. Las acciones por abuso sexual contra Darthés fueron impulsadas por las fiscalías de los tres países involucrados, Nicaragua, Argentina y Brasil, y en el caso brasileño, en forma inédita, el magistrado Ali Mazloum aceptó la acusación.

El debate no fue público debido a que el juez dispuso el “sigilo” de la causa (lo que en Argentina se conoce como “secreto de sumario”) para proteger los derechos de la víctima. Sin embargo, los abogados de Thelma y de las testigos principales, Calu Rivero y Anita Coacci, acusaron a la defensa de Darthés de haber hecho trascender el relato de la ex Patito Feo ante el juez. "Violando el secreto que hay en los juicios reservados pasaron información a la prensa", denunció Hermida Leyenda.

Y agregó: "Contaron lo que Thelma había declarado. No es verdad que Darthés no se haya defendido. Lo está haciendo a través de sus abogados. No solamente tiene dos abogados en São Paulo, sino que el juez le permitió a Fernando Burlando ingresar como veedor del trámite que se está llevando a cabo en la Argentina. La defensa es la típica, previsible de todos los abogados penalistas especializados en defender a los abusadores".

Consultada sobre en qué consiste esta defensa, la abogada fue clara y detalló: "En dilatar permanentemente el proceso. De este modo, le aseguraron a Darthés una fiestas en su casa y además de dilatarlo, siempre la estrategia es denostar a la victima, desprestigiarla, atacarla de formas permanente diciendo que era una chica que no era conocida, que usó el abuso para ser conocida, que va a vender todo a los medios, que todo lo que dice es mentira y que todo lo que ocurrió fue con consentimiento. Es la típica defensa y este señor sí la tiene, y muy aceitada además. Tal es así que violaron el secreto que hay en los juicios reservados y contaron lo que Thelma había declarado".

Cabe destacar que Thelma inició su declaración a las 16:30, luego de que el comienzo del juicio se dilatara a causa de la estrategia de los abogados del actor, quienes interpusieron varios recursos. Todos fueron rechazados por el juez, pero demoraron la resolución del debate. “No quiero que le pase a la hija de nadie lo que me paso a mí. Él era quien tenía que evitar hacerlo, no yo quien tenía que evitar que lo hiciera. No me correspondía a mi frenarlo, él era el que tenía que frenar cuando le dije no”, señaló la actriz ante el juez y declaró que, en Managua, el actor, que en ese momento tenía 45 años, la beso en el cuello y le dijo “mira como me pones”, cuando ella tenía 16 años.

El testimonio de Thelma se extendió -casi hasta las 20:30- durante cuatro horas. En principio dio su testimonio y, después el defensor de Darthés, le realizó preguntas. "No había voluntad por parte del acusado de que se iniciara la audiencia. Eso demoró el inicio, por eso los testimonios que estaban previstos para el martes. El interrogatorio de Thelma fue revictimizante", denunció la defensa de la actriz. Según le confirmaron a este portal, el juez no vio con buenos ojos la forma en que la defensa se dirigía hacia la víctima y les pidió que cambiaran la estrategia del interrogatorio. "Fue reiteradamente consultada, preguntada y cuestionada", afirmaron.

En ese sentido, vale aclarar que en un proceso penal, la primera que declara siempre es la víctima o denunciante. En este caso Thelma. En principio, el momento para dar su testimonio del imputado es al final del debate oral, aunque puede pedir ser oído las veces que quiera. "En este casos no ocurrió. Es una estrategia a los fines de ver con qué elementos de prueba cuenta la denunciante", señaló Hermida Leyenda.

Y agregó: "La defensa de Darthés cuestionó a Thelma y a Calu Rivero. Le hicieron muchas preguntas. La declaración de Calu ante el Consulado argentino en Roma duró cuatro largas horas, donde fue reiteradamente consultada, preguntada y cuestionada. Estas declaraciones de Thelma que salieron a la luz violan el secreto de un expediente reservado de un delito contra la integridad sexual".

De acuerdo con la letrada, en Argentina "no estamos acostumbrados porque los juicios son orales y públicos, pero acá de públicos no tienen nada. Por el contrario, en Brasil son privados y protegen siempre a la víctima de la presencia de los medios de comunicación". Debido a que el comienzo del proceso estuvo trabado porque se presentaron una serie de planteos dilatorios por parte de la defensa, los testimonios que estaban previstos para el martes se pasaron para el miércoles.

Además, muchos de los que habían sido llamados para testificar en calidad de testigos no pudieron dar su testimonio a causa de estas demoras. "A las 17.30 le postergaron la declaración a Anita Co. para el 27 de enero por el parate judicial ´de fiestas´ en Brasil, que va del 20 de diciembre al 6 de enero, y por ocupaciones que tiene el juez. Durante enero el juez dijo que tenía otros juicios, pero la realidad es que se deben haber puesto de acuerdo a nivel Nacional con la Fiscalía de la Mujer que en enero no trabajan a pesar de que los penalistas sí lo hacemos con personas detenidas. Hay que destacar igualmente que en este caso no hay personas detenidas y que por lo tanto la fiscalía pretende descansar", sostuvo su abogada.

Si bien Anita Coacci no tiene fecha para declarar, se espera que lo haga a partir del 27 de enero, cuando la Fiscalía de la Mujer le fije una nueva fecha. Quien sí pudo brindar su testimonio ante el juez fue Calu Rivero, quien lo hizo desde el Consulado argentino en Roma, Italia, donde se encuentra radicada por cuestiones laborales. "Calu le gritó más de diez veces a Darthés que era un ´abusador´. Se dirigió en forma directa hacia él y fue un testimonio muy sólido y firme. Calu declaró todo lo que dijo en su momento en sede civil. Cómo la manoseaba y le metía la lengua permanentemente durante bastante tiempo durante el tiempo que filmaban Dulce Amor, donde hacían de pareja", le contó una fuente del caso a este portal.

De acuerdo con lo que pudo saber BigBang, Calu reveló que debido al abuso perpetrado por el actor durante las grabaciones de la novela le contó al juez que en su momento llegó a un "arreglo" con la producción de aquella ficción y "fingió que se iba a estudiar Inglés a Nueva York cuando en realidad ella habla inglés desde muy chica". En caso de ser condenado, Darthés cumplirá pena en Brasil y no será extraditado.