Denuncian a un docente por abusar de dos nenas de 6 años: "Mi hija lloraba en cada clase de música"

La denuncia contra un profesor de música de la Escuela Provincial de Eduación Primaria N°17 del barrio El Pucú, en Formosa, acusado de abusar sexualmente de dos nenas de 6 años, consternó a tota la comunidad educativa. Los padres de las menores denunciaron que el docente, el cual estuvo prófugo hasta el 3 de abril, día en el que fue detenido, le tocaba "las partes íntimas" a las víctimas.

Era un sábado por la noche (1 de abril) cuando Rebeca se sorprendió porque su niña, de 6 años, le dijo que quería hablar con ella, en su cuarto, totalmente a solas y de “algo que nadie se tiene que enterar”. Ni siquiera su papá. “Me dijo ‘mami, quiero hablar con vos, pero no quiero que nadie escuche’, no paraba de llorar y me dijo que su profesor de música la tocaba”, comentó Rebeca a BigBang.

La menor tenía miedo, estaba asustada y no entendía lo que realmente estaba ocurriendo. Simplemente quería guardar el secreto para que su papá "no se enojara con ella" ni se peleara con la maestra. “Ella venía cargando con esto desde el año pasado”, señaló y también aclaró que, en el salón, las víctimas eran su hija y otra alumna de su misma edad.

Durante ese año de calvario, la niña canalizaba su angustia en llantos repentinos en el salón. De hecho, varios compañeritos decían que “siempre lloraba”, lo cierto es que las autoridades de la institución nunca notificaron el comportamiento de la menor. “Tengo audios donde los niños cuentan que mi hija siempre lloraba en la clase de música. Ella vivía llorando y nadie fue capaz de contarme de esto”, remarcó.

Respecto a los directivos, la mujer explicó: “Desde el colegio no tenemos apoyo. Cuando fuimos por primera vez, la directora nos pidió disculpas, que no podía creer lo que pasó y creo que no nos creyó. Hace unos días hubo una reunión de padres y me dijeron que la directora dijo que mi hija malinterpretó al profesor y que él es como un hijo para ella”. “Esperamos mínimamente que este hombre sea destituido de su cargo y no trabaje más con niños porque no está capacitada. Espero que vaya preso, dañó de por vida a mi hija. Llora todas las noches. Queremos justicia”, sentenció.

El abogado de las denunciantes, Héctor Garavaglia, manifestó a BigBang que la denuncia se radicó el 1 de abril en la Comisaría Sexta. En cuanto al denunciado fue detenido el lunes 3 de abril. “En la causa judicial se va a pedir Cámara Gesell y pericia psicológica a las menores, y pericia psiquiátrica al imputado”, le explicó a este portal.

Si crees que un niño, niña o adolescente pudo haber sido víctima de abuso sexual, comunicate las 24 horas del día desde cualquier lugar del país al 0800-222-1717, la línea gratuita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.