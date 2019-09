Denuncian a un profesor de Educación Física que le pedía sexo a sus alumnos para aprobarlos

Un alumno de la carrera de educación física del Instituto Superior del Profesorado N°4 de la ciudad de Reconquista, en Santa Fe, denunció que un profesor le pidió tener sexo a cambio de aprobar la materia con la que debía recibirse. Según relató el joven de 23 años, el docente actuó de la misma manera durante años, e incluso varios ex estudiantes se presentaron ahora como testigos en la causa para contar los episodios que vivieron con él.

Aunque la denuncia se radicó hace dos semanas, el docente no fue apartado de su cargo, y sigue al frente de sus clases como siempre porque desde el instituto lo defienden. "Desde el profesorado me dicen que van a esperar a ver qué dice la Justicia", contó a este portal Tobías Rizzieri.

En su declaración el alumno aseguró que su problema con Víctor Gahn, de 55 años, comenzó en el año 2016, cuando el docente le empezó a hacer comentarios fuera de lugar a través de la red social Facebook. Sin embargo, la situación se complicó mucho más en mayo pasado, cuando el joven intentó rendir una de sus últimas materias, y el profesor lo desaprobó porque no hacía "algo extra".

La acusación contra el docente se hizo pública en Reconquista hace dos semanas, después de que Rizzieri se presentara en el Centro Territorial de Denuncia para contar el acoso y el abuso de autoridad que sufrió durante tres años. "Fue difícil para mí animarme, sobre todo porque soy varón. Pero mi tía, que es abogada, me ayudó. Yo tengo material desde el año 2016, donde él me insinuaba a través de Facebook que podía aprobar la materia de otra manera", explicó el joven.

Además de hablarle a través de las redes sociales, en una oportunidad Gahn le ofreció a su alumno que fuera a su casa para explicarle detalladamente los errores de su examen, pero la única vez que él accedió a ir, se dio cuenta que lo que menos quería el docente era enseñarle.

"Cuando no empecé a recibirme, me invitaba a la casa. Una vez accedí, y no fui a que me expliqué porque nunca habló de los temas. Después, las insinuaciones eran por Facebook, cara a cara hacía escenas de histeria y nos maltrataba psicológicamente", detalló.

Además, aseguró que el denunciado tenía una misma mecánica a la hora de actuar, ya que solía siempre escribirle a sus alumnos por redes sociales cerca de la medianoche. En esas oportunidades, aprovechaba para hablar de las malas notas y de los exámenes, y les decía a sus estudiantes que ya sabían lo que tenían que hacer para aprobar.

El joven de 23 años indicó además a BigBang que en su curso las chicas se sentían discriminadas por el profesor, mientras que muchos otros varones le confesaron a él que también habían pasado situaciones parecidas con Gahn.

"Él trabaja en el instituto hace 20 años, así que esto viene de hace rato. Hay algunos ex alumnos que dicen que tienen pruebas contundentes, e incluso una chica me dijo que tuvo que iniciar tratamiento psicológico por las cosas que él le hacía. Algunos de los que me vinieron a hablar son chicos que cursaron en el 2012 o 2013, y a algunos los conozco y a otros no. Ahora ellos están en calidad de testigos, porque están esperando a ver qué pasa porque él sigue dando clases", dijo sorprendido.

A pesar de que a Rizzieri le faltan muy pocas materias para poder recibirse de profesor de Educación Física, en el último tiempo debió abandonar sus estudios, sobre todo por la fea situación que vivió con el docente el 27 de agosto pasado, cuando no lo quiso aprobar por tercera vez consecutiva.

"No sé si es por la trayectoria o el poder que tiene, pero por una cosa u otra, siempre hacía que me quedara su materia sin aprobar. Me hacía cosas raras en la mesa de examen. Intenté recibirme tres veces, la primera vez agaché la cabeza, pero la tercera vez me cansé porque me dijo que me desaprobó por un error y porque no estaba bien anímicamente. Sus exámenes duran entre cinco y cuatro horas, y ese día el mio duró 5 minutos", sostuvo.

El denunciante cree que además de un acoso sexual, existió también para con él, y con el resto de los alumnos, un abuso total de poder. Incluso, por lo que pudo averiguar en el último tiempo, Gahn tuvo muchos problemas con otros estudiantes, mientras que algunos docentes también aseguraron que el profesor ha tenido conductas raras.

Aunque la denuncia fue radicada hace dos semanas, el docente acusado no fue apartado de su cargo, y actualmente continúa con sus clases habituales. Desde el Instituto Superior del Profesorado N°4 aseguran que Gahn es inocente, y que van a esperar hasta que la Justicia hable para ver cómo resolver la situación.

La causa está a cargo del fiscal Juan Sebastián Mariscal, y por ahora el docente no fue citado a declarar. "Él se maneja con una cautela espectacular, así que penalmente no sé qué va a pasar. Yo creo que faltan que muchos lo denuncien todavía, porque con todos los que me encuentro me dicen que vivieron algo parecido", dijo por último.