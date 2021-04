Denuncian por acoso y amenazas a una psicóloga: "Vino a mi casa con un cuchillo"

"Esta señora me amenazaba, me mandaba capturas de pantalla mostrándome a mi familia (con fotos robadas de las redes sociales), y me mandaba fotos de un hombre diciéndome que era un sicario. Entraba a mi Facebook y pensaba que toda la gente que me ponía like salía conmigo y les escribía. Este es un maltrato psicológico terrible", contó a BigBang Lucía, quien se encuentra desesperada y aterrada porque la psicóloga Noelia Zeoli, quien está denunciada ante la Justicia, desde hace meses la acosa y extorsiona.

Ya hay denuncias ante la Justicia.

Según explicó la joven a este portal, en diciembre del año pasado recibió una solicitud de amistad de parte de esta psicóloga, y, sin pensar que se trataría de un problema a futuro, la aceptó porque tenían muchos amigos en común.

"Nunca hablamos, y me empezó a mandar enlaces, fotos, que nunca respondí. Un domingo, veo que me invitó a una radio, y se me ocurrió contestarle. Me dijo si me animaba a ir a hablar sobre distintos temas, como la pandemia y el aborto. Yo le dije que podía salir por zoom, porque no tenía tiempo, yo trabajo y estudio, y aunque todo quedó ahí, a partir de ahí hicimos una especie de amistad", comentó Lucía, quien aclaró que nunca se vio en persona con Zeoli.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Más allá de que nunca fue su paciente, lo cierto es que la psicóloga logró crear un vínculo de cercanía con la joven, y así consiguió que ella le contara cosas íntimas de su vida, y que hasta le mandara dinero en algunas oportunidades, ya que la supuesta profesional le dijo que había sido víctima de un robo y que pasaba por un momento económico muy malo.

Según la denunciante, empezó a notar actitudes extrañas cuando, tras rechazar la idea de asistir a la radio, le pasó el contacto de dos conocidas que sugirió para que fueran en su lugar. "Ahí empezó a decirme si salían estas personas conmigo, y le dije que no, y corté el vínculo, que ella seguro lo habrá notado", sostuvo.

La denunciante dice que la psicóloga NZ la acosa.

Lucía tuvo su primer contacto con Noelia Zeoli en diciembre de 2020, y hasta febrero, que las cosas se pusieron feas, ella llegó a confiarle vivencias que ahora se arrepiente. Incluso, hasta le pasó su celular y el de su hermana, y le confesó algunos detalles de momentos dolorosos de su vida, los cuales hasta hace poco la psicóloga usaba para maltratarla y humillarla.

"Un día me fui a bañar y me llegó a mandar 201 mensajes. Me había mandado audios y hasta fotos de ella desnuda. En otra oportunidad, antes del acoso, me pedía plata porque me decía que necesitaba dinero porque le habían robado en febrero, yo le creí. Para ese entonces ya me estaba convencido de tomar sesiones con ella, pero nunca fui su paciente", comentó.

Zeoli es psicóloga de niños, adolescentes y adultos, y además de salir en la TV y participar de un programa de radio, atiende a personas en su casa en Villa Ballester. Allí, muchos denunciaron por redes sociales que vivieron momentos incómodos y fuera de lugar.

"Hay pacientes que contaron que ella les pedía su teléfono, para llamar a otra gente y discutir en el medio de la sesión. Hay un caso en particular que la señora cuenta que cuando su hija estaba ahí, la invitó a la pileta, una pelopincho que tiene ahí y que ella se sacó la remera y quedó en ropa interior. De hecho, hay denuncias ante la Justicia. Me escribieron muchas personas y me dejaron impactadas con las cosas que me contaron. En Facebook, en la parte de opiniones, hay muchos comentarios que no la recomiendan, hay denuncias desde el año 2016", informó Lucía.

La joven también presentó una denuncia por e-mail ante el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires (CPSI), en la cual explicó que durante enero, Zeoli la asistió a través de redes sociales, y que la licenciada en lugar de actuar de manera profesional, le dijo que gustaba de ella, a lo que la paciente respondió que no estaba interesada.

Lucía presentó la denuncia ante el Colegio de Psicólogos de Buenos Aires.

En ese mismo escrito, Lucía contó el acoso que empezó a sufrir, y desde el CPSI le respondieron que para poder presentar la denuncia, debía completar un archivo que ellos le enviaron con una serie de formalidades.

Hasta ahora, la joven no se animó a ir ante la Justicia, porque teme que una vez que la denuncie formalmente, la psicóloga tenga acceso a más de sus datos privados, como la dirección de su casa.

"Como está libre, le tengo miedo, porque cuando le comunican la denuncia, le va a llegar mi dirección y datos que hasta ahora no pude tener. Yo hasta tuve que cambiar el apellido en Facebook, porque me buscaba", se lamentó.

Después de haberla bloqueado de sus redes sociales, la joven tuvo que desbloquearla, dado a que Zeoli empezó a enviarle mensajes a sus conocidos y familiares. Para evitarlo, Lucía prefirió que la psicóloga volviera a enviarle mensajes a ella, para que así dejara de molestar a sus allegados.

La psicóloga atiende a niños, adolescentes y adultos.

"Me extorsionaba con decir todo lo que le había contado, y hasta le mandó a mi hermana un audio diciendo que yo había tenido sexo con ella. Ahora hace una semana que ya no me llama, fue a las 2 de la madrugada, de otro teléfono. Yo atendí y de fondo se la escuchaba, porque suele pedirle los teléfonos a otras personas", relató por último, ya cansada de la situación.

Las denuncias ante la Justicia

A diferencia de otros de los pacientes de la psicóloga, quiénes fueron mal atendidos o aseguran haber notado comportamientos extraños, Agostina vivió momentos de mucha violencia.

En diciembre de 2019, mientras ella estudiaba la carrera de licenciatura en Turismo en la Universidad de San Martín, conoció a Zeoli en una materia que ambas cursaban juntas. "Estaba todo normal, parecía amable, me dio su contacto y comencé las sesiones en febrero, antes de la pandemia. Como yo trabajaba, fue siempre todo online. Yo tomaba una vez cada dos semanas sesiones con ella, aunque me decía que necesitaba dos veces por semana, pero así yo sentía que me alcanzaba", explicó Agostina a este portal.

Aunque al comienzo todo estaba bien, en septiembre del año pasado ella empezó a notar comportamientos violentos, controladores e invasivos por parte de la psicóloga, quien le preguntaba todo el tiempo con quién estaba y a dónde iba. Además, empezó a mandarle mensajes a toda hora y la llamaba en cualquier momento, lo que hizo que la joven decidiera terminar con las sesiones.

"Me parecía que las preguntas que me hacía ya a lo último, no correspondían, cuando empecé a ver eso, que me hacía comentarios donde ella todo el tiempo criticaba a mi novio y a mi familia, y todo lo que le contaba me lo quería tirar abajo, yo le fui clara y le dije que era poco profesional y que iba a denunciarla. Ahí se enloqueció, y como tenía mi contacto por Whatsapp, se puso más agresiva", relató.

Hay varias personas que acreditan haber vivido situaciones feas con la psicóloga.

Ante esta situación que comenzó a salirse de control, Agostina decidió hacer la denuncia en la comisaría de la mujer de Olivos, donde al principio no quisieron aceptarle su descargo porque decían que era un "asunto de pares". Acompañada por su abogado, finalmente pudo radicar la denuncia el 5 de septiembre del 2020, pero eso no provocó que Zeoli se detuviera. Al contrario.

En diciembre la denunciante tuvo que hacer una nueva presentación por acoso, amenaza de muerte e intento de abuso sexual, ya que la psicóloga fue hasta su domicilio y la sorprendió mientras llevaba un cuchillo en su mano. "Ella quería tener una acercamiento a mí, desde lo sexual, estaba muy sacada, y aunque era una avenida, no había mucha gente, pero por suerte un vecino nos vio y me ayudó", aclaró.

A pesar de que la supuesta profesional se apareció varias veces en el domicilio de la joven, hasta el momento la Justicia no ordenó ninguna medida, ni de restricción para la víctima ni en cuanto a un avance en la investigación. "En su momento, desde la fiscalía me dijeron que me iban a dar una perimetral, hubo una mediación y ella la rechazó, y desde ese día esperamos", manifestó.

La psicóloga ya fue denunciada en la Justicia.

Afortunadamente, desde que Agostina hizo pública la situación hace casi dos semanas, Noelia Zeoli dejó de escribirle directamente a ella, aunque ahora le pasa el teléfono de la joven a hombres, para que le escriban. "Me sigue acosando indirectamente, me hablan hombres que me dicen que yo les pasé mi número. Ella, con su propio nombre, pasa mi teléfono y les dice que es ella", contó todavía sorprendida.

Además de estas dos jóvenes, hay también otras 14 personas que ya se animaron a contar públicamente distintas situaciones que vivieron con la psicóloga. Algunos aseguran que los instó al suicidio, otros afirman que tuvo comportamientos fuera de lugar con chicas menores de edad.

"No sé si es psicóloga de verdad o no. Yo considero que no es, porque tiene una manera que no es profesional, me cuesta creer que se haya recibido. Es todo una impunidad tremenda, porque sigue publicando en su Facebook que da turnos para atender gente y trabaja en colegios como docente", cerró Agostina.