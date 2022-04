Denuncian que cuatro alumnos abusaron de una nena de 6 años en el colegio Cristo Rey de Escobar

El episodio generó gran conmoción, preocupación y, sobre todo, temor dentro de la comunidad educativa del Colegio Cristo Rey, ubicado en Garín, en el partido de Escobar. Un gran número de familiares de alumnos realizaron una masiva marcha pidiendo explicaciones en la puerta del tradicional instituto, luego de que una madre denunciara que su hija de 6 años fue abusada por cuatro estudiantes dentro de uno de los baños del centro educativo.

Según narró la mujer, a su hija la encerraron en uno de los baños del colegio, le bajaron los pantalones, la golpearon en la cola y le manosearon sus partes íntimas. A partir de la denuncia, el caso quedó en manos del fiscal Gustavo Ancurio, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Fuero Penal Juvenil de Zárate-Campana, y personal de la Comisaría de La Mujer y la Familia de Escobar.

Si bien los agresores están identificados, lógicamente no pueden ser detenidos al ser "inimputables" por su condición de menores. Si bien la madre de la nena de 6 años no pudo señalar el momento exacto en el que su hija habría sido abusada dentro del colegio, se enteró de la agresión sexual el domingo por la tarde. “A mi hija la encerraron en el baño, le bajaron el pantalón, le pegaron en la cola y comenzaron a tocarle sus pechos por debajo de su remera”, dijo.

La denuncia fue hecha ese mismo domingo y ante los efectivos explicó que todavía no pudo hablar sobre el tema con su hija en detalle porque la nena se angustia y siente mucha vergüenza tras lo ocurrido. “Si los implicados son menores de 16 años, el trabajo va a estar dirigido a determinar cómo fueron los hechos, pero no se podrá avanzar sobre los sospechosos porque serían inimputables”, sostuvo uno de los investigadores.

Por esta razón, el trabajo de la fiscalía está limitado a determinar solamente qué fue lo que sucedió dentro del colegio. Lo cierto es que durante las últimas horas, circuló un audio a través de WhatsApp donde afirmaban que este no sería un caso aislado y que existirían más víctimas que habrían padecido esta situación. Esto causó que los nervios y la angustia de los padres fuera enm aumento hasta que decidieron marchar frente a la insticución.

Varios de los padres de los alumnos decidieron presentarse en la puerta de la entidad educativa para recibir respuesta de las autoridades, las cuales emitieron un comunicado que lleva la firma de “representantes legales” y “equipos directivos” de los niveles inicial, primaria y secundario del Colegio Cristo Rey e Instituto Hijas de Cristo Rey. “Como comunidad educativa, a lo largo de nuestros 53 años de labor fundada en nuestros valores humano cristianos, nos comprometemos a mantener y sostener las medidas de cuidado atendiendo la integridad física y emocional de los estudiantes, garantizando la continuidad pedagógica y los derechos de cada uno de ellos”, rezaba el escrito.

Desde el colegio también destacaron que ya se informó “a la superioridad, nuestra inspectora Areal (sic), con quien estamos trabajando para establecer diversas estrategias de intervención”. El hecho fue caratulado como “abuso sexual simple”, siendo una niña de 6 años la denunciante, acompañada por su madre de 29. “Dicen que serían pibes del secundario y que ocurrió en el horario de extraprogramáticas, cuando los nenes entran a las 11 de la mañana”, denunciaron.

En diálogo con La Nación, Manuela Gago, madre de dos alumnos y ex alumna del colegio, pidió por "prudencia" a la hora de apuntar contra los chicos. “Desde hace 18 años que traigo a mis hijos a este colegio y nunca hubo un problema. No saben qué chico fue [el abusador] y entonces meten a todos en la misma bolsa. Ayer cuando salió mi hija mayor, que está terminando la secundaria, me dijo que se sintió acusada por los padres que estaban reclamando en la puerta", dijo.

Y agregó: "Me parece que hay que tener un poco de prudencia. Hay muchas familias nuevas que nunca entraron al colegio, no saben cómo funciona y vienen en patota a reclamar. El colegio puso todo a disposición para que la policía investigue. La verdad es que para una niña un chico más grande puede ser otro niño de diez años, entonces son todos menores. El colegio nos mandó un comunicado a los padres referentes para que ayudemos a calmar un poco las aguas”.

Ariel, otro de los padres de una alumna de 9 años, aseguró que todo se inició como un "chisme poco creíble" que fue escalando con las horas. “Si sucedió, es algo gravísimo, pero todavía no se sabe nada. Este colegio le abre las puertas a todos, y no digo que ese sea el problema, pero esto se manejó como un chisme poco creíble porque la información vino de la prima de una amiga de una vecina de la abuela de alguien y con faltas ortográficas (sic)", manifestó.

Si bien para el hombre "algo pasó evidentemente", también pidió prudencia a la hora de opinar sobre el tema. "Uno no puede andar opinando y acusando a menores sin saber realmente qué sucedió. Son chicos muy buenos acá, el colegio tiene como 53 años y nunca pasó nada. Debería haber más prudencia”, dijo. Mientras tanto, Eduardo, otro padre, opinó: “Los padres involucrados no se han presentado al colegio, entonces no se sabe si pasó o no pasó. Estamos atentos y algo preocupados, pero no me parece bien venir con una antorcha y difamar al colegio si los padres ni vinieron. Sin minimizar el tema, pero no vamos a agarrar la antorcha. Si mañana sale que era todo mentira, ¿quién paga los vidrios rotos?”.

Durante el mediodía del lunes, la abuela de la víctima llevó la denuncia a la institución, mientras que la niña, de primer grado, fue a Campana con su madre a la justicia. La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y Familia de Escobar y se dio intervención a la dirección de Niñez y Adolescencia de Escobar y al Juzgado de Paz Letrado de Escobar. El hecho fue caratulado como “abuso sexual simple”.