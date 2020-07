Denuncian que está paralizada la causa por la muerte de Ceferino Nadal en manos de la policía de Tucumán

La familia de Ceferino Nadal sospecha que la causa que investiga su muerte, a manos de policías tucumanos, está "estancada". Nadal murió el pasado 24 de junio, luego de haber sido reducido de manera violenta por varios policías en pleno centro de San Miguel de Tucumán. El hombre de 43 años fue acusado de haber cometido un robo en un comercio. Tras recibir el alerta, los oficiales empezaron a perseguirlo, hasta que lo detuvieron en la calle y lo retuvieron en el suelo a pesar de que la víctima les decía que se sentía mal. Además de la inusitada violencia, el caso sorprendió por el parecido al crimen de George Floyd a manos de personal policial.

Nadal quedó inconsciente en el lugar donde fue retenido, y a raíz del tremendo hecho, la Justicia inició una investigación para determinar cómo sucedieron las cosas. Sin embargo, 20 días después, su familia acusa que la causa está paralizada, que hay personal policial implicado que todavía no prestó declaración y que tampoco hasta el momento se conoció el resultado de los estudios forenses complementarios, por lo que presentaron un escrito para denunciar "el impedimento al acceso a la justicia".

Ceferino Nadal murió el 24 de junio pasado.

El hecho ocurrió el pasado 24 de junio cerca de las 11 de la mañana, cuando Nadal fue perseguido y aprehendido en calle Las Heras, casi esquina Crisóstomo Álvarez, en pleno centro de San Miguel de Tucumán.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Según consta en el expediente de la causa llevada a cabo por la Fiscalía de Instrucción Penal Especializada En Homicidios I, esa mañana el hombre de 43 años fue acusado de haber entrado a robar a un comercio, por lo que el seguridad del lugar dio aviso a la policía, y los oficiales que estaban de guardia en la calle comenzaron a buscarlo para detenerlo.

Cuando lo encontraron, los agentes lo redujeron con su fuerza e hicieron uso de su físico para mantenerlo en el suelo. Como quedó grabado en uno de los videos filmado por un testigo, la víctima les decía que no había robado nada y que lo soltaran porque no se sentía bien.

Momentos después, Nadal quedó inconsciente y fue trasladado por los propios policías al Hospital Angel C. Padilla, donde intentaron reanimarlo sin éxito..

Ante esta situación, la familia de la víctima denunció que Ceferino fue asesinado por los oficiales que lo redujeron, por lo que la fiscal Adriana Giannoni solicitó que se llevara a cabo la autopsia en la morgue judicial de Tucumán para poder determinar la causa de la muerte.

El caso fue comparado en las redes sociales con la muerte de George Floyd en Estados Unidos, quien perdió la vida al ser asfixiado mientras era arrestado por la policía en Minneapolis, Minnesota.

Los resultados de la autopsia y la falta de otros estudios

El informe forense preliminar determinó que probablemente Ceferino Nadal "sufrió en vida la compresión violenta del cuello", lo que generó "la interrupción del normal paso del aire a la vía aérea y del flujo sanguíneo desde y hacia el cerebro por un mecanismo isquémico, produciendo asfixia del tipo mecánica, con anoxia irreversible y muerte”.

Según la autopsia practicada el 26 de junio, la víctima presentaba golpes en la cara, marcas en su cuello, fracturas en el tórax y la fractura de varias costillas, por lo que se deduce que pudo fallecer a raíz de una asfixia provocada por la forma en que los agentes de seguridad lo sostenían para retenerlo.

El médico que realizó la pericia pidió además que se lleve a cabo un estudio anatomopatológico, del cual hasta el día de hoy no se conoce su resultado, aún cuando se trata de una prueba que no tarda demasiado tiempo.

El hombre fue detenido por policías tras haber cometido un supuesto robo.

Ante esta situación, el abogado que representa a la familia del hombre de 43 años, Benito Allende, presentó en las últimas horas una denuncia por "impedimento al acceso a la Justicia", ya que pasaron más de 20 días de la muerte de Nadal y todavía no se conocen los estudios de anatomía patológica y el histopatológico, ambos claves para confirmar la causal de la muerte.

"Por la presente denuncio ante vuestra Fiscalía, los obstáculos que se presentan al día de la fecha para Acceder a la justicia, derecho humano que en sí mismo se vincula con los derechos a la tutela efectiva, al recurso efectivo y a la igualdad, ya que al día de la fecha nos encontramos en una investigación judicial estancada", indicó el letrado en su presentación.

En el mismo escrito explicó que la familia de la víctima se encuentra sin poder acceder a la verdad, ya que hay "una demora injustificada por parte del laboratorio" que debe enviar los resultados de las dos estudios pedidos por los forenses.

Del mismo modo, Allende denunció que tienen el temor de que exista una falta de objetividad por parte del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales ante la tardanza en la entrega de los análisis complementarios.

La familia denuncia que la causa está estancada.

La declaraciones testimoniales

El primer testigo que habló ante la fiscal fue el dueño del comercio donde ocurrió el supuesto robo, quien aclaró que fue su personal de seguridad quien se dio cuenta de que Nadal quería llevarse una gorra y unos guantes, y que ante esta situación lo enfrentó y de hecho hasta forcejeó con él.

"El chorro sale corriendo y mi empleado lo persigue. Yo lo perseguí solamente hasta la esquina y volví al negocio. Después me habló mi empleado y me dijo que ya tenían al chorro y yo saqué la foto en la que la policía lo tenía con la rodilla en el cuello. Había muchos policías y mucha gente”, dijo Chen Fuxin el pasado 29 de junio.

De igual manera, declaró el 1° de julio el oficial Christian Fernando Gómez, quien contó que pertenece a la guardia urbana y que ese día estaba de servicio en la calle, y una compañera les avisó que estaba persiguiendo a un supuesto delincuente.

“Cuando yo llego, veo a una persona en el piso esposado de las dos manos y lo sostenía un chico policía. Lo sostenía con su rodilla en la espalda. El hombre estaba muy alterado, decía ´Suéltenme, yo no he robado nada’. El hombre estaba muy alterado y yo le colaboro a mi compañero sosteniéndolo con la rodilla en la espalda”, sostuvo.

Ante este comentario, como el policía no contaba con abogado y la fiscal consideró que podría estar autoincriminándose, suspendió la declaración hasta que el acto pudiera retomarse en presencia de un letrado.

A su vez, se presentaron en la fiscalía otros testigos más, entre ellos la médica que atendió a Nadal en la ambulancia en la que fue trasladado, a un médico del Hospital Padilla, al empleado de seguridad del dueño del comercio, y a tres personas que presenciaron la situación.

Lee más. Murió Raúl Pagano, el primer tecladista de la Bersuit: estaba en Pinamar, en situación de calle

Sin embargo, solo dos policías fueron indagados, y por esto mismo, el abogado Allende le solicitó a la la unidad fiscal que secuestre el libro de guardia de la Comisaría I, a la cual pertenecen los oficiales que participaron de la detención de la víctima, al mismo tiempo que pidió el libro de guardia del destacamento policial del Hospital Padilla y ofreció nuevos testigos.

"El personal policial que se solicita que se cite a declarar intervinieron en forma directa en los hechos que se investigan en autos, por lo que se torna necesaria su declaración testimonial ya que fueron testigos directos del hecho investigado", sostuvo el letrado. En el escrito, pidió la indagatoria de tres agentes que hasta ahora no hablaron ante la fiscal.

"No han sido llamados a declarar todos los que intervinieron en el hecho. En uno de los videos que circula se ve que hay una mujer policía que le pega a Ceferino una patada y ella no fue citada a declarar. No están haciendo lo básico, que es llamar a los implicados dentro de las 48 horas.", añadió Allende en comunicación con BigBang .

Nadal murió poco después de haber sido detenido.

Respecto al libro de guardia de la comisaría, solicitó su secuestro para poder determinar la actividad policial de ese día, y lo mismo con el libro del hospital, donde debe figurar la razón por la que Nadal fue ingresado.

Finalmente, el abogado manifestó también que cree oportuno apartar de la investigación al personal de la policía provincial, y a aquellos integrantes del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales que antes formaron parte de esa misma fuerza, que es la que hoy se investiga.

"Nosotros denunciamos que no existe un acceso a la justicia. Los informes médicos ya tendrían que estar y no. La demora de estos exámenes no confirman la causa de la muerte, y los acusados tienen tiempo de borrar pruebas. También pedí dos libros, que eso se entrega en 48 horas, y pasó casi un mes. Lo único que pedimos es que se investigue con la verdad y de manera eficiente", dijo por último el abogado a BigBang.