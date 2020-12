Denuncian que Fabián Tablado violó la perimetral sobre el padre de Carolina Aló

El femicida Fabián Tablado violó la perimetral y pasó a una cuadra y media del trabajo de Edgardo Aló, padre de Carolina Aló, la joven a quien Tablado asesinó clavándole 113 puñaladas.

"Pasó a 150 metros de mi domicilio laboral cuando la Justicia le había impuesto una prohibición de acercamiento de 500 metros. Quedó filmado y ahora espero que este chacal vuelva a la cárcel", dijo a Télam el propio Edgardo Aló. Fuentes judiciales informaron que un fiscal pidió el inmediato regreso a prisión de Tablado.

El hecho fue denunciado por el propio Aló el pasado 11 de noviembre en la comisaría 1ra. de Tigre pero ocurrió el 19 de octubre pasado. “Fueron los vecinos de Tigre quienes me alertaron que ese día Fabián Tablado paseó con sus hijas mellizas por toda la avenida Cazón y las llevó a una heladería. Están los videos y se lo ve cruzando el puente Sacriste que está a 150 metros de mi trabajo, en la Dirección Nacional de Migraciones de Tigre”, contó Aló.

El fiscal Sebastián Fitipaldi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de descentralizada de Rincón de Milberg, confirmó lo denunciado por Aló gracias a una serie de videos del Centro de Operaciones Tigre conseguidos por la policía y pidió su detención por desobediencia, que tiene una pena de entre dos meses y un año de prisión.



La medida había sido dictada en marzo pasado por la jueza de Familia 2 de Tigre, Silvia Sendra. La misma jueza también había dictado otra perimetral para que Tablado no se acerque ni a su ex mujer ni a sus hijas. El femicida tiene una tobillera electrónica que monitorea sus movimientos. Esta restricción tenía una duración original de 180 días.

"Queda asimismo expresamente prohibido al denunciado, acercarse a menos de quinientos (500) metros del domicilio o lugar de trabajo del denunciante, aún en su ausencia, bajo apercibimiento de aplicarle las sanciones correspondientes", decía la resolución de la jueza, que también le ordenó a Tablado "abstenerse de realizar actos de violencia, perturbación o intimidación, mediante cualquier modalidad (telefonía, Internet, valiéndose de terceras personas, etc.)".

Tablado volvió a vivir en la casa donde hace casi 24 años asesinó a su novia, en Albarellos 348 de Tigre. Allí siguieron viviendo sus padres tras el femicidio del 27 de mayo de 1996.

Tablado asesinó a Carolina el 27 de mayo de 1996. La víctima era su novia y era su compañera de colegio en el turno noche de la Escuela N°1 Marcos Sastre, también en Tigre. Aquella noche salieron antes. Aquella noche, declaró Tablado ante la Justicia, tuvieron sexo, discutieron y luego él la mató. Para cometer su crimen usó dos cuchillos tramontina, una cuchilla de cocina y un formón. Los peritos establecieron luego que le clavó 113 puñaladas.

La defensa de Tablado sostuvo que su cliente era inimputable, porque había actuado en "estado de emoción violenta". Entonces no existía la figura jurídica del femicidio. Tablado fue acusado de "Homicidio agravado con alevosía". Fue condenado a 24 años de prisión por "Homicidio simple".

En 2006 se casó en el penal de Florencio Varela con Roxana Villarejo. Tuvieron mellizas. Villarejo lo denunció por maltrato psicológico y por amenazas telefónicas, tanto a ella como su madre. El juez Fabián ocampo lo condenó a otros dos años y medio de prisión, que extendieron el total de su condena a 26 años y 6 meses. Sin embargo, un poco por el "2x1" , otro poco por los cursos que hizo en prisión,la pena de Tablado concluyó el 28 de febrero de 2020, al cabo de 23 años y nueve meses.

“No hay un día que no piense, que no sienta remordimiento y culpa por lo que hice. Es muy difícil. Yo sé que quizás no me crean pero es como me siento”, dijo cuando salió. Le preguntaron por qué asesinó a su novia de 113 puñaladas. Tablado respondió: “Siempre me lo pregunto. No encuentro respuesta. No sé qué decir”.