Denuncian que un maestro de música abusó a una nena en el jardín: "Ya no es la que era"

La preocupación de una madre abrió las puertas de la investigación. Su hija de tres años tenía terror de ir al colegio y cuando indagaron los motivos, descubrieron lo peor.

“Ella no es la niña que era con nosotros. No quería que te acerques, no quería jugar con el hermano y se escondía mucho atrás de la mamá”, declaró la abuela de la presunta víctima de abuso hoy a la mañana en la puerta del jardín 910 “Dr. René Favaloro” de Berazategui. Ante la denuncia formal, un grupo de padres se concentró en la salida para exigir respuestas.

El abusador, según las declaraciones de la abuela, sería el profesor de música. Todavía sigue en libertad. La noticia se hizo pública la semana pasada. Después del reiterado pedido de la niña para no entrar en la institución, la madre tomó cartas en el asunto y pidió que un cuerpo médico la revisara porque su actitud le parecía demasiado rara. Sin embargo, tanto en el Hospital Evita como en otra sala médica de la zona se negaron a hacerlo sin la correspondiente orden judicial.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“El profesor de música no fue detenido. Él no es el único responsable, hay cómplices”, aseguró.

Así, con el asesoramiento de una policía que se encontraba en la zona, la familia denunció el hecho en la comisaría de la mujer. "Nos presentamos el martes 9 y estuvieron ahí todo el día, hasta las seis de la tarde, que le hicieron todo. Después de eso el cuerpo médico mandó el mail a la comisaría verificando que sí hubo abuso", detalló la abuela.

Además, cuando le mostraron a la nena una foto del profesor acusado por el hecho, rompió nuevamente en llanto y entró en crisis.

La madre de la menor, a través del Facebook, comenzó a hacer circular la noticia y a buscar apoyo. "No voy a decaer ahora. No voy a bajar los brazos hija, te lo juro mi amor. Voy a lucharla y defenderte a muerte si es necesario. Pero yo a vos no te traje al mundo para que unos pedofilos te lastime hija. Esto no va a quedae asi mi amor, te juro que no", escribió.

A partir de la denuncia, cuyo relato fue confirmado en cámara gesell, cada vez son más los padres que se comunicaron con la mamá de la niña. Hasta ahora se sumaron tres nuevas víctimas, aunque no se descarta que existan otras más.

Según indicó la familia de la nena, hasta ahora desde el jardín no recibieron ningún tipo de contención, y el viernes decidieron cerrar las puertas del establecimiento y suspender el dictado de las clases.