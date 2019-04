Denuncian que un menor abusó de un nene de cuatro años en un hogar infantil de San Andrés de Giles

La ciudad de Andrés de Giles se encuentra conmocionada desde hace varias horas, después de que un nene de cuatro años le confesara a su maestra que habría sido abusado por un chico de 12 años. Según contó la víctima, la agresión sexual habría ocurrido dentro del Hogar Infantil Jorge Coll, donde ambos viven temporalmente debido a que sus papás aún no están en condiciones de llevarlos a sus casas.

La información fue publicada este martes por el medio Infociudad, donde revelaron que la denuncia fue radicada por alguien del personal de la institución, la cual está ubicada en Méndez y Av. Scully.

Hasta ahora se sabe que la víctima sería un nene de cuatro años, quien dormía en la misma habitación junto a chicos de 15 y 16 años. En este contexto, uno de los mayores habría obligado a los más pequeños a ponerse contra la pared, donde aprovechó para abusarlos. Aunque el nene no habló de violación, sí le dijo a su maestra que el adolescente se había sobrepasado, lo que provocó que la docente hiciera la denuncia en la comisaría local.

Ante esta situación, familiares del nene reclamaron esta mañana en la puerta del Palacio Municipal, y con carteles y cantos, reclamaron que se haga justicia.

Según explicó a BigBang el periodista local Gonzalo Ifran, el Hogar Infatil alberga a varios chicos menores de edad, quienes se encuentran bajo el cuidado de los profesionales del lugar, debido a diferentes problemas familiares. En la institución se encuentran chicos que viven de manera permanente hasta que sus padres puedan recibirlos en sus casas, otros que tienen una guarda de día y luego regresan con su familia, y algunos que llegaron desde otros hogares y se encuentran a la espera de ser adoptados.

En el caso del menor de cuatro años abusado, aunque residía en el hogar, recibía habitualmente la visita de su mamá y del resto de sus familiares. Por esto mismo, la coordinadora del Servicio Local de Promoción y Protección de Derecho del Niño, Viviana Barsotti, ordenó que a partir de ahora el niño esté en el lugar desde las 8 hasta las 17 horas, y luego vuelva a la casa de su abuela.

Después de que se diera a conocer la denuncia, varias madres revelaron que ya habían ocurrido otras agresiones dentro del hogar, ya que algunas mujeres aseguraron que cuando iban a visitar a sus hijos, eran maltratadas por el personal. En diálogo con Infociudad, Geraldine Gómez explicó que su nene también fue abusado en el instituto, pero que cuando quiso dejar asentada la denuncia en la comisaría, no se la quisieron tomar. "Mi nene salió del baño, lo noté raro y me dijo que le dolía la parte íntima. Avise al servicio local y me dijeron que no eran enfermeros para hacerse cargo de lo que le pasaba al nene", sostuvo.

Ante esta situación, Alejandra Duarte, la directora del establecimiento, y Viviana Barsotti, coordinadora del Servicio Local de Promoción y Protección de Derecho del Niño, presentaron su renuncia a sus respectivos puestos, las cuales ya fueron aceptadas por las autoridades de la localidad. La causa quedó a cargo del juzgado de Mercedes, donde esta mañana declaró la abuela del niño y la docente que hizo la denuncia.