Denunciaron a un cura por abusar de una alumna en un colegio religioso: podría haber otras víctimas

El cura Raúl Anatoly Sidders fue denunciado formalmente en las últimas horas por haber abusado sexualmente a una alumna de un colegio donde él daba clases. A su vez, otros estudiantes de esa misma institución se sumaron al reclamo, y aportaron su testimonio para una investigación contra el religioso.

El sacerdote Raúl Sidders fue denunciado por abuso sexual.

La presentación judicial se llevó a cabo jueves en el Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata, a cargo de Eduardo Luis Silva Pelossi, en una denuncia donde Sidders fue acusado como “autor material de abuso sexual agravado contra una menor de edad aprovechando su situación de guía espiritual como sacerdote y docente del colegio San Vicente de Paul de La Plata”.

La información fue confirmada en un comunicado escrito por ex alumnos, docentes y padres que se autoconvocaron para reclamar la investigación del accionar que tuvo el religioso en la institución educativa. Según trascendió, se trata de una joven de 26 años que fue víctima de abuso sexual por parte del religioso cuando tenía 12 años.

"A los 12, cuando estaba en sexto grado, me empezó a acosar peor durante las confesiones, me preguntaba si sabía masturbarme y yo le decía que no. Entonces me explicó con sus dedos, sin tocarme, cómo tenía que hacer. Me sugirió que lo hiciera pensando en él y que en la próxima confesión le contara cómo me había sentido”, contó la chica en su denuncia, y además, según El diario de Misiones, la joven agregó que en séptimo grado, en los recreos adelante de todos, le hacía poner sus manos en los bolsillos de su sotana porque decía que ella tenía las manos frías, y le hacía sentir su erección.

Según indicaron los ex estudiantes, además del caso de abuso, el uso de la confesión con “sumo interés” en la indagación pormenorizada sobre la vida sexual de los alumnos es un sello que distingue al cura, ya que en los relatos de las víctimas casi todos contaron que atravesaron una situación de este estilo con él.

El religioso acosaba a sus alumnos y maltratabas a las mujeres.

Por esto mismo, desde el grupo de autoconvocados de La Plata esperan que “se incorporen en el expediente judicial nuevos testimonios sobre las vejaciones perpetradas por Sidders” y exigen “su suspensión en todo cargo público y eclesiástico hasta que la Justicia dictamine sobre la denuncia presentada”.

En los última semanas, el sitio Prensa Obrera dio a conocer varios testimonios que relatan todo tipo de abusos por parte del sacerdote durante su estadía en las instituciones educativas pertenecientes a la Unidad Educativa Monseñor Lodigiani en la ciudad de La Plata, como el jardín de infantes San Bernardo, los colegios primario y secundario San Vicente de Paul y el Instituto de Educación Superior.

“El cura Sidders, del San Vicente de Paul, me atormentó toda la secundaria porque sabía que era gay”, "a las mujeres nos ninguneaba, nos decía que éramos gatos y a los varones no los trataba así, eran sus preferidos”, "el chabón te decía que para sacarte los pecados de adentro, había que masturbarse y guardar en un frasquito, por eso en la secundaria le decían ´Frasquito´", son alguno de los comentarios que hicieron ex estudiantes que conocieron al religioso.

El cura se encuentra ahora cumpliendo funciones en Misiones.

Tras conocerse la denuncia, Sidders fue trasladado en mayo de este año a la provincia de Misiones para cumplir funciones en el Obispado de Puerto Iguazú a cargo de Nicolás Baisi, entre otras cosas como capellán del destacamento local de la Gendarmería Nacional.

Ante esta situación, desde el Arzobispado de La Plata decidieron sacar un comunicado, con firma del arzobispo Víctor Fernández, en el que expresaron que para llevar tranquilidad, se encuentran analizando la información que se dio a conocer, "aun cuando se refiera a personas que hace varios años que ya no trabajan en el colegio, pero no conforma propiamente un cuadro de abuso”. El arzobispado defendió al sacerdote: "Todos tienen derecho a la buena fama que no debería ser lesionada ilegítimamente”, dice el comunicado.