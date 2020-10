Denunciaron al ex chef de Macri por violencia de género: "Me pegaba hasta estando embarazada"

El ex chef de la Casa Rosada durante la presidencia de Mauricio Macri y dueño del restaurante “100% Dante” en el Mercado de Liniers, Dante Liporace, fue denunciado por la madre de su hijo por violencia de género con quien estuvo doce años en pareja. La noticia fue dada a conocer por el diario Crónica que publicó no sólo la denuncia completa, sino también el testimonio de la víctima.

La víctima contó que, como consecuencia de las agresiones psicológicas del chef, estuvo internada hasta el domingo debido a que sus defensas bajaron debido a todo el estrés que pasó y que eso motivó que decida presentarse ante la Justicia para denunciarlo. Hoy en día, según consignó el mencionado medio, Liporace no puede acercarse a su ex.

“Él se comió el personaje, no se qué le pasa. Trabajé para él 12 años, desde 2008. Fue una relación de un enganche muy rápido y dejé todo para subirme a su barco. Éramos un equipo", haciendo referencia al hijo de 6 años que comparte con el ex chef de Macri, quien en 2018 fue distinguido por la Legislatura porteña por su “aporte a la cultura y la gastronomía”.

En su relató, la ex pareja del chef contó que llegó a pegarle cuando ella estaba embarazada de su hijo, que ahora tiene seis años. “En el embarazo hubo algo horroroso: yo usaba una Tablet para que mi hijo escuchara dibujitos animados y de golpe me aparecieron fotos de una mujer y él. Cuando lo planteo me empujó y me tiró al piso. Cuando le dije que me quería separar, me amenazó con que me iba a sacar al nene”, contó.

Los malos tratos de Liporace era una constante, según comentaban los empleados de la cocina de la Casa Rosada, pero nunca pensaron que podía llegar a esos extremos. Incluso la ex mujer del chef contó que además de serle infiel solía hostigarla. ”Me insultaba por la ropa que me ponía y además me pegó varias veces. Me insultaba mucho”, relató.



Pero no sólo eso, además Liporace solía dejar diferentes pruebas de sus intenciones de infidelidades como por ejemplo un mensaje de voz que le mandó a ella, pero que era para su psicóloga, en donde afirmaba que lo único que le importaba era tener sexo con otra mujer.

Sin embargo la violencia por parte de Liporace no terminó después de la separación a principio de año. “Hace poco tiempo, una noche casi tira la puerta de casa, cuando le abro me dijo ‘¿Con qué tipo estás?’¨. A pesar de tener un botón antipánico y una perimetral contra el agresor, la mujer sentenció: “Dante es mil veces peor de lo que se cree públicamente. Yo tengo más miedo ahora que antes”.

Liporace ya había quedado en el centro de la polémica cuando dejó que el comedor de la Casa Rosada sufra un desabastecimiento sobre el final de la gestión de Macri debido a que, como no había sido reelecto, no tenía motivos para continuar con los encargos a los proveedores para poder darle de comer a los empleados que están diariamente en la casa de gobierno.