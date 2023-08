Denuncias cruzadas, golpes e insultos: la oscura trama del salvaje femicidio en Punta del Este

Valentina Cancela Sarmoria tenía 17 años y era intensamente buscada desde el martes en Punta del Este. Lo último que se sabía de la adolescente era que había ingresado con su ex, también de 17 años y denunciado por la familia de la víctima por maltrato físico, en la bajada 7 de la Playa Brava. Ambos fueron captados por las cámaras de seguridad de la zona a las 15.30 de ese día, pero dos horas más tarde el joven fue visto irse sólo, sin la compañía de la adolescente.

Por este motivo, el menor quedó detenido, acusado de ser el responsable de la "desaparición" de Valentina, y la fiscalía uruguaya interviniente ordenó el allanamiento de su casa. Horas más tarde, el joven de 17 años confesó que la mató y enterró en un médano de la playa. El cuerpo de la adolescente fue hallado el miércoles por la tarde, exactamente en el lugar que su ex pareja dijo que lo dejó: semienterrado en un médano de Playa Brava de esa localidad balnearia de Uruguay.

Todo comenzó cuando Liliana, la madre de Valentina, le escribió a su hija, preocupada porque no había regresado a la casa luego del colegio, y la joven nunca le respondió. "Hay días que viene a almorzar a casa, a veces se compra un sánguche y va a lo de una amiga. Esta vez, cuando llegué a casa, dije 'Qué raro, no vino, posiblemente se haya quedado en la casa de una compañera'", comentó la mujer.

A las 14.55, 35 minutos antes de que Valentina sea tomada por las cámaras ingresando a la playa junto a su ex, Liliana decidió llamarla a su celular. No contestó. Lo intentó de nuevo, una y otra vez. Pero siempre consiguió el mismo resultado: su hija no la atendía. El último intento de la mujer por contactarse con su hija fue a las 15.30, exactamente a la hora que la adolescente entraba en la bajada 7 de la Playa Brava. Lógicamente tampoco tuvo éxito.

Según le explicó Liliana a El País de Uruguay, en ese momento sintió "una opresión muy fuerte en el pecho". "Fue una intuición de madre, y dije 'algo anda mal'", explicó. Rápidamente tomó sus cosas y si dirigió hasta la Jefatura de Policía de Maldonado, donde radicó la denuncia a las 18 del martes. A partir de ahí, los efectivos desplegaron un operativo por tierra y aire con el objetivo de dar con el paradero de la joven.

Y con el correr de las horas, encontraron la primera pista: Valentina había sido vista por las cámaras de seguridad de la ciudad en compañía de su ex pareja. De acuerdo con la familia de la víctima, ambos iban al colegio juntos y cursaron una relación muy tóxica. Fueron y vinieron hasta que finalmente la adolescente decidió terminar con la relación en febrero, según informó la familia de la joven al medio El Observador. "Había maltrato físico y siempre la agredía verbalmente”, remarcó el entorno de Valentina, visiblemente angustiados por todo lo que ocurrió. De hecho, había denuncias cruzadas entre los adolescentes y la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género había intervenido en el caso.

Sin ir más lejos, sobre el acusado recaía una medida de restricción que le impedía acercarse a su ex. Lo cierto es que durante la mañana del miércoles, las autoridades encontraron la segunda pista: la mochila y el celular de la joven estaban enterrados en las inmediaciones del lugar donde más tarde encontraron el cuerpo. Con los objetos en sus manos, las autoridades interrogaron al adolescente, quien en primer lugar dijo que había conversado dos horas con Valentina y que luego, la dejó para irse del lugar. Pero horas más tarde, no soportó la culpa y terminó confesando la autoría del crimen. "La maté", dijo al tiempo que revelaba dónde estaba el cadáver de la adolescente.

Finalmente el hallazgo se produjo en la parada 6 de la Playa Brava de Punta del Este y ya se ordenó que los restos de la adolescente sean sometidos a distintas pericias para determinar la mecánica del femicidio. De acuerdo con los compañeros de escuela de ambos, el sospechoso tenía denuncias por violencia en su contra y que tanto ellos como docentes de la institución “ya habían advertido episodios violentos” entre ellos. Si bien se habían separado en febrero, la familia de la víctima señalaron que ellos comenzaron a volverse a ver hace un mes y destacaron que en el último encuentro" él le pegó" por lo que decidieron realizar una nueva denuncia.